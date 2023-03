Hägendorf: Neue Wohnungen verstellen Sicht auf die Alpenkette

Überbauung Hägendorf: 22 neue Wohnungen auf einen Schlag – für einige bedeutet dies weniger freie Sicht, auch auf die Alpenkette Nördlich der Eigasse in Hägendorf sollen fünf Baukuben entstehen. Für das Projekt wird eine Umzonung vorgenommen. Wo vorher zweigeschossiges Bauen möglich war, sind jetzt drei vollausgebaute Geschosse erlaubt. Nun läuft das öffentliche Mitwirkungsverfahren. Urs Huber Jetzt kommentieren 09.03.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zu hoch. Zu sehr auf Bevölkerungswachstum aus. Löst womöglich vermehrt Verkehr auf der bislang schmal gehaltenen Eigasse aus. Skeptische Voten aus der gut besuchten Startveranstaltung zum öffentlichen Mitwirkungsverfahren im Vorfeld eines Bauvorhabens. Es sprengt den gängigen Rahmen und nimmt in Hägendorf den Charakter eines Solitärs ein.

Rund zwei Dutzend Hägendörferinnen und Hägendörfer jedenfalls wollten sich zum Auftakt des bis zum 17. März laufenden Mitwirkungsverfahrens in Sachen «Teilzonen-, Erschliessungs- und Gestaltungsplan Eigasse mit Zonen- und Sonderbauvorschriften» informieren lassen.

Zwischen Eigasse (links) und Allerheiligenstrasse (rechts) soll die Überbauung mit fünf Kuben entstehen. Bruno Kissling

22 Wohnungen im Mittelklassestandard

In der Sache keine aussergewöhnliche Angelegenheit. Die Bauherrschaft beabsichtigt, auf einem relativ steilen, rund 3200 Quadratmeter grossen Gelände, fünf Baukuben für insgesamt 22 Wohnungen zu erstellen. Diese entsprechen «einem der heutigen Technik entsprechenden Mittelklasse-Standard für Mietwohnungen», so der Raumplanungsbericht. Die Wohnungsgrössen reichen von der Zweieinhalb- bis zur Fünfeinhalb-Zimmer-Wohnung.

Zwei Tiefgaragen, erschlossen über die wenig ausgebaute Eigasse, komplettieren das Vorhaben, für welches die Gasse im Bereich der geplanten Überbauung auf 4,8 Meter Breite ausgebaut wird. Unter anderem die unmittelbare Nähe zu den Schulanlagen macht die dortige Verkehrsplanung anspruchsvoll. Die verbreiterte Eigasse wird mit einem Streifen für den Fussverkehr ausgestattet.

In etwa so sollen sich die Kuben auf dem Baugelände präsentieren. zvg

Hägendorfs Verantwortliche jedenfalls betonten, die Eigasse werde –entgegen aller Befürchtungen – keinesfalls für den motorisierten kleinen internen Dorfverkehr zur Verfügung stehen. Der durch die Überbauung generierte Verkehr werde ausschliesslich über die Allerheiligenstrasse abgewickelt.

Zur Entschärfung der Gesamtsituation kommt hinzu, dass die Allerheiligenstrasse als Kantonsstrasse im Bereich der Schulanlagen mit einer Tempolimite von Tempo 30 belegt werden soll. Dies auf Bestreben von Gemeinde und Kanton.

Ein Projekt mit Pilotcharakter für verdichtetes Bauen

Im Rahmen des Workshopverfahrens, an welchem sich sämtliche mitbestimmenden Parteien beteiligten, habe sich gezeigt, dass verbunden mit «einer qualitätsvollen» Innenentwicklung eine dichte Bebauung angestrebt werden soll. Ein Vorhaben mit Pilotcharakter für den Zauberbegriff «verdichtetes Bauen» sozusagen. Das Gebiet erfährt im Zuge der geplanten Überbauung eine Umzonung: Aus der zweigeschossigen Wohnzone wird eine dreigeschossige.

Hier sollen die fünf neuen Wohnhäuser hinkommen. Bruno Kissling

Alle fünf Baufelder lassen aber, im Sinne der angestrebten Verdichtung, eine viergeschossige Nutzung zu, wobei das vierte Geschoss «den Charakter eines reduzierten Dachgeschosses hat», wie Bauherr Tobias Fischer erläuterte. Auch das reduzierte Dachgeschoss zählt als Vollgeschoss. Dennoch: Man habe bei der Planung auch Rücksicht auf die unmittelbar betroffene Nachbarschaft genommen, so Fischer.

Konkret: «Aufgrund der Hanglage ragt die Überbauung trotz ihrer Höhe nicht über die benachbarten Liegenschaften im Norden und Nordwesten hinaus», hält der Raumplanungsbericht fest. Die Sicht der auf der Rückseite der Überbauung liegenden Gebäude werde nicht gravierend eingeschränkt. Die maximale Gebäudehöhe wird in den Unterlagen mit 13,5 Meter notiert.

Raubt die geplante Überbauung einigen die Sicht? Bruno Kissling

Eben das «vierte Geschoss» nährt die Bedenken

Genau dieses «vierte Geschoss», beziehungsweise die damit verbundene angestrebte Verdichtung, sorgte für mehrere skeptische bis ablehnende Bemerkungen. Denn das «vierte Geschoss» sorge – in den Augen der Skeptiker – dafür, dass ihnen künftig die bislang vertraute Aussicht – auch auf die Alpenkette – genommen werde.

Den Verantwortlichen hielt man in diesem Zusammenhang vor, auf Teufel komm raus ein Bevölkerungswachstum anzustreben. Verdichtetes Bauen sei allerdings das Gebot der Stunde, hielt man diesem Vorhalt dezidiert entgegen. Und korrespondiere auch mit der Vorgabe des Raumplanungsgesetzes des Bundes. Alle an der Projektierung beteiligten Parteien würden hinter dem Vorhaben an der Eigasse stehen.

Mit der geplanten Überbauung werde zur verträglichen Siedlungsverdichtung beigetragen, indem eine «bestehende unbebaute Bauparzelle einer Überbauung zugeführt und an attraktiver Lage verdichteter, attraktiver Wohnraum geschaffen wird», wie sich ein Zitat aus dem Raumplanungsbericht liest. Und: «Die Überbauung passt sich der Hanglage sinnvoll an. Betreffend Siedlungsentwicklung und Ortsbild bestehen keine Interessenskonflikte.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen