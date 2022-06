Olten: Mehraufwand für Ambulanzen wegen Verkehrsübertretungen

Kanton Solothurn «Unsinniger bürokratischer Aufwand»: Ambulanzen überfahren Rotlicht und erhalten dann eine Busse – das soll sich nun ändern Wenn im Kanton Solothurn Ambulanzen und Feuerwehren geblitzt werden, löst dies automatisch Bussen aus – am häufigsten ist das an der Oltner Citykreuzung der Fall. Damit diese nicht bezahlt werden müssen, muss bei der Kantonspolizei ein Bericht eingereicht werden. Nun wird die Politik aktiv: Das Verfahren soll vereinfacht werden. Fabian Muster Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Mehrmals täglich fahren die Ambulanzen vom nahen Kantonsspital über die Citykreuzung in Olten – bei Rot werden sie geblitzt. Lavinia Scioli

Jedes Mal, wenn die Ambulanzfahrzeuge von Trimbach her bei Rotlicht über die Oltner Citykreuzung fahren, werden sie geblitzt. Jedes Mal muss die Solothurner Spitäler AG danach der Kantonspolizei einen Bericht ausfüllen und so darlegen, dass es sich um eine dringliche Dienstfahrt aus dem nahe gelegenen Kantonsspital gehandelt hat, damit die Ordnungsbussen nicht bezahlt werden müssen.

Rund 100 Stunden soll die Spitalverwaltung vergangenes Jahr dafür aufgewendet haben, wie die SRF-Sendung «Schweiz aktuell» Ende April berichtete.

Nun wird die Politik aktiv. Gleich zwei Vorstösse wurden kürzlich im Kantonsrat eingereicht. Das Oltner SVP-Mitglied Matthias Borner sieht nicht ein, wieso zwei Staats-, respektive staatsnahe Betriebe, sich so gegenseitig beschäftigen müssen – die Solothurner Spitäler AG gehören zu 100 Prozent dem Kanton.

In seinem Vorstoss schlägt Borner vor, dass die Autokennzeichen der Blaulichtfahrzeuge wie Ambulanz oder Feuerwehr im System der Kantonspolizei hinterlegt werden, damit keine Bussen ausgelöst werden. Dass dies technisch möglich ist, zeigt die Kantonspolizei selbst: Ihre Fahrzeuge werden bei Verkehrsübertretungen nicht gebüsst.

Auch die Mitte-Fraktion hat dazu einen Vorstoss eingereicht und kritisiert den «unsinnigen bürokratischen Aufwand auf allen Seiten». Einen konkreten Vorschlag wie die SVP macht die Mitte-Fraktion nicht. Man fordert den Regierungsrat aber auf, den Administrativaufwand für Blaulichtorganisationen bei Verletzungen der Verkehrsregeln zu minimieren.

Auch Oltner Feuerwehr muss 20-mal pro Jahr einen Antrag schreiben

Nicht nur die Ambulanz, sondern auch die Feuerwehr Olten wird bei ihren Einsätzen immer mal wieder geblitzt. Rund 20-mal pro Jahr, so schätzt Kommandant Philipp Stierli, müsse ein schriftlicher Antrag mit Einsatzrapport bei der Kantonspolizei eingereicht werden, damit die Bussen nicht bezahlt werden müssen. Der Administrativaufwand hält sich in seinen Augen in Grenzen; doch auch er würde es begrüssen, wenn die Bürokratie geringer gehalten werden könnte.

Im Kanton Aargau wird Polizei von sich aus aktiv

Dass es auch einfacher geht, zeigt der Aargau. Bei der einzigen stationären Radaranlage des Kantons in Baden sieht die zuständige Stadtpolizei bei der Bildauswertung, wenn ein Fahrzeug der Rettungsorganisationen mit Blaulicht geblitzt wird. Falls ein entsprechender Rapport vorhanden ist, der zeitlich mit der Übertretung übereinstimmt, wird die Busse nicht ausgelöst.

Auch bei der Aargauer Kantonspolizei, die nur mobile Radaranlagen betreibt, wird man von sich aus aktiv und verzichtet bei Blaulichteinsätzen auf eine Busse, wenn die Übertretung im Ordnungsbussenbereich liegt. Was hingegen eine Anzeige auslösen würde, müsse die Staatsanwaltschaft beurteilen und das Verfahren einstellen, heisst es auf Anfrage.

