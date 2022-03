Verkehr im Niederamt: Prozess für Strassen startet im Mai

Verkehr Zwischen Stau und Lebensqualität: Das Niederamt befindet sich im Aufbruch Im Rahmen des Projekts «Raum und Mobilität Niederamt» wollen Kanton und Gemeinden Lösungsansätze für Verkehrsprobleme finden. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Stau und keinen Anschluss an die Autobahn: Im Mai startet der Prozess für die Verbesserung der Niederämter Verkehrssituation. Bruno Kissling

Die Lage des Niederamts, zwischen den Städten Olten und Aarau, ist verkehrstechnisch bereits seit Jahren eine grosse Herausforderung: Trotz der Nähe zur Autobahn verfügt keine der Gemeinden über einen direkten Anschluss an die A1. Währenddessen ist die Hauptstrasse fünf, die unter anderem durch die Gemeinden Starrkirch-Wil, Dulliken, Däniken, Gretzenbach, Schönenwerd und Eppenberg-Wöschnau führt, überbelastet.

Sie weist einen durchschnittlichen Tagesverkehr von über 15'000 Fahrzeugen auf. Die Ost-West Achse nördlich der Aare hingegen führt nur zwischen 5000 und 10'000 Fahrzeuge pro Tag.

Stau vor Stadttoren bremst öffentlichen Verkehr aus

Im nördlichen Teil des Niederamtes, am Jurasüdfuss, fahren am wenigsten Fahrzeuge durch die Dörfer. Da ist es aber der Freizeitverkehr, der schwallartig zu Verkehrsüberlastungen führt, so steht es in Unterlagen des Kantons. Die Zahlen gehen aus der Strassenverkehrserhebung des Kantons Solothurn vom September 2020 hervor. Stefan Zemp sagt dazu:

«Der Stau vor den Toren Olten und Aaraus bremst auch Busse des öffentlichen Verkehrs aus und führt zudem für Velofahrende zu unangenehmen Situationen.»

Zemp ist Projektleiter für Agglomerationsprogramme beim Amt für Raumplanung, auf Anfrage sagt.

Diese hohe Auslastung der Verkehrswege wird zudem mit dem Ausweichverkehr über den Engelberg in Verbindung gebracht, wie weiter aus den kantonalen Unterlagen hervorgeht. Die statistischen Belege im Dokument, die sich vor allem auf die Ergebnisse der Strassenverkehrserhebung berufen, lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Verkehrsbelastung in östlicher und südlicher Richtung zunimmt – in westlicher und nördlicher Richtung hingegen stagniert oder gar abnimmt.

Gemeinden wollen «Region vorwärtsbringen»

Nebst der generellen Verkehrsbelastung stellt auch der Schwerverkehr bei lokalen Ortsdurchfahrten im Niederamt ein Problem dar. So wies etwa 2020 die Hauptstrasse zwischen Winznau und Schönenwerd mit 698 Fahrzeugen das höchste Schwerverkehrsaufkommen im Niederamt auf.

Dem wollen Niederämter Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten zusammen mit dem Kanton entgegenwirken. Anfang Jahr fanden sich Vertreterinnen und Vertreter der Niederämter Gemeinden sowie des Kantons zusammen, um die gegenseitigen Bedürfnisse anzuhören und erste Vorgehensweisen zu besprechen.

Das mögliche Vorgehen wurde im Pflichtenheft «Raum und Mobilität Niederamt» festgehalten. Laut Zemp sind im Kern fünf Workshops der Gemeindevertreter des Niederamts vorgesehen, bei denen Probleme und mögliche Lösungsansätze besprochen werden sollen. Weiter seien zwei Foren mit der breiten Öffentlichkeit geplant. Der Kanton wird sich ebenfalls aktiv beteiligen.

Im März hat die Mitgliederversammlung der Gemeindepräsidiumskonferenz das Pflichtenheft verabschiedet und somit die Umsetzung des Projekts lanciert. Aus der Erhebung der Verkehrsprobleme in den Niederämter Gemeinden aus dem Jahr 2020, ist zu lesen, dass unter anderem mehr Möglichkeiten für Fussgängerinnen oder Fahrradfahrer verlangt werden.

Workshops und Mitwirkung soll im Frühling beginnen

Koordiniert die GP-Delegation und ist Gemeindepräsident von Starrkirch-Wil: Christian Bachofner. Zvg

Der generelle Verkehrsfluss, der ÖV aber auch Individualverkehr und Schwerverkehr, sind grosse Themen. Christian Bachofner nimmt wahr:

«Viele Menschen haben das Bedürfnis, dass das Niederamt besser erschlossen wird.»

Er koordiniert die Delegation der Niederämter Gemeindepräsidien, die im Projekt mitarbeiten, zugleich ist er Gemeindepräsident von Starrkirch-Wil. Bachofner ergänzt: «Auch eine bessere Lebensqualität soll ermöglicht werden.» Das seien alles Punkte, die noch diskutiert würden.

Der Kanton kann noch nicht viel mehr dazu sagen. Stefan Zemp beobachtet einen grundsätzlichen Willen der Region, bestehende Herausforderungen anzugehen und ihre Zukunft gemeinsam zu gestalten. Die Gemeinden seien «motiviert, die Region vorwärtszubringen». Der Prozess startet im Mai.

