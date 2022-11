Umfrage: So geht es Oltner Yogastudios nach Corona

Umfrage «Diesen Winter wird sich zeigen, wie es weitergeht»: Drei Yogaanbieterinnen aus der Region erzählen, wie Corona ihren Unterricht veränderte Livestream-Kurse oder Aufgaben via Whatsapp-Chat: Corona forderte der Yogaszene vieles ab und prägt den Unterricht bis heute. Die neuen Onlineangebote erachten Oltner Studios nicht als Konkurrenz. Vielmehr hätten sich die Gewohnheiten der Menschen verändert. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 15.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yogastunde wieder im Studio statt online: Viele Teilnehmende sind zurückgekehrt. Andere aber bleiben lieber zu Hause vor dem Laptop. Bruno Kissling

Yoga wird immer beliebter. Und das seit vielen Jahren. Dass die aus Indien stammende Lehre auch im Raum Olten boomt, ist auf Google Maps unschwer zu erkennen. Bei einer Suche poppen allein im Stadtgebiet über ein Dutzend Angebote auf. Doch die Pandemie hat die Yogaszene kräftig durchgeschüttelt, ähnlich wie auch Fitnessstudios.

«Kampf ums Überleben: Yogastudios bitten um Spenden oder entlassen ihre Mitarbeitenden» war etwa diesen Sommer in einer Zürcher Tageszeitung zu lesen. Erst kürzlich schloss einer der grössten Anbieter einen von zwei Standorten. Wie haben Oltner Studios die Pandemie überstanden?

Kurz nach der Eröffnung kam der Lockdown

Danielle Kunz unterrichtet seit über zehn Jahren Yoga in Olten. Lange lehrte sie an verschiedenen Orten, etwa an der Fachhochschule. Im Januar 2020 – kurz bevor die Pandemie die Schweiz erreichte – eröffnete sie im Säliquartier ein eigenes Studio. Kaum hatte Kunz den neuen Raum eingerichtet, musste sie auf Online umstellen. Trotzdem war sie froh über diese Option. So habe sie trotz geschlossenen Studios ein Einkommen gehabt.

Obwohl die Oltnerin froh ist, wieder im Studio unterrichten zu können, hat sich das Onlineformat aus ihrer Sicht bewährt. So bietet sie bis heute alle Kurse wahlweise online oder vor Ort an.

«So können die Leute selbst spüren, was für sie besser ist.»

15 bis 25 Prozent der Teilnehmenden beteiligen sich weiterhin online. Die Gründe seien unterschiedlich: Bedenken wegen Corona, Bequemlichkeit, der Wunsch nach mehr Privatsphäre.

Beim Youtube-Video fehlt Beziehung zur Lehrerin

Einige Leute habe sie durch die Pandemie verloren, meist wegen grösserer Lebensumstellungen wie eines Umzugs oder eines Jobwechsels. Angst, ihre Stammkundschaft an die unzähligen Youtube-Tutorials oder sonstige Onlineangebote zu verlieren, hat Kunz indessen kaum:

«Die Leute kommen zu mir, weil sie den tiefgründigen, philosophischen Unterricht schätzen.» Auch die Beziehung zur Yogalehrerin könne ein Youtube-Video nicht ersetzen.

Aus medizinischen Gründen einfache Übungen gewählt

Ähnlich sieht das Catherine Müller, Yogalehrerin und Mitglied des Berufsverbandes Yoga Schweiz. Sie sei wohl so gut durch die Pandemie gekommen, weil sie sich zuvor eine treue Kundschaft aufgebaut habe. Die Oltnerin führt seit zehn Jahren den Yogaraum in der Nähe der Schützi.

Auch Müller stellte wegen der Coronamassnahmen auf Onlineunterricht um. Gezwungenermassen, wie sie sagt. Herausfordernd war für sie, ihre Teilnehmenden nicht eins zu eins anleiten und korrigieren zu können. Rund die Hälfte der üblichen Teilnehmenden hätte das Onlineangebot genutzt.

Nach einer kurzen Übergangszeit schaffte Müller den Livestream wieder ab. Denn:

«Online-Yoga ist kein wirklicher Ersatz.»

Mittlerweile kämen praktisch ausnahmslos wieder alle Teilnehmenden ins Studio. Seit Herbst hätten zudem Neuanmeldungen wieder zugenommen.

Nicht alle wollen sich zum Thema Corona äussern

Renate Lämmli, Inhaberin der Yoga Schule an der Kirchgasse, entschied, den Onlineunterricht ganz wegzulassen, und verschickte stattdessen Übungsskripts in Whatsapp-Gruppen. Sobald es möglich war, unterrichtete Lämmli in Kleingruppen von vier Personen:

«Das war ein enormer Aufwand.»

Zum Glück habe sie in dieser Zeit von Rückstellungen zehren können – viel länger wäre das aber nicht gegangen. Dennoch betont Lämmli: Sie habe sich jederzeit hinter die Massnahmen gestellt. Als Berufsschullehrerin für medizinische Praxisassistentinnen sei ihr klar gewesen, dass der Weg aus der Pandemie nur gemeinsam geschafft werden kann.

Bis heute behält Lämmli den Unterricht in Kleingruppen bei, wie auch die grösseren Abstände zwischen den Matten und das regelmässige Lüften. Weil es aus gesundheitlicher Sicht Sinn mache und um auf neue Einschränkungen vorbereitet zu sein. Sie ist überzeugt:

«Diesen Winter wird es sich zeigen, wie es weitergeht.»

Nicht alle Yogastudios wollen sich auf Anfrage zu den Folgen der Pandemie äussern. Zwei Anbietende reagierten erst gar nicht auf unsere Anfrage. Eine Oltner Yogalehrerin beendet beim Stichwort «Coronavirus» sofort das Gespräch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen