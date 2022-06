Vatertag Als Zahler geduldet, als Vater nicht erwünscht: Sandro Tufano erlebt die Entfremdung von der eigenen Tochter Sandro Tufano aus Wangen bei Olten hat am Vatertag nichts zu feiern: Er sieht sein Kind seit über einem Jahr nicht mehr, weil er das Besuchsrecht nicht wahrnehmen kann. Der 52-Jährige erzählt seine Leidensgeschichte und sagt, was in der Schweiz besser werden muss. Fabian Muster Jetzt kommentieren 05.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Ordner voll mit Akten: Sandro Tufano ist von den Behörden enttäuscht. Bruno Kissling

Am 5. Juni ist Vatertag. Im Gegensatz zum Muttertag, der am zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird, ist der Vatertag in der Öffentlichkeit viel weniger bekannt. Wird hierzulande sogar an Schulen ein Geschenk für die Mütter gebastelt und den Kindern so die Wichtigkeit dieses Elternteils schon von früh an beigebracht, können die Väter dieser Welt nicht davon ausgehen, dass sie am ersten Sonntag im Juni ein Geschenk erhalten.

Eigentlich ein Fehler: Denn wissenschaftlich ist schon längst erwiesen, dass die Väter für die Entwicklung der Kinder genauso wichtig sind – auch wenn sie statistisch weniger Zeit mit ihrem eigenen Nachwuchs verbringen als die Mütter, da Väter meistens als Haupternährer fürs Finanzielle sorgen müssen.

Sandro Tufano aus Wangen bei Olten nützt diese Erkenntnis nichts mehr. Der 52-Jährige hat seit über einem Jahr keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter. Selbst Anrufe oder Kurznachrichten sind nicht möglich: Er kennt die Handynummer seiner Tochter nicht. An wichtigen Tagen, an denen er besonders stark an sein Kind erinnert werden könnte, müsse er sich anderweitig beschäftigen, sagt er.

Am Vatertag arbeitet der SBB-Kundenbegleiter, damit die Väter ihre Kinder geniessen können. An Weihnachten sei es dasselbe. Bald wird seine Tochter 12 Jahre alt: An diesem Tag reist er in die Ferien.

Die Entfremdung vom eigenen Kind

Sandro Tufano macht das durch, was vor allem Väter immer wieder erleben müssen: Weil das Besuchsrecht von den Behörden nicht durchgesetzt wird, hat sich der Nachwuchs vom einen Elternteil entfremdet. Weil die Mutter es nicht zulässt oder sie Ausreden für die ausgefallenen Treffen vorschiebt, sieht der Vater das Kind viel weniger als vereinbart oder gar nicht mehr – wie im Falle Tufanos.

Vor sechseinhalb Jahren hat er sich von seiner Frau getrennt. «Für mich war es eine Riesenerleichterung», sagt er. Die Scheidung erfolgte zwei Jahre später: Das gemeinsame Sorgerecht, wie es seit 2014 Standard ist, wurde vom Gericht verfügt. Die Obhut, also dort, wo das Kind wohnt und betreut wird, wurde der Mutter zugesprochen.

«Mir wurde immer wieder Hoffnung gemacht, dass es dank dem Scheidungsurteil nun einfacher und besser werde, aber nichts änderte sich.»

Heute ist er klüger: Er hätte die alternierende Obhut beantragen sollen – dieses Modell war ihm damals aber nicht bekannt.

