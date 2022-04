In Olten und Im Niederamt kommt es immer wieder zu Staus

Verkehrsentwicklung Immer mehr Autos im Kanton – Doch die Verkehrszahlen in der Region Olten und im Niederamt stagnieren Im Kanton Solothurn wächst die Anzahl Personenwagen schneller als die Anzahl Einwohner. Dazu treiben Baustellen Pendlerinnen und Pendler zur Weissglut. Wie soll sich der Verkehr künftig entwickeln? Felix Ott Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Es gibt immer mehr Autos in Solothurn und verschiedene Baustellen verursachen Staus. (Symbolbild) Patrick Lüthy

Rund zwei Mal um die Erde reichen alle Strassen der Schweiz. Mit insgesamt mehr als 80'000 Kilometern Länge ist das Schweizer Netz zwar sehr gut ausgebaut – Strassen, Gleise und Flugplätze bedecken rund 950 Quadratkilometer; das entspricht der Fläche des Kantons Thurgau. Trotzdem steht man im Niederamt und in der Region Olten regelmässig im Stau.

Dies liegt einerseits an verschiedenen Baustellen, die aktuell das Strassenbild prägen. Beispielsweise geraten Autofahrerinnen und Autofahrer während den Stosszeiten beim Oltner Bahnhofquai regelmässig in Rage, wenn sich nichts mehr bewegt.

Gleichzeitig gibt es immer mehr Fahrzeuge im Kanton Solothurn. Laut einer Strassenverkehrserhebung des Solothurner Amts für Verkehr und Tiefbau vom vergangenen Jahr wächst der Personenwagenbestand schneller als die Wohnbevölkerung. Seit 1980 ist die Bevölkerung im Kanton um rund einen Drittel, auf knapp 280'000 Personen, gestiegen. Die Anzahl Personenwagen hat sich in dieser Zeit mit heute knapp 180'000 mehr als verdoppelt.

Das Trugbild einer Verkehrszunahme

Die Erhebung zeigt aber, dass die subjektive Wahrnehmung einer Verkehrszunahme ein Trugschluss ist. In der Region Olten kam es zwischen 2015 und 2020 sogar zu einem minimen Rückgang. Der Strassenverkehr im Niederamt nahm in dieser Zeit nur leicht zu.

An sieben Standorten in der Region Olten und im Niederamt gibt es automatische Verkehrszählstellen mit Daten aus mehreren Jahren. So zum Beispiel in Hägendorf an der Solothurnerstrasse. Von 1980 bis 2004 hat sich der durchschnittliche tägliche Verkehr auf 17'000 Fahrzeuge verdoppelt. Anschliessend waren die Zahlen leicht rückläufig und liegen dort nun seit 2015 konstant bei 14'800 Fahrzeugen pro Tag. Um 2013 bis 2015 kam es zu Schwankungen aufgrund der Eröffnung der Entlastung Region Olten (ERO).

Die Messstellen in Olten und Wangen bei Olten wurden mit der Eröffnung der ERO in Betrieb genommen. Die Entlastungsstrasse bewirkte eine starke Verkehrsverlagerung. Auf der Solothurner- und Ziegelfeldstrasse in Olten hat sich der Verkehr von 17'700 auf 10'200 Fahrzeuge pro Tag reduziert. Seit 2015 stieg die Verkehrslast an der ERO kaum mehr. Auf der Parrallelachse in Wangen bei Olten nimmt der Verkehr ab.

Bei der Zählstelle in Starrkirch-Wil schwanken die Zahlen, sind aber in den vergangenen Jahren rückläufig. In Hauenstein und Winznau ist die Verkehrslast seit 2015 nahezu gleichbleibend, in Schönenwerd ebenfalls leicht rückläufig.

Kein exakter Wert der Verkehrsentwicklung

Die Pandemie habe keinen Einfluss auf die Verkehrszählung gehabt, heisst es in der Studie. Die Zahlen waren im September 2020 ähnlich hoch wie in den Vorjahren. Für die Betrachtung auf das ganze Jahr wurden aus früheren Jahreswerten Hochrechnungsfaktoren abgeleitet und so coronabereinigte Durchschnittswerte errechnet.

Die Daten sind jedoch stark durch die geografische Verteilung der Zählstellen beeinflusst. Die Auswertung zeigt den Verkehr nur auf ausgewählten Strassen. Bei der Berechnung handle es sich deshalb nicht um einen exakten Wert der Verkehrsentwicklung, schreibt der Kanton.

Die Verkehrszählung wurde teilweise automatisiert und von Hand durchgeführt. zvg (Archiv)

Die Messungen wurden durch automatische Verkehrszählungen, Handzählungen sowie durch Seitenradarmessungen vorgenommen. Die gesammelten Daten wurden anschliessend mit «bewährten» Verfahren auf den täglichen Verkehr hochgerechnet, so das Amt für Verkehr und Tiefbau.

Wie entwickelt sich der Verkehr künftig?

Den Blick in die Zukunft liefert ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Bundesamtes für Raumplanung (ARE). Darin werden vier Szenarien vorgestellt, wie sich die Verkehrslage in der Schweiz bis 2050 entwickeln könnte. In allen Szenarien nimmt der Verkehr zu.

Das Szenario Basis, welches sich an den aktuellen Gegebenheiten und an den geplanten Massnahmen der Politik orientiert, rechnet mit einem Wachstum der Verkehrsleistung im Personenverkehr von rund 11 Prozent; beim Güterverkehr sogar 31 Prozent.

Auch wenn dies in der Region bis jetzt kaum gemessen wird, geht der Bericht davon aus, dass der Verkehr beispielsweise auf der Hauptstrasse 5, welche das Niederamt und die Region Olten durchquert, bis zu einem Viertel ansteigen könnte. Ähnlich sieht es auf der Solothurner- und auf der Baslerstrasse in Olten aus. Auf einzelnen Strassen werde es laut ARE sogar zu einer Erhöhung um die Hälfte kommen.

Doch nicht nur die Verkehrsleistung werde sich ändern, auch in der Art des Verkehrs soll es einige Umbrüche geben. Der Veloverkehr wird sich laut ARE bis 2050 verdoppeln. Um rund einen Drittel werde der öffentliche Verkehr zulegen. Dies geschehe auf Kosten der Personenwagen.

Die Arbeitswege werden trotz Bevölkerungswachstum um 13 Prozent abnehmen, heisst es in der Studie. Grund dafür ist, dass in Zukunft noch mehr im Homeoffice gearbeitet wird. Die Freizeitwege hingegen sollen um 41 Prozent zunehmen.

Neue Verkehrstrends zeichnen sich ab

Das ARE stellt in seinem Bericht auch neue Trends vor, die den Verkehr nachhaltig prägen werden. So sollen beispielsweise private Fahrzeuge und der öffentliche Verkehr zunehmend automatisiert werden. Dies führe zu einer Erhöhung der Fahrkapazitäten. Auch Sharing-Angebote können die Verkehrsleistung künftig senken.

Beim Warentransport könnten sogenannte Micro-Hubs die Stadtlogistik verbessern. Als kleine Verteilzentren dienten sie als Annahmestelle für Waren, welche anschliessend durch Cargovelos weiter verteilt würden. So ein Projekt wird zurzeit in Olten geprüft.

Aber auch durch Pick-up Points, die immer mehr Einzug in Schweizer Städte finden, können Warentransporte im Siedlungsraum vermindert werden.

