Kita oder Hort: Wie soll das Angebot in Olten künftig aussehen?

Umfrage Die Stadt Olten will wissen, was Eltern für Bedürfnisse haben – bisher lässt die Zahl der Rückmeldungen aber zu wünschen übrig Der Aufwand, den die Stadt Olten betrieben hat, ist gross: 1500 Briefe in acht verschiedenen Sprachen wurden verschickt, um von den Eltern zu wissen, wie sich die Schule in Olten künftig entwickeln soll. Nach zweieinhalb Wochen ist die Rücklaufquote aber noch tief. Fabian Muster Jetzt kommentieren 08.07.2022, 17.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie muss die Kinderbetreuung durch Kitas in Olten künftig aussehen? Symbolbild: Keystone

Wann brauchen die Eltern für ihre Kinder schulergänzende Betreuung? Sollen die Startzeiten des Unterrichts morgens für den Kindergarten und die ersten beiden Primarschulklassen gleich sein? Oder: Braucht es eine spezielle Förderklasse für sportliche und musische Talente?

Das sind die Fragen, um die sich die Umfrage dreht, welche die Stadt Olten Mitte Juni an alle Eltern mit Kindern zwischen 0 und 16 Jahren verschickt hat. Über 1500 Briefe gingen raus; die Umfrage kann in acht Sprachen anonym absolviert werden – von Englisch über Arabisch bis zum in Äthiopien und Eritrea gesprochenen Tigrinisch. Doch die Zahl der Rückmeldungen seit der Lancierung am 22. Juni lässt zu wünschen übrig: Die dreiteilige Umfrage hat bisher im Bereich «Familien und schulergänzende Kinderbetreuung» 200 Teilnahmen, bei den beiden Bereichen «Unterrichtszeiten und Schulorganisation» sowie «Tagesschule und Talentförderklassen» je 120 Teilnahmen verzeichnet. Das entspricht einer Quote zwischen 8 und 13 Prozent.

Er erhoffe sich, dass bis zum 20. Juli schon noch ein paar Eltern mitmachen, sagt Leiter Thomas Küng der Direktion Bildung und Sport. Denn anhand der Rückmeldungen wird das Angebot angepasst: Neben dem Ist-Zustand wird nämlich auch der Soll-Bedarf abgefragt: Braucht es zum Beispiel mehr Betreuungsangebote in den Ferien? Stadtrat und Bildungsdirektor Nils Löffel wünscht sich gar eine Beteiligung von über 50 Prozent.

Komplexität der Umfrage wird kritisiert

Thomas Küng, Leiter Direktion Bildung und Sport. Zvg/Remo Fröhlicher

Ein Grund für die noch schleppende Zahl an Rückmeldungen könnte auch die Komplexität der Umfrage sein. So wird zum Teil sehr konkret abgefragt, zu welchen Tageszeiten an welchen Wochentagen eine Betreuung erwünscht wäre. Nils Löffel erwidert:

«Wir wollen möglichst detaillierte Rückmeldungen, um zu wissen, wie das Angebot weiterentwickelt werden kann.»

Ein solcher Bedarf könne nicht in fünf Minuten in einer Umfrage mit Ja- oder Nein-Antworten abgeholt werden. Direktionsleiter Thomas Küng ergänzt: Es sei ein Kompromiss gewesen zwischen Umfang und Detaillierungsgrad.

Stadtrat und Bildungsdirektor Nils Löffel. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

In die Fragen seien auch acht politische Vorstösse eingeflossen, die in jüngster Vergangenheit im Gemeindeparlament eingereicht wurden. Um den Umfang zu kürzen, wurden diese in die drei oben erwähnten Themenbereiche unterteilt. Wer sich beispielsweise nur für einen der drei Bereiche interessiert, könne nur diese Fragen beantworten, sagt Küng.

Umfrage verzögerte sich wegen Corona und Budgetreferendum

Kritik wurde auch am Zeitpunkt der Umfrage laut, die sich nun bis in die Sommerferien zieht. Eigentlich wäre sie viel früher geplant gewesen, doch zuerst die Coronapandemie und dann das Budgetreferendum verhinderten, dass zum Beispiel die Übersetzungen vergeben werden konnten. Doch Küng kann diesem Umstand auch etwas Positives abgewinnen: In diesen Wochen vor dem neuen Schuljahr seien Themen wie ausserschulische Betreuung wegen der neuen Stundenpläne sehr aktuell.

Nicht nur die Bildungsdirektion, auch die Gruppe von Eltern, welche diese Umfrage mitinitiiert hat, würde eine grosse Beteiligung begrüssen. Manuela Höfler, die als Fraktionschefin der Grünen im Gemeindeparlament sitzt, sagt:

Manuela Höfler, Vertreterin der Eltern, welche die Umfrage mitinitiierten. zvg/Fotomtina

«Es ist wichtig, dass die Leute diese Chance wahrnehmen und ihre Bedürfnisse äussern.»

Das Ziel der Umfrage sollte ihrer Meinung nach sein, dass die Stadt eine klare Vorstellung der künftigen familienergänzenden Kinderbetreuung und des Schulangebots entwickeln kann und «wenigstens erste Schritte zur Optimierung möglichst rasch angeht».

Die Ergebnisse werden Anfang 2023 erwartet

Die Umfrage wurde zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz ausgearbeitet. Dies, weil verwaltungsintern das Know-how dazu fehlt und die Umfrage so professionell daherkommt. Zudem sind laut Thomas Küng die Resultate so besser legitimiert, weil mit der Fachhochschule eine unabhängige Berichterstattung stattfindet. Die budgetierten Kosten von 25'000 Franken können eingehalten werden.

Noch bis zum 22. Juli kann die Umfrage mit den individuellen Zugangscodes absolviert werden. Danach werden zusätzliche Vertiefungsgespräche mit interessierten Eltern geführt. Die Ergebnisse der Umfrage werden Anfang 2023 erwartet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen