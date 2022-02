Superstar Bryan Adams besucht in Olten seine Fotoausstellung

Überraschung Superstar Bryan Adams auf geheimer Stippvisite in Olten – er besuchte seine eigene Ausstellung im Haus der Fotografie Er durchquerte zwischen zwei Konzerten die Schweiz und legte einen Zwischenstopp in Olten ein, um seine Fotoausstellung in der Innenstadt zu besuchen. Kaum jemand war über den Überraschungsbesuch vorinformiert. Fabian Muster Jetzt kommentieren 05.02.2022, 21.38 Uhr

Bryan Adams (mit Sonnenbrille nach links schauend) inmitten des IPFO-Teams vor dem Haus der Fotografie. zvg/Torste Maas

Die meisten kennen Bryan Adams als Musiker von Welthits wie «Summer Of '69» oder der Robin-Hood-Titelmelodie «(Everything I Do) I Do It For You». Doch der Kanadier ist mittlerweile auch als Fotograf ein anerkannter Künstler. Das Haus der Fotografie zeigt seit vergangenem November seine Ausstellung «Exposed».

Auf etwas mehr als 100 Fotografien sind Portraits von Kriegsversehrten, Randständigen und Popstars zu sehen. Das Museum wird vom Verein International Photo Festival Olten (IPFO) betrieben, der jeden zweiten Sommer das gleichnamige Festival in der Oltner Innenstadt durchführt.

Am zweitletzten Ausstellungstag hat der 62-Jährige nun einen Zwischenhalt in Olten eingelegt: Am Freitagabend gab er ein Konzert in Genf, am Samstagabend tritt er im Zürcher Hallenstadion auf. Schon vor Wochen war dies für Christoph Zehnder vom IPFO-Verein ein mögliches Szenario für eine Stippvisite.

Dass es dann wirklich klappte, wusste er erst vor einer Woche definitiv. Allerdings musste er auch am Samstag noch zittern: Auf der A1 auf dem Weg von Genf Richtung Zürich gab es Stau - dementsprechend verspätete sich Adams, der nur mit einem Fahrer in einem Mercedes unterwegs war.

Kurz vor 15 Uhr war es dann soweit: Superstar Bryan Adams tauchte ganz in Schwarz mit zurückgegeltem Haar und Pilotenbrille in der Kirchgasse auf. Die ersten Leute erkannten ihn und wollten ein Autogramm.

Danach gings in die Ausstellung. Nach dem Rundgang hat er wiederum Poster und seine Fotobücher signiert. Zum Abschluss gab es dann gemeinsame Fotos vor dem Haus der Fotografie in der Kirchgasse. Kurz nach 16 Uhr war er schon wieder weg. Mit einem IPFO-T-Shirt als Geschenk.

Bryan Adams (ganz in der Mitte mit Sonnenbrille) mit einem Teil des IPFO-Teams (von rechts: Isabelle Bitterli, Christoph Zehnder, Remo Buess und links neben Adams mit Sonnenbrille: Marco Grob). zvg/Torste Maas

«Es war eine Ad-hoc-Sache, aber es hat wunderbar geklappt», sagt Zehnder am Samstagabend am Telefon. Adams sei total locker gewesen und habe sich mit den Leuten ausgetauscht. Das Gebäude habe ihm von aussen so gut gefallen, dass er extra nochmals kurz zurückkam und ein Foto schoss. Auch das Management sei sehr zufrieden gewesen, wie eine erste Rückmeldung zeige.

Blitzbesuch wurde im Vorfeld unter Verschluss gehalten

Adams' Management wollte den Besuch im Vorfeld geheim halten, wie Zehnder erklärt. Man befürchtete, dass es sonst einen zu grossen Menschenauflauf geben würde. Daher wurden weder die Medien noch die breite Öffentlichkeit informiert. Die Überraschung war perfekt.

Vom Blitzbesuch gewusst haben vorgängig nämlich nur Zehnder selbst und seine beiden Vereinskollegen Remo Buess und Isabelle Bitterli. Kurz vor Adams Ankunft wurde auch noch IPFO-Mitgründer Marco Grob eingeweiht.

Damit auch die anderen Vereinsmitglieder vor Ort waren, hat Zehnder einen Apéro organisiert – und das baldige Ende der Adams-Ausstellung als Grund vorgeschoben. Zudem waren auch ein paar weitere Schaulustige zugegen, die ihm auf seiner Tour in der Schweiz nachfahren. Laut Zehnder haben diese wohl darauf spekuliert, dass er einen Zwischenhalt in Olten einlegen könnte.

Der Werbeeffekt für die Ausstellung im Haus der Fotografie ist allerdings klein; «Exposed» ist nur noch am Sonntag ein letztes Mal zu sehen. Normalerweise sei Adams an der Vernissage zu seinen Fotoausstellungen anwesend, sagt Zehnder. Doch in Olten war dies nicht möglich, weil die Zusage für «Exposed» zu kurzfristig kam – Adams war bereits verplant.

