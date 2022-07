Oltner Pallas Kliniken übernehmen Vidamed Center aus Bad Zurzach

Rückwirkend auf den 1. Januar 2022 schliesst sich das Vidamed Center Haut & Augen aus dem aargauischen Bad Zurzach den Pallas Kliniken mit Hauptsitz in Olten an. Sämtliche Mitarbeitende werden übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst.

08.07.2022, 19.20 Uhr