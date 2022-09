Umfrage Die Belegschaft der Stadt Olten ist nur bedingt zufrieden mit der Entlöhnung Die Stadt Olten hat im Sommer ihre Mitarbeitenden zur Zufriedenheit befragt: Nicht nur die Bezahlung gibt Anlass zu genauerer Analyse. Urs Huber Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Im Oltner Stadthaus sind längst nicht alle zufrieden mit ihrer Situation am Arbeitsplatz, wie eine Befragung gezeigt hat. Bruno Kissling

Im Grossen und Ganzen sind sie nicht unzufrieden, die 200 Angestellten der Stadt Olten, die sich an der Mitarbeitendenbefragung im Sommer beteiligt hatten. An insgesamt 311 Personen ging der Fragebogen, der freiwillig und anonym ausgefüllt wurde. Wie die Stadtkanzlei in einer Mitteilung schreibt, sei der Rücklauf von gut 64 Prozent als sehr erfreulich zu bewerten.

Ein Knackpunkt: Die Entlöhnung

Weniger erfreulich dagegen: In den Kategorien Information, Entlöhnung und Personalentwicklung sowie Arbeitsklima innerhalb der Stadtverwaltung liegen die Bewertungen am tiefsten. «Das braucht jetzt sicher noch eine vertieftere Analyse dieser Resultate», gibt Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage zu verstehen. Speziell die verbreitete Unzufriedenheit im Bereich der Entlöhnung (nur 57 von 100 Punkten) ruft nach einer genaueren Nachbetrachtung.

Stadtschreiber Markus Dietler. Patrick Lüthy

«Hier gilt es zu analysieren, wo die Unzufriedenheit wurzelt: im Besoldungssystem an sich, in der Einstufung, allenfalls im Vergleich zu den Tätigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung oder mit jenen in der Privatwirtschaft»,wie Dietler weiter erklärt.

Teuerungsausgleich auf der Traktandenliste

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob das städtische Personal in den Genuss eines Teuerungsausgleichs kommt. Dietler: «Die Budgetberatungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber die Teuerung ist Thema im Stadtrat. Wie hoch der Ausgleich aber ausfallen wird, ist noch offen.»

Zu den tiefen Werten im Bereich des Arbeitsklimas innerhalb des Stadthauses (65 von 100 Punkten) ist festzuhalten, dass die Werte innerhalb der eigenen Abteilung markant höher (80 von 100 Punkten) liegen. Während Letzteres von offizieller Seite als «sehr erfreulich» bewertet wird, mutmasst man über die möglichen Gründe der wenig ausgeprägten Zufriedenheit übers grosse Ganze.

Das Feinstoffliche nicht unterschätzen

«Es ist durchaus möglich, dass das Ausbleiben von etagenübergreifenden Veranstaltungen auch einer gewissen Anonymisierung Vorschub leistet», so der Stadtschreiber. Was dem Arbeitsklima nicht unbedingt förderlich ist.

Zwei Beispiele mögen dies aus der Rückblende verdeutlichen: Gab’s früher noch eine eigene Personalzeitung, wurde diese aus Spargründen eingestampft. Gab’s früher noch Personalfeste, fielen diese ebenfalls dem Rotstift zum Opfer. Heuer etwa wurde diesem möglichen Mangel an Feinstofflichkeit etwas entgegengewirkt: Das Personal hatte die Möglichkeit, gemeinsam eine Vorstellung von Karls kühne Gassenschau zu besuchen. «Die Eintritte wurden von der Stadt übernommen», sagt Dietler.

Auch verbreitete Zufriedenheit

Aber natürlich gibt’s auch eine verbreitete Zufriedenheit in andern Bereichen. Besonders hervorheben lassen sich die Bereiche Arbeitsinhalt (83 von 100 Punkten), das bereits erwähnte Arbeitsklima auf Stufe Abteilung und das Verhalten der direkten Führungskraft und der eigenen Direktionsleitung (74 von 100 Punkten). Auch die Aspekte der Mitwirkung (73 von 100 Punkten) beeinflussen die Bilanz der Zufriedenheitsskala merklich positiv.

Die Mitwirkenden hatten auch die Möglichkeit, ihre Einschätzung noch differenzierter via persönlichen Bemerkungen zu äussern. «Es wird mit Bestimmtheit aufwendig, speziell die individuellen Notizen und Einschätzungen zu sichten und zu bewerten», so der Stadtschreiber weiter.

Die letzte Befragung der Mitarbeitenden erfolgte vor 15 Jahren. Bei der jüngsten liess sich die Stadtverwaltung hinsichtlich Konzeption, Durchführung und Auswertung von einem externen Partner unterstützen. Als nächste Schritte, so die Medienmitteilung, werden Stadtrat und Direktionsleitende in den kommenden Monaten mögliche Massnahmen eruieren und priorisieren. Dies erfolgt im engen Austausch mit Abteilungsleitenden, Betriebskommission und dem Personalverband.

