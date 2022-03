Ukraine-Konflikt: Solidaritätsaktionen der Oltner Bevölkerung

Ukraine-Konflikt Beleuchtete Stadtkirche, Ukraine-Flagge am Stadthaus, Schweigemarsch der Fasnachtsschar: So reagieren die Oltner Bevölkerung und Politik Auch in der Region beschäftigt der Ukraine-Konflikt die Menschen, es gibt mehrere Solidaritätsaktionen. Fabian Muster 01.03.2022, 14.38 Uhr

Noch bis und mit Montag, 7. März, leuchtet jeden Abend die Oltner Stadtkirche in den Farben der Ukraine. Bruno Kissling

In der Stadt Olten gibt es mehrere Solidaritätsaktionen mit der vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Am Montagabend hat die christkatholische Gemeinde die Stadtkirche in der Kirchgasse in den Farben der Ukraine erstrahlen lassen. Initiant ist Robin Kiefer. Seine Idee, mit der Stadtkirche ein bekanntes Gebäude in Olten zu beleuchten, sei im Kirchgemeinderat auf durchweg positives Echo gestossen, sagt er auf Anfrage.

Inspiriert wurde er von anderen Städten, die ihre Solidarität ebenfalls auf diese Weise zeigten. Die Frontseite der Stadtkirche ist bis am Montag, 7. März, jeweils von 18.30 bis 23.30 Uhr in den beiden Farben der ukrainischen Flagge beleuchtet. Die Kosten – wahrscheinlich eine tiefe vierstellige Summe – werden von der christkatholischen Gemeinde getragen.

Auch der Oltner Stadtrat setzt ein Zeichen. An seiner Sitzung vom Montag hat er beschlossen, mit einer Fahne am Stadthaus «seine Solidarität mit der Ukraine und seinen Protest gegen das Vorgehen des Nachbarstaats Russland zu bekunden», wie es in einer Stellungnahme auf der Website heisst. «Gleichzeitig soll die Fahne an die Opfer der bewaffneten Auseinandersetzung erinnern und mit diesem kleinen Zeichen ihrer gedacht werden.»

Der Stadtrat betont zudem, dass Olten bereit sei, einen Beitrag an die Bewältigung der aus diesem Konflikt entstehenden Flüchtlingskrise zu leisten. Auf Anfrage sagt Stadtpräsident Thomas Marbet, dass die Stadt Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen möchte.

Ukraine-Fahne weht am Oltner Stadthaus als Zeichen der Solidarität. Fabian Muster

Bereits am Sonntag gab es zwei Solidaritätsbekundungen mit der ukrainischen Bevölkerung. Abends fand eine spontane Mahnwache mit 200 Lichtern für den Frieden vor der Oltner Stadtkirche statt.

200 Kerzen brannten vor der Chilestäge in der Oltner Kirchgasse. zvg

Und am Sonntagnachmittag gedachten rund 100 Oltner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler mit einem Schweigemarsch an die Menschen in der Ukraine und an die Opfer des Konflikts. Sie zogen mit Fackeln durch die Oltner Innenstadt.

Die Fasnachtsschar auf dem Ildefonsplatz in der Oltner Altstadt. zvg