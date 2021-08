Stadtmelder App für Olten wird geprüft

Vandalismus oder Schäden Durch «Stadtmelder App» Schäden und Störungen in Olten schneller erfassen Ein Vorstoss fordert die Einführung einer App mit der Vandalismus, Graffiti, Littering oder Beschädigungen der Oltner Infrastruktur einfach gemeldet werden können. Der Stadtrat ist für Vorstossüberweisung. Felix Ott 28.08.2021, 05.00 Uhr

So könnte die «Stadtmelder App» - Hier ein Beispiel aus Gossau - künftig aussehen. Ralph Ribi (Archiv)

«In Olten treten regelmässig Beschädigungen, Verunreinigungen, Störungen oder Defekte an der städtischen Infrastruktur auf», schreibt der Grünliberale Christian Ginsig in einem Vorstoss vom 21. Juni 2021. Deshalb brauche die Stadt eine App auf der Einwohnerinnen und Einwohner Schäden oder Defekte rund um die Uhr melden können, ohne die nötigen Zuständigkeiten abklären zu müssen. So könne die Bevölkerung aktiv an der Instandhaltung der Infrastruktur Oltens teilhaben, heisst es im Auftrag.