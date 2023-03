Olten: Erste Kantonsstrasse wird zur 30er-Zone

Verkehr Erste Oltner Kantonsstrasse mit Tempo 30: Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Wilerweg wird bald einmal reduziert Auf dem Wilerweg in Olten darf man bald nur noch 30 km/h fahren: Das kantonale Amt für Verkehr und Tiefbau befindet die Temporeduktion für recht-, zweck- und verhältnismässig. Einer der Hauptgründe für den Entscheid ist die Verkehrssicherheit. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 08.03.2023, 16.00 Uhr

Der Wilerweg in Olten wird zu einer Tempo-30-Zone. (Archivbild) Bild: Bruno Kissling

Seit Jahren dürfen Fahrzeuge nur noch mit 30 km/h auf den Quartierstrassen Oltens unterwegs sein. Nun wird dies in Zukunft auch auf einer Kantonsstrasse der Fall sein: Der Wilerweg wird zur 30er-Zone. Nachdem der Stadtrat ein entsprechendes Begehren beim Kanton eingereicht hat, ist das Gutachten des kantonalen Amtes für Verkehr und Tiefbau nun abgeschlossen. Die Temporeduktion auf dem Wilerweg ist laut Gutachten gerechtfertigt.

Konkret erstreckt sich die besagte Temporeduktion auf den Strassenabschnitt von der Aarauerstrasse bis zur Feldstrasse. Für die 30er-Zone hält der Stadtrat Olten gleich mehrere Argumente bereit.

Die Verkehrssicherheit steigt durch die Temporeduktion

Die Gründe für eine Tempo-30-Regelung auf dem Wilerweg teilte der Stadtrat bereits im vergangenen Jahr in einem Brief an Kantonsingenieur Peter Heiniger mit. Einerseits führe der besagte Weg durch Quartiere. Aus diesen Quartieren münden diverse Querstrassen in den Wilerweg. Auf den ersten Blick sei es schwer erkennbar, dass der Weg eine Kantonsstrasse darstelle, so der Stadtrat damals.

Andererseits soll der Verkehrsverlagerung entgegengewirkt werden, die von der Baustelle rund um die Post und von den Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Säliquartier ausgelöst wird. Ausserdem wird bei der Verlängerung des Wilerwegs auf Dulliker Seite ebenfalls eine Tempo-30-Regelung auf der Kantonsstrasse umgesetzt.

Laut Jonathan Fischer, Verkehrsplaner beim kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau, war ein ausschlaggebender Punkt für die Tempo-30-Regelung, dass die Sichtzonen mit dem erhöhten Tempo nicht eingehalten werden können. Durch eine 30er-Zone würde sich dies ändern. «Die Verkehrssicherheit kann dadurch deutlich verbessert werden», so Fischer.

Gemäss der Signalisationsverordnung vom Bund muss eine von vier Kriterien erfüllt sein, damit das Einführen einer Tempo-30-Zone auf einer Strasse möglich ist:

Laut der Signalisationsverordnung des Bundes können die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten herabgesetzt werden, wenn: eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben ist;

bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes bedürfen;

auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden kann;

dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren.

Die Kriterien wurden im Gutachten des Amts für Verkehr und Tiefbau beurteilt. Durch die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit könnte laut Fischer die bestehende Tempo-30-Zone in der Stadt Olten erweitert werden. Der übergeordnete Verkehr werde nach wie vor hauptsächlich über die Aarauerstrasse abgewickelt.

Demnächst wird zwischen dem Kanton und der Stadt eine Koordinationssitzung abgehalten, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Laut Fischer können zu den Kosten des Projekts zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

