Unfallgefahr Immer wieder missachten Autos Verbot: Jetzt sollen neue Massnahmen am Postplatz in Olten die Sicherheit für Velofahrende erhöhen Am Postplatz in Olten steht seit rund zehn Tagen ein Verkehrsdienst, der den Verkehr aktiv in die Unterführungsstrasse leitet. In einer zweiten Phase soll es zu Randzeiten eine separate Grünphase für Velofahrende geben. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 24.06.2022, 17.45 Uhr

Der Verkehrsdienst am Postplatz in Olten soll Velofahrenden eine sichere Überquerung schaffen. Bruno Kissling

«Bitte handelt jetzt!», heisst es in einer E-Mail, welche diese Zeitung kürzlich erhalten hat. Sara Ledergerber erzählt in ihrem Schreiben über die Verkehrssituation für Velofahrende beim Postplatz in Olten. Wenn sie bei Grün mit ihrem Velo von der Alten Holzbrücke den Postplatz in Richtung Unterführungsstrasse überquere, kommen ihr immer wieder falsch fahrende Automobilistinnen und Automobilisten entgegen.

Denn Autofahrende, welche vom Bahnhof Olten herkommen, dürften nicht geradeaus Richtung Aarburg fahren. Doch das Verbot beachten nicht alle Verkehrsteilnehmenden. Velofahrenden werde dadurch immer wieder der Weg abgeschnitten, weil die Ampel zur gleichen Zeit Grün anzeigt.

Mehr Sicherheit durch Verkehrsdienst

Seit rund zehn Tagen steht ein 24-Stunden-Verkehrsdienst am besagten Platz, um die Sicherheit der Velofahrenden zu erhöhen. Die Security-Leute stehen auf der Strasse und notieren die Kennzeichen der vom Bahnhof herkommenden Fahrzeugen, welche das Fahrverbot in Richtung Aarburg missachten. Anschliessend werde diese Information dem Arbeitgeber weitergeleitet, wie diese Zeitung zur Kenntnis nahm.

Der Kantonspolizei Solothurn seien bisher keine Kennzeichen von Automobilistinnen und Automobilisten weitergeleitet worden, schreibt allerdings Astrid Bucher, Mediensprecherin, auf Anfrage. «Wenn dies der Fall wäre, müsste die Polizei Strafanzeige einreichen,» da Bussen nur durch die Polizei ausgestellt werden.

Der Auftrag des Verkehrsdienstes sei «die Fahrzeuge, welche vom Bahnhofquai herkommen, aktiv in die Unterführungsstrasse zu leiten und eine Fahrt in Richtung Aarburg zu verhindern», so Bucher. Dies sei die einzige Massnahme, welche die Verkehrssicherheit der Velofahrenden garantieren würde, die von der Alten Holzbrücke Richtung Dulliken fahren wollen.

Der Verkehrsdienst soll «die Fahrzeuge, welche vom Bahnhofquai herkommen, aktiv in die Unterführungsstrasse» leiten, sagt Astrid Bucher, Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn. Bruno Kissling

Stosszeiten und separate Grünphase

Nach der ersten zehntägigen Versuchsphase mit dem 24-Stunden-Dienst soll der Verkehrsdienst demnächst nur noch zu Stosszeiten anwesend sein, wie diese Zeitung aus kantonsnahen Quellen erfahren hat: Montag bis Freitag von 6.30 bis 20.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 21.30 Uhr; am Sonntag sei kein Verkehrsdienst notwendig, heisst es.

Ausserhalb dieser Stosszeiten werde es eine separate Grünphase für Velofahrende, die von der Holzbrücke Richtung Unterführungsstrasse fahren, geben. Diese zusätzliche Grünphase könne jedoch indes wegen Rückstaugefahr nicht dauernd angeboten werden, heisst es. Der zuständige Mitarbeiter bei der kantonalen Verwaltung war ferienhalber nicht zu erreichen.

