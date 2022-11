Um- und Ausbau Modernes Bahntechnikcenter in Hägendorf ist auf Kurs und soll im Herbst 2023 in Betrieb gehen – mit insgesamt 50 Stellen mehr als bisher Im Oktober 2023 wollen die SBB das neue Center eröffnen, das die bisherigen vier Standorte in der Umgebung von Olten zentral zusammenführt. Nach wie vor halten die SBB an allen Stellen fest. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 22.11.2022, 11.55 Uhr

Ob Weichen, Schienen oder Signale – im SBB Bahntechnikcenter Hägendorf stellen die Mitarbeitenden massgefertigte Produkte für den Bau und Unterhalt der Bahninfrastruktur her. Bruno Kissling

50 Millionen Franken Baukosten, 150'000 Tonnen pro Jahr produzierte Bahntechnik, 30'000 verschiedene Artikel im Lager: Die Zahlen des Projekts Bahntechnikcenter in Hägendorf zeigen, dass am SBB-Standort ein Projekt der Superlative entsteht – es wird schweizweit das grösste seiner Art sein. Von der einzelnen Befestigungsschraube bis hin zum kompletten Weichensystem wird hier alles untergebracht. Martin Meier, Mediensprecher bei den SBB, erklärt auf Anfrage:

«Das SBB Bahntechnikcenter ist die zentrale Versorgungsstelle für alle Bahninfrastrukturbetreiber in der Schweiz.»

2017 verkündeten die SBB, dass sie planen, die Lager- und Werkstattfunktionen im Grossraum Olten in Hägendorf zu konzentrieren. Bis zu diesem Zeitpunkt erfüllten vier verschiedene Standorte diese Aufgaben: das Zentrallager für Infrastruktur und das regionale Bahntechnikcenter Mitte in Dulliken, die Betriebswehr-Werkstatt in Härkingen, das Bahntechnikcenter in Hägendorf und das Recycling-Zentrum in Trimbach.

Mehr Effizienz, aber keine Entlassungen

Von der Zusammenlegung an einem Standort und der Nutzung neuster Technik versprechen sich die SBB mehr Effizienz und «jährlich systemkostenrelevante Einsparungen». Externe Untersuchungen haben laut SBB ergeben, dass Hägendorf für die Zusammenlegung der optimale Standort sei. Anfang 2020 wurde schliesslich der Entschluss gefasst, das Projekt umzusetzen.

Das Bauvorhaben enthält unter anderem ein automatisches Hochregallager, ein Autostore-Kleinteilelager, einen Logistikbereich mit Umschlagflächen und LKW-Andockrampen. Mit der Standortkonzentration wird zudem die gesamte Wärmeversorgung des SBB Bahntechnikcenters in Hägendorf erneuert. Sie soll die Abwärme des geklärten Abwassers der Abwasserreinigungsanlage Gäu nutzen. Auch sind zusätzliche Parkplätze geplant. Zu den bisher 32 Parkplätzen kommen 40 neue hinzu.

290 Mitarbeitende werden am neuen Standort arbeiten – 50 mehr als an den bisherigen Standorten zusammen. Die Stellen der bisherigen vier Standorte werden nach Hägendorf verlegt. Entlassungen oder ein Stellenabbau seien nach wie vor kein Thema, versichert SBB-Sprecher Martin Meier:

«Sämtliche Arbeitsverhältnisse werden weitergeführt. Die SBB bauen keine Stellen ab.»

Bauarbeiten im Zeitplan

Während die SBB an den bisherigen Standorten in Härkingen und Trimbach eingemietet sind und die jeweiligen Mietverträge per Oktober 2023 einfach auflösen können, gehören die Immobilien am Standort Dulliken der SBB selbst. Was genau damit passiert, sagt SBB-Sprecher Meier nicht. Er verrät aber: «Eine interne Lösung wurde gefunden und ist in Umsetzung. Ein Stellenabbau ist auch hier nicht vorgesehen.»

Das fortschreitende Grossprojekt in Hägendorf kommt bei Gemeindepräsidenten Andreas Heller gut an. Diese Meinung teilten aber anfänglich nicht alle in der Gemeinde: Kurz nach der Ankündigung im Januar 2020 wurde dagegen Einsprache erhoben. Diese sei aber kein Thema mehr, versichert SBB-Sprecher Meier:

«Das Verfahren konnte gelöst werden, der Baustart ist erfolgreich verlaufen.»

Überhaupt sei das Projekt auf Kurs, sagt Meier, der Betriebsstart könne wie geplant per Oktober 2023 erfolgen.