Alternierende Obhut soll zum Standard werden Seit einer Gesetzesrevision 2014 wird in 80 Prozent der Fälle das Sorgerecht von den getrennten Eltern gemeinsam ausgeführt. Darunter fallen Entscheide über schulische und berufliche Ausbildung, über medizinische Eingriffe oder über das Vermögen und weitere prägende Weichenstellungen des Kindes. Hingegen teilen bisher nur rund 15 Prozent der Eltern die Obhut, das heisst die tägliche Betreuung und Erziehung des Kindes. In den meisten Fällen wird die Obhut nur einem Elternteil, meistens der Mutter, zugeteilt, während das andere Elternteil ein Besuchsrecht zusteht. Dieses entspricht alle zwei Wochen einem Wochenende, also etwa vier Tagen im Monat. Hinzu kommt noch die Hälfte der Schulferien. Der Verein für elterliche Verantwortung setzt sich für die alternierende Obhut ein, so dass Vater und Mutter die Kinder gemeinsam betreuen. Dies muss aber nicht je hälftig sein: Bei einem 70/30-Prozent-Modell spricht man bereits von alternierender Obhut. Diese muss von einem Elternteil oder Kind beantragt werden, damit es von den Gerichten überhaupt geprüft wird. Derzeit ist eine parlamentarische Initiative in Bundesbern hängig, welche die alternierende Obhut stärken will. So sollen die Gerichte das Modell auf Antrag auch prüfen können, falls es dem Kindswohl dient – obwohl sich ein Elternteil dagegen wehrt. «Die alternierende Obhut sollte der Normalfall werden und ist auch für das Kindswohl das beste, ausser es sprechen schwerwiegende Gründe dagegen», sagt Präsident Oliver Hunziker vom Verein für elterliche Verantwortung. Dieses Modell sei ein «Gegenmittel» gegen die Entfremdung vom eigenen Kind. Auch das Bundesgericht hat sich diesbezüglich klar geäussert. In der Praxis gibt es laut Hunziker allerdings Nachholbedarf, weil viele Richterinnen und Richter konservativ entscheiden und die Kinder einfach der Mutter zuteilen. Dies dann an der nächsthöheren Gerichtsinstanz anzufechten, koste Geld und Zeit – beides sei oft nicht vorhanden.

Schon von Anfang an wird sein Besuchsrecht nämlich nicht wirklich umgesetzt. Seine Tochter habe zum Beispiel nie bei ihm übernachtet. Das Problem: Weil er als SBB-Angestellter häufig an Wochenenden arbeitet, müssten die Treffen auch unter der Woche stattfinden, was wegen der Schule schwierig ist. Vor allem als seine Ex-Frau einen neuen Partner hatte, funktionierte es kaum noch. Tufano bekommt seine Tochter immer seltener zu Gesicht.

Mithilfe der zuständigen Sozialregion versuchte er, sein Besuchsrecht durchzusetzen. Bei den jeweiligen Treffen war neu neben der Tochter auch eine neutrale Person mit dabei – und seine Ex-Frau.

Aus seiner Sicht ein No-Go. «So war klar, dass sich das Kind nicht frei fühlen konnte und dass die Situation jeweils angespannt war», sagt Tufano. Seine Tochter hatte aus verständlichen Gründen keine Lust mehr an solchen begleiteten Treffen, weil es dabei auch immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Eltern gekommen war.

Die Behörden argumentierten fortan mit dem Kindswohl, das so gefährdet sei. Die Tochter gewöhnte sich an den abwesenden Vater. Von der Gegenseite hiess es plötzlich, dass seine Tochter nicht mehr zu ihm wolle, es ihre freie Entscheidung sei und niemand sie zwingen könne. Nach und nach brach der Kontakt ganz ab. «Das Kind trägt aber keine Schuld», unterstreicht er.

Enttäuscht von Ex-Partnerin und den Behörden

Sandro Tufano ist von seiner Ex-Partnerin enttäuscht – und von den Behörden. Er fühle sich nicht ernst genommen, werde als Vater wegen des angeblich gefährdeten Kindswohl abgeblockt und würde nach Beweisen für das sabotierende Verhalten der Gegenseite gefragt, die er nicht liefern könne.

«Manchmal ist es nur eine abschätzige Geste oder ein paar einzelne negative Worte, die es ausmachten.» Wenn die Behörden richtig reagierten und das Besuchsrecht von sich aus durchsetzen würden, könnte dies viel Leid und Geld ersparen, glaubt Tufano.

Das Problem: Ausser Bussen gibt es keine Sanktionsmöglichkeiten. Und diese werden selten ausgesprochen oder von den Betroffenen wie Tufano auch nicht explizit gesucht. Die Gegenseite hätte so nämlich einen weiteren Grund, um dem Kind zu zeigen, dass es der Vater nicht gut mit ihm meint: Wenn es der Mutter deswegen zum Beispiel nicht möglich ist, dem Kind etwas zu kaufen.

