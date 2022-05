Olten: Fahrradlenkerin bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Unfall Olten: Fahrradlenkerin wurde bei Kollision mit Auto schwer verletzt Zwischen der alten Aarauerstrasse und der Bifangstrasse in Olten wurde am späten Montagnachmittag eine Fahrradlenkerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt. 31.05.2022, 11.44 Uhr

Die Unfallstelle. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Montag, 30. Mai, gegen 16.40 Uhr, wollte ein Autofahrer in Olten von der alten Aarauerstrasse nach links in die Bifangstrasse einbiegen. Dabei kam es zu einer frontalen Kollision mit einer entgegenkommenden Velolenkerin, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.