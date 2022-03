Hägendorf: Sanierung und Umgestaltung der Gäustrasse in Planung

Verkehrssicherheit Die Gäustrasse in Hägendorf soll für über 2 Millionen Franken umgestaltet und saniert werden Der Verkehr werde in den nächsten Jahren an der Gäustrasse zunehmen. Deshalb soll in acht Etappen die Sanierung und Umgestaltung an der Gäustrasse in Hägendorf stattfinden. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

«Die Sanierungen richten sich immer an den Zustand einer Strasse», heisst es vonseiten des Kantonsingenieurs Peter Heiniger. Bruno Kissling (Archiv)

Die Gäustrasse, die Verbindungsstrasse zwischen Hägendorf und Kappel, soll von März 2024 bis Ende 2025 saniert und umgebaut werden. Für 2,185 Millionen Franken, bei einer Kostengenauigkeit von plus/minus zehn Prozent. Die Gemeinde Hägendorf müsse sich jedoch an den Kosten nicht beteiligen, sagt Peter Heiniger, Kantonsingenieur des Bau- und Justizdepartements, auf Anfrage.

Grund für die baulichen Massnahmen: die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Denn der Strassenbelag befinde sich derzeit in einem kritischen Zustand und erfordere eine umgehende Erneuerung, heisst es im technischen Bericht des Amtes für Verkehr und Tiefbau, welcher derzeit öffentlich bei der Gemeindeverwaltung Hägendorf aufliegt. Heiniger bekräftigt:

«Die Sanierungen richten sich immer an den Zustand einer Strasse. Wenn entsprechend die Strasse in einen Erneuerungszyklus kommt, werde auch gleich eine Umgestaltung gemacht.»

Bei besagter Umgestaltung und Sanierung soll neben der Erhöhung einer allgemeinen Verkehrssicherheit ebenso mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer geschaffen werden. Im gleichen Zug werde zudem die Bushaltestelle Bodenmatt behindertengerecht ausgestaltet. Denn sie sei beidseitig mit der Busbucht zum Wartehäuschen umgestaltungsbedürftig.

Verkehrsreduktion an der Gäustrasse nicht in Sicht

Auch der Knoten Bodenmatt bei der Raiffeisen-Arena soll aufgewertet werden. Denn bei Veranstaltungen sei der Knoten jeweils belastet. Der Orientierungsplan vermeldet in diesem Sinne eine Zunahme der Verkehrszahlen an der Gäustrasse – eine Verkehrsreduktion sei in absehbarer Zeit nicht in Sicht, so die Prognose des Kantons.

Derzeit passieren die Gäustrasse durchschnittlich 8826 Fahrzeuge pro Tag (Zahlen von 2020). Bis ins Jahr 2040 rechnet der Kanton mit einer Steigerung von 18 Prozent auf 10'418 Fahrzeuge.

In Kappel wird vorgängig die Hägendorfstrasse saniert. Anschliessend muss die Breite der Dünnernbrücke an der Hägendorfstrasse angepasst werden; an der Ostseite um 1,65 Meter, damit es beidseitig einen Geh- und Radweg gibt. Ausserdem wird die Brücke mit zwei Fahrspuren und Trottoirs erweitert.

2005 ist gemäss dem Amt für Verkehr und Tiefbau im Rahmen des kantonalen Lärmbelastungskataster die örtliche Lärmbelastung sowie die Sanierung ermittelt worden. Der Immissionsgrenzwert werde sowohl tags- wie auch nachtsüber bei diversen Gebäuden mit Wohnnutzung überschritten – der Alarmwert sei jedoch eingehalten. Dafür werde die Fahrbahn mit einem lärmoptimierenden Deckbelag überzogen.

Einen lärmoptimierenden Deckbelag soll für die Strasse verwendet werden. Bruno Kissling (Archiv)

Um den Knoten zur Industriestrasse West übersichtlicher zu gestalten, werden die Fussgängerstreifen auf der Gäustrasse verschoben. Zur weiteren Verkehrssicherheit werde zudem ein Mittelbereich für Linksabbieger geschaffen.

Umfahrung wird zu Zeitverlust führen

Die Sanierung und Umgestaltung erfolgt in sieben Etappen und einer Schlussetappe. Im südlichen Teil der Gäustrasse wird der Verkehr mittels einer Lichtsignalanlage gesteuert; Umfahrungen sind nur grossräumig möglich (über die Bachstrasse oder die Höchmatt). Beim Kreisel an der Solothurnerstrasse sei das Ampelsystem wegen Verkehrsüberlastung jedoch nicht möglich.

Eine Umleitung über die Industriestrasse West ab Kreisel Schürmatt sei unabdingbar. Es ist mit einem Zeitverlust von bis zu drei Minuten zu rechnen, heisst es im technischen Bericht des Kantons.

Velofahrerinnen und Velofahrer sollen wie gewohnt die Strecke befahren können; der Fussgängerverkehr wird über zwei Trottoirs auf die gegenüberliegende Seite geführt. Ebenso werden die Buslinien 513, 505 und 555 umgeleitet. Heiniger sagt:

«Jede Sanierung hat gewisse Beeinträchtigungen. Die probieren wir aber möglichst kleinzuhalten und mit Umleitungen zu umgehen.»

Hinweis

Fragen zum Projekt werden von Kantons- und Einwohnergemeindevertretern bei der öffentlichen Fragestunde am 2. März, von 18 bis 19 Uhr, im Gemeinderatssaal Hägendorf beantwortet.