Hier sollte eigentlich ein Vorstoss im eidgenössischen Parlament eine Verbesserung bringen: Doch das Anliegen fand bisher keine Unterstützung. Dies, obwohl es ein grundlegendes Kinderrecht ist, eine Beziehung zu beiden Elternteilen zu unterhalten – verankert in der Verfassung und der europäischen Menschenrechtskonvention.

Als Gegenargumente werden allerdings vorgebracht, dass mit zusätzlichen Strafandrohungen die Konflikte nicht vermieden werden könnten und mit der Bestrafung eines Elternteils indirekt auch das Kind leiden würde.

Tufano schlägt daher als Lösung vor, die 1000 Franken, die er derzeit für seine Tochter pro Monat als Alimente aufwenden muss, auf ein Sperrkonto einzuzahlen. So hätten die Behörden eine Handhabe, wenn die Gegenseite das Besuchsrecht torpediert. Das sei bisher aber rechtlich nicht möglich.

«Es ist wie ein Sterben, das nie aufhört»

Man könne sich nicht vorstellen, was das mit einem tue, sagt Tufano: Er habe sich Vorwürfe gemacht, dass er seiner Tochter kein Vater sein könne. Vor allem weil seine Tochter für ihn ein Wunschkind war. Früher hätten sie gemeinsam Lego gespielt, gebastelt, gemalt, seien auf dem Spielplatz schaukeln gegangen. «Ich versuchte sie mutiger zu machen, als sie eigentlich ist.» Sie habe aber unter den ständigen Streits zwischen Mama und Papa gelitten.

Ihm habe plötzlich die Lebensfreude gefehlt, er holte sich psychologische Hilfe. Er lief an Spielplätzen vorbei und habe geweint, wenn er ein Mädchen mit Brille und langen Haaren gesehen habe. «Es ist wie ein Sterben, das nie aufhört.»

Lange habe er noch gehofft, dass es wieder gut komme mit der Beziehung zur Tochter: Ein Kinderzimmer in seiner neuen Wohnung war eingerichtet. Doch vor zwei Jahren, mit dem 10. Geburtstag seines Kindes, wollte er einen Schlussstrich ziehen, um auch sich selbst zu schützen: Er nahm ein Lied auf, in dem er die Liebe zu seiner Tochter ausdrückte und machte aus dem Kinderzimmer ein Büro.

Gleich von Beginn an das Recht durchsetzen

Mittlerweile hat er die Lebensfreude wieder gefunden, auch dank seiner neuen Partnerin, die ihn voll unterstützt. In den vergangenen Jahren vernetzte er sich mit Betroffenen, engagierte sich für eine Verbesserung der Scheidungsväter, schreibt einen Blog. Doch es gehe ihm in der Politik zu langsam vorwärts, und die Fortschritte brächten ihm nichts mehr.

«Ich hätte gleich nach der Scheidung auf meinem Recht beharren sollen»,

sagt Tufano. Damals sei er zu passiv gewesen und hätte den Ämtern vertraut. Heute gerichtlich das Besuchsrecht einzuklagen, will er nicht mehr. Es sei zu spät. «Jede Nähe, die ich mit der Brechstange erzwingen will, schafft Distanz zwischen mir und meiner Tochter.» Wenn sein Kind ihn derzeit nicht sehen wolle, sei dies zu respektieren.

Betroffenen rät Tufano, gleich zu Beginn hart zu sein und bei Bedarf einen Anwalt zu engagieren, um das Besuchsrecht durchzusetzen. Auch eine obligatorische Beratung der trennungswilligen Eltern würde er begrüssen. Solange die Treffen mit den eigenen Kindern aufrechterhalten werden könnten, sei dies besser, weil die Gefahr der Entfremdung so geringer sei.

Und er macht sich stark für die alternierende Obhut: Kinder sollten von beiden Elternteilen erzogen werden: Dies wirke sich nicht nur positiv aufs Kindswohl aus, wie Studien mittlerweile gezeigt hätten, sondern auch auf die beiden Elternteile – die Zufriedenheit sei höher, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werde gefördert und die Bindung zum erweiterten Familienkreis könne bewahrt werden.

Tufano: «Meine Mutter hat meine Tochter seit fünf Jahren nicht mehr gesehen.» Wann er selbst sein Kind das nächste Mal sehen wird, ist nicht absehbar.

