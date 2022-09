Region Olten: Kosovare wird für 5 Jahre des Landes verwiesen

Region Olten Bundesgericht sieht keinen Härtefall: Kosovare wird wegen Brandstiftung des Landes verwiesen, obwohl er hier aufgewachsen ist Ein Mann aus der Region Olten muss für fünf Jahre in seine Heimat zurück. Das Bundesgericht hält seine berufliche Wiedereingliederung dort nicht weniger wahrscheinlich als in der Schweiz. Urs Huber Jetzt kommentieren 05.09.2022, 14.00 Uhr

Vor rund drei Jahren verhängte das Amtsgericht Olten-Gösgen über den schuldig gesprochenen Kosovaren einen fünfjährigen Landesverweis. Bruno Kissling

Im Oktober 2019 hatte ihn das Amtsgericht Olten-Gösgen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung verurteilt, den damals 23-jährigen Kosovaren aus der Region Olten. Unter anderem hatte das Gericht just wegen des Tatbestandes der Brandstiftung auch einen fünfjährigen Landesverweis ausgesprochen (wir berichteten). Aber schon damals schien absehbar: Das letzte Wort war in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen.

Der Schein trog nicht. Auch wenn sich durch das Anrufen übergeordneter Instanzen am ausgesprochenen Landesverweis nichts änderte. Knapp drei Jahre nach der erstinstanzlichen Verurteilung, bereits im März 2021 vom Solothurner Obergericht bestätigt, wird der Entscheid jetzt auch vom Bundesgericht in Lausanne gestützt.

Rückblende: Im Oktober 2019 hielt das Amtsgericht Olten-Gösgen in seinem Urteil nämlich fest, es bestehe wenig Hoffnung auf eine Besserung der Lebens- und Verhaltensumstände beim Verurteilten. Im Sommer 2017 hatte der Mann einen Lieferwagen in Brand gesteckt, was vom Gericht nicht etwa als Sachbeschädigung eingestuft wurde, sondern als Brandstiftung. Ein Delikt, welches für einen Landesverweis ausreicht, gar unabhängig vom übrigen Strafmass, wie das Bundesgericht festhält.

Im Kosovo keine Verwandten mehr

Der Kosovare war gegen den Landesverweis angetreten, weil er diesen Entscheid als bundesrechtswidrig taxierte. Im Kosovo habe er keine Verwandten mehr, so eines seiner Argumente. Zudem sei er der dortigen Sprache nur mittelmässig mächtig. Der Mann stellte sich damit auf den Standpunkt, ein sogenannter «Härtefall» zu sein. Dies hätte einen Landesverweis ausgeschlossen. Die vorinstanzlichen Gerichte hatten zuvor in ihrem Bescheid von diesem Umstand abgesehen.

Das Bundesgericht stellte jetzt klar, die Frage des Härtefalls sei unter der Prämisse von persönlicher und wirtschaftlicher Integration, Aufenthaltsdauer, Gesundheitszustand und der Resozialisierungschancen zu betrachten. In vielem sah das Richtergremium in Lausanne die Anforderungen nicht erfüllt, um in besagtem Fall einen persönlichen Härtefall zu sehen.

Zwar sei der Kosovare in der Schweiz geboren und aufgewachsen, doch blieben die Bemühungen um dessen gesellschaftliche und berufliche Integration wenig erfolgreich. Eine feste Anstellung habe er in der Schweiz nie gehabt. Er habe bereits als Jugendlicher delinquiert und sei später auch wegen Betrugs und falscher Anschuldigung verurteilt worden.

Entsprechend habe er auch seine finanziellen Verhältnisse nicht in Ordnung halten können. Noch heute stehe der Mann wirtschaftlich nicht auf eigenen Füssen.

In der Schweiz geboren, aber schlecht integriert

Eine lange Aufenthaltsdauer in der Schweiz, der Mann ist in der Schweiz geboren, war aber eine Zeit lang in seine Heimat zurückgekehrt, sei zwar ein Indiz, nicht aber Nachweis für Integration, hält das Bundesgericht weiter fest. Es räumt aber ein, dass der Landesverweis für den Kosovaren eine gewisse Härte bedeute.

«Diese geht aber nicht über das Mass hinaus, das der Verfassungs- und Gesetzgeber mit der Einführung der obligatorischen Landesverweisung in Kauf nahm oder sogar wollte»,

so das Gericht in Lausanne.

Eine berufliche Wiedereingliederung des Beschwerdeführers im Kosovo erscheine zumindest nicht schwieriger als in der Schweiz und – genügend Motivation vorausgesetzt – durchaus möglich. Die Kosten des Verfahrens, 1200 Franken, werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

