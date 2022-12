Olten: Verkehrsfreier Klosterplatz gegen Parkhaus unter Kloster

Verkehr Der perfekte Deal? Oltner Gewerbe wäre für einen verkehrsfreien Klosterplatz, falls ein Parkhaus unter dem Kapuzinerkloster gebaut wird Die Idee um einen verkehrsbefreiten Klosterplatz bewegt die Gemüter. Gewerbetreibende sehen deren Realisierbarkeit fast ausschliesslich in einem Gesamtpaket. Urs Huber Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Der Klosterplatz: Ein überparteilicher Auftrag möchte Verkehr und Parkplätze von dort verbannen. Bruno Kissling

Die Idee des verkehrsbefreiten Klosterplatzes bewegt die Gemüter. In befürwortendem wie ablehnenden Sinne. «Wenn das so weiter geht, gibt es im Freiluftmuseum Ballenberg mehr Gewerbe als in Olten.» Der Satz stammt von einer Skeptikerin eines verkehrbefreiten Klosterplatzes. Die Befürchtung, eine Aufhebung von Parkplätzen würde dem ansässigen Gewerbe, vor allem in der Altstadt, das Leben schwer machen, ist weit verbreitet.