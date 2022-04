Homeoffice und Velo könnten Verkehrsprobleme lösen

Verkehrspolitik Verkehrsprobleme in Olten und Niederamt: Braucht es ein Umdenken beim Fahr- oder beim Arbeitsverhalten? Staus, Baustellen und lange Wartezeiten: So mancher kann im Strassenverkehr die Nerven verlieren. Alternative Verkehrsmittel, flexiblere Arbeitszeiten und Homeoffice könnten aber die Lösung sein. Felix Ott Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Viele Strassen in der Region Olten und im Niederamt sind überlastet. (Symbolbild) Patrick Lüthy

Eine Patentlösung für die Verkehrsprobleme in der Region Olten und im Niederamt ist nicht in Sicht. Es ist ein Thema, das Politik und Bevölkerung gleichermassen betrifft und wohl niemals an Aktualität verliert. Eines, das bereits lange beschäftigt, und auch weiter beschäftigen wird. Aber es wurde auch bereits einiges umgesetzt.

Verkehrspolitik geht über die Gemeindegrenzen hinaus und macht Zusammenarbeit nötig. Beispielsweise gelangte Dulliken vor rund einem Jahr mit der Bitte an die Oltner Stadtregierung, einige bauliche Verkehrsmassnahmen auszusetzen, da die verschiedenen Baustellen den Verkehr in der Gemeinde auch ausserhalb der Stosszeiten lahmlegen würde. Der Oltner Stadtrat jedoch winkte ab.

Im Niederamt ist aktuell das überkommunale Projekt «Raum und Mobilität Niederamt» in Planung. Im Kern des Projekts sind fünf Workshops der Niederämter Gemeindevertreter vorgesehen, bei denen Verkehrsprobleme und mögliche Lösungsansätze besprochen werden sollen. Weiter sind zwei Foren mit der breiten Öffentlichkeit geplant; der Kanton wird sich ebenfalls aktiv beteiligen.

«Ende der Fahnenstange» bei Velofreundlichkeit nicht erreicht

Markus Ammann aus Olten, SP Kantonsrat Solothurn zvg

SP-Kantonsrat Markus Ammann sieht die Lösung der Verkehrsprobleme in einem Neudenken des Individualverkehrs. Von grossen Strassenbauprojekten hält er eher wenig. Selber pendelt er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bern. Er sagt auf Anfrage:

«Wenn wir vom motorisierten Individualverkehr teilweise wegkommen wollen, ist das Velo die beste Alternative.»

Gerade mit elektrischer Unterstützung sei das Velo eine attraktive Alternative zum Auto. Doch bei der Velofreundlichkeit sei «das Ende der Fahnenstange» noch nicht erreicht.

Velofahrerinnen und Velofahrer müssen sich auf sehr engem Terrain mit Autos und Lastwagen messen. Nicht nur in der Stadt, auch auf dem Land sei der Veloverkehr benachteiligt. Beispielsweise müssten Velos im Niederamt auch auf der Hauptstrasse immer wieder auf Vortrittsrechte verzichten.

In der Stadt Olten ist nach wie vor ein grosses Problem, dass eine gute West-Ost-Querung für Velos fehle. Ammann träumt von einer Bahnhofsunterführung mit anschliessender Brücke über die Aare. Dies wäre zwar sehr teuer, aber eine sicherere Alternative für die Verbindung gäbe es nicht, sagt der Kantonsrat.

Die Zeit von Homeoffice und flexibler Arbeitszeiten

Daniel Probst aus Olten, FDP Kantonsrat Solothurn zvg

FDP-Kantonsrat Daniel Probst pendelt täglich mit dem Auto von Olten nach Solothurn. Er stellt fest, dass die Situation in Olten zunehmend angespannt ist. Für die Wirtschaft, das Gewerbe und Pendelnde sei die Verkehrslage prekär. Auch das Niederamt steht laut Probst vor einigen Herausforderungen, die bisher nicht gelöst sind. Er sagt:

«Ich weiss, dass ich als Pendler um sechs Uhr losfahren muss, um nicht in den Stau zu kommen.»

Lösungen und Projekte zur Verkehrsentlastung seien derzeit keine in Sicht. Mit weiteren Investitionen in den öffentlichen Verkehr sowie in den Langsamverkehr seien nur wenige Umsteigeeffekte zu erwarten, erklärt er. Deshalb sei vor allem zu überlegen, wie die Verkehrskapazitäten für den motorisierten Individualverkehr gesteigert und wie mit modernen Verkehrslenkungssystemen die bestehenden Verkehrsflächen besser genutzt werden könnten.

Zudem sollen flexiblere Arbeitszeiten Stosszeiten vermeiden und schwallartige Verkehrsstaus helfen zu verhindern. Und vermehrtes Homeoffice könne weiter dazu beitragen, dass weniger Leute gleichzeitig unterwegs seien, ist Probst überzeugt.

