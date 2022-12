Triumph Spitzenköchin und Spitzenkoch aus Olten sagen: «In unserer Praxis kommt ‹Aromat› nicht vor» Karina Fruman und Simon Grimbichler aus Olten sind kürzlich als Kochweltmeister aus Luxemburg zurückgekehrt. Die beiden sind ein feuerwerkendes Duo der Kulinarik. Zwar mit offenen Sinnen, aber die Gewürzmischung aller Gewürzmischungen schlagen sie kategorisch aus. Urs Huber Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Simon Grimbichler und Karina Fruman sind frischgebackene Kochweltmeister und zeigen ihren Medaillensegen her. Bruno Kissling

Was die beiden verbindet? Klar, das Kochen. Und Weltmeistertitel in dieser Disziplin, wenn auch in unterschiedlichen Sparten. Sie, Karina Fruman aus Olten, 23-jährig, wurde mit der Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft Doppelweltmeisterin in den Sparten «Chef’s Table» (Fingerfood, eine kalte Platte aus Fisch, Hauptgang sowie Dessert) und «Hot Kitchen» (3-Gänge-Menu

für 70 Personen).

Kochweltmeister Simon Grimbichler im Einsatz in Luxemburg. zvg

Er, Simon Grimbichler aus Olten, 22-jährig, wurde Weltmeister im Team der Schweizer Armeeköche. Aufgabe: Innert fünf Stunden je 120 Suppen, Salate und Desserts sowie je 40 Hauptgerichte mit Fleisch, Fisch und vegan zubereiten. Nachzureichen: Beide sind Captains ihrer Teams.

Wie jemand Mitglied eines nationalen Kochkaders wird? «Etwa durch die Teilnahme an Wettbewerben», sagt Karina Fruman. «Oder durch besondere Leistungen in der Küche. Oder jemand, der speziellen Interessen nachgeht, die dann vom jeweiligen Küchenchef gemeldet werden», sagt Simon Grimbichler. Fruman etwa weilte rund ein Vierteljahr auf den Färöern, weil sie den Umgang mit Fisch und Krustentieren näher kennen lernen wollte. Und er gewann 2020 den Wettbewerb «La Cuisine des Jeunes».

Was die beiden sonst noch verbindet? Eine Menge. Sie sind ein Paar. Unschwer zu erkennen: Beim Erzählen über ihre Weltmeisterschaftserlebnisse in Luxemburg wandert manchmal die eine Hand zu der des anderen. Aber um bei der Sache zu bleiben: Beide haben auch Sinn für die Einordnung des Erfolgs.

Doppelweltmeisterin Karina Fruman mit Teamkreationen. zvg

«Ich muss sagen, der Gewinn der Goldmedaille ist auch ein bisschen mit Glück verbunden», so Karina Fruman, die eigentlich Grafikerin werden wollte und auf Anraten ihrer Grossmutter dann doch noch in einer Gastroküche vorbeischaute. Nicht vergeblich. Natürlich sei bei einem solchen Wettbewerb jeweils alles komplett durchgetaktet.

Jede und jeder aus dem Team, bis in die Haarspitzen motiviert, wisse eigentlich ganz genau, was wann zu tun sei. Da könne trotzdem oder gerade deswegen schon mal etwas schiefgehen, was sich nicht mehr geradebiegen lasse. «Das ist uns in Luxemburg nicht passiert», sagt die Doppelweltmeisterin.

Ein Auftritt der leicht alltäglicheren Art

Für Simon Grimbichler, den Weltmeister aus dem Team der Schweizer Armeeköche, war der grosse Auftritt im kleinen Grossherzogtum ein solcher der leicht alltäglicheren Art. Denn, während sich die Kochnationalmannschaften eher der Kunst der Haute Cuisine verpflichtet sehen, sind die Militärköche zwar auch Vertreter des feinen Geschmacks, aber eben jenem des eher Währschaften.

«Unser Menu wäre eins zu eins in den Alltag zu transportieren», sagt Grimbichler, der bei einer Schnupperwoche im hiesigen «Astoria» von der Begeisterung fürs Universum «Kochhandwerk» ergriffen wurde. «Aber auch bei uns ist jeder Schritt geplant, alles sorgfältig getaktet, bedingt der Auftritt höchste Konzentration.»

Allerdings lässt er auch sanft durchblicken, in den Kochnationalmannschaften steche die Motivation der einzelnen Mitglieder noch deutlicher heraus, seien die Sinne noch geschärfter. «Das Kochfeuer ist dort sicher grösser», lächelt er. Grundsätzlich aber gelte: «Auch unser Engagement geht über den Spass hinaus.» Es reichte zum Titel. Teams der Bundeswehr, der französischen Armee oder jenes Polens blieben hinter den «Chuchichefs» zurück.

«Aromat» hat bei ihnen keine Chance

Karina Fruman und Simon Grimbichler: ein feuerwerkendes Duo der Kulinarik mit offenen Sinnen. Eines aber kommt für beide nicht in Frage; auch nicht in der privaten Küche. Der Gebrauch von «Aromat», dem hiesigen Allerweltsgewürz. Was die meisten unbedarft und gewohnheitsmässig anwenden, ist kein Thema. «Nein, das kommt in unserer Praxis nicht vor», sagt Grimbichler.

Beide setzen in der ambitionierten Küche grundsätzlich auf Direktheit, auf den Einsatz reiner Güter. «50 der maximal 100 zu vergebenden Punkte an der WM werden allein für den Aspekt ‹Geschmack› vergeben», erklärt Karina Fruman. Einfach gesagt: Rüebli sollen nach Rüebli schmecken, Bohnen nach Bohnen. Und das gilt auch für Gewürze mit der ihnen eigenen Entfaltung. Mischungen – Fehlanzeige.

Für beide sind Weltmeisterschaften und Wettbewerbe in der Kulinarik auch Etikette für ihren Berufsstand. «Ich glaube, das Image des Kochberufs ist nicht das allerbeste», meint Grimbichler. Die Arbeitszeiten nicht alltäglich, der Ton in den Küchen hin und wieder eher etwas rau.

Trotzdem: «Ich sage immer, der Kochberuf ist einer der wenigen, in welchem man viele Menschen erreicht und diese auch glücklich machen kann.» Und es gehe auch darum, Emotionen zu wecken. Bei Kochenden wie Gästen. Kochen und essen für die Seele eben.

Weder Rangverkündigung noch Siegerchampagner

Wer Kochweltmeisterschaften im Team gewinnt, muss sich die Frage nach dem eigentlich schönsten Moment in Luxemburg stellen lassen. Ein paar Momente bleibt es still. Und dann folgt nicht die Rangverkündigung, nicht das perlende Glas Champagner als Höhepunkt, nicht die Banderole mit den herzlichsten Glückwünschen.

Sondern? «Als wir, ausgezeichnet mit den Medaillen, gemeinsam den Wettkampfort verliessen: Das war der eigentlich schönste Moment», findet Karina Fruman. Kein Widerspruch. Irgendwie muss da persönliches und berufliches Glück in einem Gemenge wahr geworden sein.

Und was für die beiden kommen soll? Das steht auch schon fest: Während die Doppelweltmeisterin aktuell zu 60 Prozent am Kantonsspital Olten kocht und er bei der Armee als Beauftragter für die Belange rund um Kulinarik beschäftigt ist, geben beide zu Protokoll, in ihrer Domäne die Selbstständigkeit anzustreben. Gourmets können sich freuen.

