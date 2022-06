Ein Kapselhotel soll neu in Olten entstehen

Unterführungsstrasse Erstes Kapselhotel in der Region soll in Olten entstehen und eine neue Gästegruppe in die Stadt ziehen Ein vergleichbares Übernachtungsangebot gibt es in Olten noch nicht – Schlafen auf knapp drei Quadratmeter. Die Idee dahinter: preiswertes Logieren auf möglichst wenig Platz. Franziska Roth Jetzt kommentieren 16.06.2022, 14.41 Uhr

Wo vorher das Fitnessstudio Fitness Factory ansässig war, soll das Kapselhotel entstehen. Bruno Kissling

Kapselhotel: Der Trend kommt ursprünglich aus Japan. Luzern hat als erste Schweizer Stadt seit November 2018 ein solches Angebot. Die Idee: preiswertes und dabei platzsparendes Übernachten. Swiss Capsule hatte in Luzern den Start in eine neue Hoteldimension gewagt, und eröffnete auch in Basel ein Kapselhotel und im Februar dieses Jahres das europaweit grösste am Flughafen Zürich.

So sah 2018 das erste Kapselhotel der Schweiz in Luzern aus. Alexandra Wey

Nun zieht die Inhaberin, Oltimo Liegenschaften AG, im Oltimo-Gebäude an der Unterführungsstrasse in Olten nach. Das geht aus einem Baugesuch hervor, welches man noch bis zum 23. Juni im Oltner Stadthaus einsehen kann. Dabei beantragt die Bauherrin eine Nutzungsänderung, denn bis vor kurzem war dort noch das Fitnessstudio Fitness Factory ansässig.

Schlafen auf knapp drei Quadratmeter

Nun sollen in diese Räumlichkeiten 52 Schlafkapseln eingebaut werden; mit den Massen 1.45 Meter auf 2.05 Meter ­­– also knapp drei Quadratmeter. Damit soll eine Marktlücke geschlossen werden, erzählt Roland Hartmann von der Firma Oltimo Liegenschaften AG:

«Olten ist Bildungsstadt und trotzdem sind nur wenige und fast keine günstigen Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden. Auch fehlt in der näheren Umgebung eine Jugendherberge.»

Man könne sich auch vorstellen, dass asiatische Gäste - die das Konzept vom Kapselhotel kennen - bei der Reise kreuz und quer durch Europa durch das neue Angebot einen Halt in Olten einlegen würden, um «günstig» zu übernachten, führt Hartmann weiter aus.

Die Firma Oltimo Liegenschaften ist seit Anfang 2021 im Besitz der Liegenschaft an der Unterführungsstrasse 49. «Uns war von Anfang an klar, dass wir unvermietete Räume umnutzen und hierzu neue Ideen entwickeln müssen», so Hartmann. Auch überlegt sich die Immobilienfirma, das ungenutzte Restaurant in dem Gebäude als Eventsaal zu vermieten.

Das Kapselhotel schliesst eine Marktlücke in Olten

Für die Idee wurde vorgängig eine Bedarfsabklärung gemacht, wie Hartmann erzählt:

«Natürlich haben wir die Hotelsituation in und um Olten angeschaut und analysiert.»

Diese Geschäftsidee schliesst tatsächlich eine Lücke, wie Stefan Ulrich, Geschäftsführer von Region Olten Tourismus bestätigt: Zu Olten passe als Schweizer ÖV-Knotenpunkt ein solches Angebot. Die Stadt habe einen hohen Anteil an Businessgästen und der Standort an der Unterführungsstrasse zwischen Bahnhof und Bildungsstadt liege zentral.

«Das schafft ein Angebot für Studierende, Business-Gäste, Durchreisende, Besuchende von Festivals und Events. Allgemein für Gäste, denen ein günstiger Preis und Funktionalität wichtig ist und die keinen Komfort im klassischen Sinne brauchen oder wünschen», erzählt Ulrich.

Preislich ist das Nächtigen in einer Schlafkapsel deutlich unter den herkömmlichen Hotelpreisen: «Die Preise sind noch nicht bestimmt - wir stellen uns aber einen Übernachtungspreis je nach Ausbaustandard im Bereich von 40 bis 70 Franken vor», sagt Hartmann.

«Übernachtung soll ein Erlebnis werden»

Für die Planung und Realisierung will die Firma Oltimo Liegenschaften AG nicht mit Swiss Capsule zusammenspannen: «Wir kennen die Angebote und haben uns diese natürlich auch angeschaut. Während die Kapseln der Swiss Capsule Hotel klar auf den Schweizer Markt angepasst und auch mit Schweizer Holz realisiert wurden, wollen wir die klassischen futuristischen, raumschiffähnlichen Kapseln einsetzen. Eine Übernachtung in diesem Hotel soll ein Erlebnis werden», so Hartmann.

Und was meint Ulrich: «Das Kapselhotel ist eine Bereicherung für den Tourismus Region Olten.» Es biete ein zusätzliches Übernachtungsangebot, mit dem einen neue Gästegruppe angesprochen und bedient werde. «Zudem bringt es neue Kooperationsmöglichkeiten und Effekte für das Standortmarketing mit sich.»

Laut Roland Hartmann soll das Kapselhotel so schnell wie möglich, aber voraussichtlich 2023 eröffnet werden. Die Kapseln werden in Asien bestellt, dazu werden Aufenthaltsräume, Duschen und Küchen gebaut, die gemeinschaftlich von den Übernachtungsgästen genutzt werden können. «Die Rezeption soll möglichst vollautomatisiert werden», führt Hartmann aus.

