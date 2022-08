Verkehrssicherheit Der Oltner Klosterplatz ist kein Unfallschwerpunkt für Velos und Passanten – trotzdem gibts Vorbehalte Der Klosterplatz ist für schwächere Verkehrsteilnehmende wie Velos oder Passanten eine Gefahrenzone, meint man. Doch die Statistik des Bundesamts für Strassen zeigt keine Unfälle auf. Trotzdem besteht bei den Parkplätzen beim Klosterplatz ein «Gefahrenpotenzial». Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 23.08.2022, 18.30 Uhr

Ein «hohes Gefahrenpotenzial als ‹Unfallschwerpunkt›» kann beim Klosterplatz 2 nicht bestätigt werden. Bruno Kissling (Archiv)

Wie gefährlich ist die Verkehrssituation beim Parkfeld am Oltner Klosterplatz, welches aus 47 Parkplätzen besteht? Diese Frage stellten die beiden grünen Gemeindeparlamentarier Lukas Lütolf und Gian Baumann in einer Kleinen Anfrage dem Stadtrat.

Ein Blick auf die vom Bundesamt für Strassen publizierte Karte auf dem Geoportal zeigt: keine eingetragenen Unfälle mit Personenschaden beim Parkfeld am Klosterplatz 2, wie die Abstellplätze am nördlichen Rand der Altstadt korrekt heissen. Die Unfallkarte des Bundes geht bis ins Jahr 2011 zurück. Durch dieses Bild der Unfallstatistik «kann ein hohes Gefahrenpotenzial als ‹Unfallschwerpunkt› auf deser Grundlage nicht bestätigt werden», schreibt Stadtpräsident Thomas Marbet in seiner Antwort.

Ein Gefahrenpotenzial gibt es trotzdem

Dennoch: Tägliche Beobachtungen würden «sehr wohl ein Gefahrenpotenzial» aufzeigen. Obwohl sich der Klosterplatz in der Begegnungszone mit Tempo 20 befindet und die schwächeren Verkehrsteilnehmenden «jederzeit und überall Vortritt» haben, entsteht ein Gefahrenpotenzial.

Denn beim Rückwärtsfahren von Automobilistinnen und Automobilisten aus den Parkplätzen bestehe die Möglichkeit, dass Velofahrende und der Fussverkehr nicht rechtzeitig bemerkt werde. Dies führe regelmässig zu gefährlichen Situationen, so der Stadtrat weiter.

Wie soll es mit der Nutzung des Parkfeldes weitergehen?

Wie der Klosterplatz (ebenso andere Plätze in der Innenstadt) künftig genutzt werden soll, sei «Gegenstand des geplanten Parkraumkonzepts», schreibt Marbet weiter. Erste Ansätze für eine anderweitige Nutzung bei einer Verkehrsbefreiung bestehe allerdings, etwa als Veranstaltungsort, für Aussenwirtschaften, für eine verbesserte Veloführung oder für zentrale Veloparkplätze.

Durch eine mögliche Umnutzung stelle sich die Frage, welche Fussdistanz der Stadtrat zwischen Autoparkplatz und Einkaufsmöglichkeit als zumutbar empfinde. Marbet verweist dabei auf die Praxis, welche oft in der Rechtssprechung verwendet wird: Als zumutbar sei demnach eine Gehdistanz von 200 bis 500 Metern. Dies sei aber immer von den «lokalen Gegebenheiten wie zum Beispiel dem vorliegenden Höhenunterschied und der Attraktivität der zurückzulegenden Strecke» abhängig, so der Stadtpräsident.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen