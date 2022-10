In der Schützi findet in Olten das erste Oktoberfest statt

Veranstaltung Olten bekommt mit «Wiesn Gaudi» sein Oktoberfest – organisiert von einer Cateringfirma aus Bettlach An diesem Wochenende organisiert Patrick Kohler mit seiner Firma erstmals das «Wiesn Gaudi» in der Schützi. Darum hat der Mann aus Bettlach die Stadt Olten als Standort für sein erstes Oktoberfest ausgesucht. Fabian Muster 06.10.2022, 18.00 Uhr

In der Oltner Schützi findet dieses Jahr das erste Oktoberfest statt. Themenbild/Hansruedi Aeschbacher

Wer am Freitag und am Samstag sein Dirndl oder sein Trachtenhemd mit Lederhose anziehen will, ist hier richtig: Am Wochenende vom 7. und 8. Oktober findet in Olten erstmals ein Oktoberfest statt. Es heisst «Wiesn Gaudi», die Türen in der Schützi öffnen ab 17 Uhr. Ab 18 Uhr spielt die Liveband «Die Schilcher» auf.

Karten sind noch auf der Onlineplattform Eventfrog zu haben. Die Klassiker wie ein Mass Weissbier, ein halbes Hendl mit Kartoffelsalat und Sauerkraut oder ein Paar Weisswürste mit Bretzel stehen auf der Getränke- und Speisekarte zur Auswahl.

Organisiert wird der Anlass von Patrick Kohler und seiner Cateringfirma Curry Factory GmbH aus Bettlach. Der Mann ist vor allem im oberen Kantonsteil mit seinem Food Truck Festival bekannt geworden, dass er in diesem Sommer gleich an sechs Orten durchgeführt hatte, unter anderem in Solothurn, Grenchen und Oensingen.

Kohler organisiert sein erstes Oktoberfest in Olten, weil es mit der Schützi als Location gleich gepasst habe – er hat mehrere Standorte im Kanton geprüft. Mit einem Budget von 25'000 Franken will er den Leuten, «die in den Herbstferien nicht weggefahren sind, etwas bieten». Er arbeitet zudem auch mit Lokalen zusammen: So organisiert die U2-Bar die Afterparty, und Luc Nünlist schenkt sein Drei Tannen Bier aus.