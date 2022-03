Ukraine Ein Oltner harrt in der prorussischen Stadt Donezk aus – darum kommt eine Rückkehr in die Schweiz derzeit nicht in Frage Bruno Giudice ist für die Liebe vor 18 Jahren in die ukrainische Stadt Donezk ausgewandert. Vor acht Jahren begann dort der Krieg. Franziska Roth Jetzt kommentieren 04.03.2022, 16.00 Uhr

Lastwagen des Ministeriums für Katastrophenschutz fahren entlang einer Straße in der von prorussischen Separatisten kontrollierten Stadt Donezk Alexei Alexandrov / AP

Was nach einem schlechten Krimi klingt, erlebt der Oltner Auswanderer Bruno Giudice seit Jahren. Der 47-jährige Italiener ist in Olten aufgewachsen. Zur Schule ging er im Schulhaus Bifang; ab der siebten Klasse besuchte er die Sekundarschule Frohheim. Nach der Schule entschied er sich für eine Lehre als Elektromonteur.

Er selbst bezeichnet sich als «richtigen Oltner», der in der Region stark verwurzelt war und teilweise immer noch ist. Er spielte Handball in Olten und war Mitglied im Billard-Club Eldorado in Aarburg. Im Jahr 2003 gewann er sogar die Schweizermeisterschaft im Billard.

Bruno Giudice Zvg

Dann der Schnitt in seinem Leben, eine Entscheidung, die alles verändern sollte. Er lernte seine Frau kennen und wanderte 2004 zu ihr in die Ukraine aus, nach Donezk. Die Stadt hat rund 1,1 Millionen Einwohner und liegt nahe der russischen Grenze. Zehn Jahre später, 2014 begann der Konflikt in der Ukraine.

Die prorussischen Separatisten kämpften bewaffnet um die Ostukraine. Bruno Giudice erlebte damals selbst mehrere Luftangriffe auf Donezk. Seit mittlerweile acht Jahren ist die Ostukraine von den prorussischen Separatisten besetzt, die von Russland unterstützt werden.

Seither kann in diesem Gebiet nur mit der russischen Währung Rubel bezahlt werden; offiziell wird nur russisch gesprochen und es gibt weder eine Bank, noch eine Gemeindeverwaltung oder eine Post. Die Menschen im besetzten Gebiet sind von der Aussenwelt abgeschnitten.

Die Freunde aus der Heimat sind Giudice eine grosse Stütze

Bruno Giudice arbeitet mittlerweile in einem Büro. Er kann im Moment seiner Arbeit nachgehen. Die Ostukraine ist vom derzeitigen bewaffneten Konflikt nicht betroffen, da das Gebiet bereits seit langer Zeit in den Händen von prorussischen Separatisten ist. Trotzdem ist die Lage bei ihm sehr angespannt. Die Nahrungsmittel- und Benzinpreise steigen auch in der Ostukraine. Spendengelder können die Menschen dort nicht annehmen, da es keine Bank und keine Post gibt.

Das einzige, was ihm im Moment eine grosse Hilfe ist, sei die moralische Unterstützung seiner langjährigen Freunde aus der Region Olten. «Es ist eine grosse Stütze zu wissen, dass man nicht vergessen gegangen ist, und es ist wohl das Einzige, was im Moment wirklich hilft,» erzählt er. Auf die Frage, ob er Angst habe, erwidert er: «Wir haben bereits acht Jahre Krieg, und das auch überlebt.»

Eine Rückkehr in die Schweiz ist für ihn keine Option. Da er den italienischen Pass hat, ist seine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz abgelaufen. Ausserdem ist der Verlust bei einer Flucht zu gross, man könne kaum etwas mitnehmen. Das Leben, das sich die Familie seit 18 Jahren aufgebaut hat, müsste sie zurücklassen. Er lebe mit seiner Frau und drei Kinder im Alter zwischen 8 und 27 Jahren zusammen. Seine Schwiegermutter sei betagt, er könne sie nicht allein zurücklassen.

Die Flucht würde die Familie zwangsläufig über die russische Grenze führen, das wäre ein sicherer Fluchtweg. Durch den Westen der Ukraine zu gehen sei undenklich: «Die Gefahr, dass eine Bombe das Auto trifft, ist riesig.» Allerdings denkt der 47-jährige nicht an Flucht. Solange er einigermassen sicher sei, wolle er nicht noch einmal komplett neu starten müssen in einem anderen Land.

«Die Medien hätten früher berichten sollen»

«Im Westen denken alle, der blufft. Aber ich denke, Putin wird unterschätzt.» Giudice ist überzeugt, dass die Konsequenzen des Konflikts in der Ukraine erst nach dem Krieg in vollem Ausmass zu spüren sind. Auch in Europa. «Wenn Putin das Gas teurer macht, wird alles teurer.»

Er ist überzeugt, dass sich die Ukraine davon nur schwer erholen wird. «Der Krieg ist nur die Spitze des Eisberges. Es ist das Resultat dessen, dass der Westen die Interessen von Russland nicht angehört hat. Quasi die Eskalation einer jahrelang andauernden Streitigkeit mit misslungenen Verhandlungen.»

Bruno Giudice kritisiert auch die Arbeit der westlichen Medien. «Der Ukraine-Konflikt ist erst ein Thema, seit der aktuelle Krieg ausgebrochen ist. Darum trifft das den Westen wie der Schlag. In Wahrheit herrscht hier seit acht Jahren Krieg, aber darüber wurde kaum berichtet. Ihr habt wirklich keine Ahnung, was da abgeht und könnt es daher nicht einordnen.»

