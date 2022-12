Fünf Parkplätze in der Innenstadt Olten sollen aufgehoben werden

Verkehr Parkplätze in der Oltner Innenstadt sollen aufgehoben werden – das sorgt für rote Köpfe beim umliegenden Gewerbe Um rund 20 Meter soll die Bushaltestelle Solothurnerstrasse in der Oltner Innenstadt nach Westen verschoben werden. Was nach wenig klingt, sorgt beim Gewerbe für Irritationen: Es fallen nämlich fünf Parkplätze weg. Tomasz Sikora 1 Kommentar 21.12.2022, 05.00 Uhr

Sollen aufgehoben werden: die Parkplätze vor dem Hammercenter 1. Bild: Bruno Kissling

Ein Parkplatz direkt vor dem eigenen Laden: So oder so ähnlich muss wohl der Traum eines jeden Ladenbesitzers oder einer jeder Gewerblerin aussehen. Vor ein paar Jahren wurde dieser Traum vor dem Hammercenter 1 an der Solothurnerstrasse in Olten wahr. Seither kann man nämlich sein Auto bequem direkt vor dem Eingang abstellen.

Geht es nach dem Oltner Stadtrat, soll mit dieser Gewerbler-Idylle aber bald Schluss sein. An seiner Sitzung vom 26. September entschied er nämlich, dass mit der «Verkehrsmassnahme in Olten, Solothurnerstrasse und Ringstrasse» fünf Parkplätze, darunter ein Behindertenabstellplatz, aufgelöst werden sollen. Es geht um zwei Parkfelder vor dem Eingang zum Hammercenter 1 und drei gebührenpflichtige Parkfelder auf der gegenüberliegenden Strassenseite.

Stadt argumentiert mit Behindertengleichstellung

Am 6. Oktober wurde die Massnahme im Oltner «Stadtanzeiger» publiziert, gemäss welchem die Bagger schon am 31. Oktober auffahren sollten. Doch wegen einer Beschwerde beim kantonalen Bau- und Justizdepartement ist nichts daraus geworden. Im Schriftwechsel mit den Behörden, der dieser Zeitung vorliegt, geht der Ladenbesitzer, der anonym bleiben will, mit der Stadt hart ins Gericht.

Er kritisiert, dass die Läden im Center nicht vorinformiert wurden, ihnen keine Alternative aufgezeigt worden sei und es sich um eine Massnahme handle, welche sie alle stark treffe. Solange ihnen keine Alternative für einen Kompromiss aufgezeigt werde, der sie zustimmen könnten, würden sie sich gegen diese «sehr gewerbefeindlichen Massnahmen» zur Wehr setzen, droht er.

In ihrer Reaktion gibt sich die Stadt Olten wenig beeindruckt von der Beschwerde und beantragt dem Kanton, sie abzuweisen. Sie argumentiert insbesondere damit, dass die Massnahme der Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes auf Bundesebene diene. Dieses sieht vor, dass der öffentliche Verkehr bis Ende 2023 behindertengerecht ausgestaltet sein muss.

Gleichstellung vor fünf Jahren noch kein Thema

Momentan befindet sich die Haltestelle Solothurnerstrasse, die mit der Massnahme behindertengerecht werden soll, rund 20 Meter östlich des Eingangs zum Hammercenter. Für Personen im Rollstuhl ist der Zugang zum Bus an dieser Stelle erschwert, weil das Trottoir zu schmal ist, um die Rollstuhlrampe der Busse mit einer geringen Neigung benutzen zu können. Vor dem Eingang zum Hammercenter 1 sei der Zugang einfacher, so die Stadt, weil hier erst vor wenigen Jahren eine Bushaltestelle bestand und die Haltekante wegen des breiteren Trottoirs entsprechend erhöht werden könne.

Stellt sich die Frage, warum die Stadt nicht schon bei der damaligen Verlegung der Bushaltestelle, die mit einer Sanierung der Solothurnerstrasse in Zusammenhang stand, an das Behindertengleichstellungsgesetz dachte. Zu diesem Zeitpunkt war dieses nämlich bereits beschlossen, und die Stadt wusste, dass sie dieses bis Ende 2023 umsetzen muss.

Eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung beantwortet Stadtschreiber Markus Dietler mit Verweis auf das laufende Verfahren so: «Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, nehmen wir zurzeit keine Stellung.»

Tiefgarage soll reichen

Was das Argument des Beschwerdeführers angeht, wonach die Läden im Hammercenter 1 die aufzulösenden Parkplätze bräuchten, spricht die Stadt davon, dass dieses «vorgeschoben» sei. Erstens bestünden im benachbarten Parkhaus Hammer 2 ausreichend Parkmöglichkeiten, darunter auch behindertengerechte. Und zweitens entstünden in unmittelbarer Nähe an der Ringstrasse zwei neue Parkflächen.

Dass die Parkflächen an der Ringstrasse einen gleichwertigen Ersatz darstellten, sieht der Beschwerdeführer als Etikettenschwindel. Diese seien nämlich bereits in der Vergangenheit Parkplätze des lokalen Gewerbes gewesen. Gerne hätte diese Zeitung gewusst, wie die Stadt auf diesen Vorwurf reagiert – auf diese Frage hat die Stadt aber nicht geantwortet.

1 Kommentar Dominic Gubser vor etwa einer Stunde Wenn es des Gewerblers Traum ist, einen Parkplatz vor dem Geschäft zu haben. Dann müsste es doch das Allerbeste sein, wenn es stattdessen eine Bushaltestelle ist. Es ist erwiesen, dass eine attraktive Anbindung der Geschäfte an ÖV und Veloinfrastruktur mehr Umsatz generiert als ein Parkplatz (12.5 qm Platz wo ein (1) Kunde drauf parkiert). Warum wohl stopft die SBB ihre Bahnhöfe mit Läden voll? Alle Kommentare anzeigen