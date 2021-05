Trimbach Noch mehr Wohnraum für Trimbach: Am Wernlihang entstehen 46 neue Wohnungen Auf der Gemeinde liegt die Planvorlage für das nächste Grossprojekt Trimbachs öffentlich auf. Cyrill Pürro 29.05.2021, 05.00 Uhr

Hier am Wernlihang, mit Aussicht über das Dorf, sollen die acht Terrassenhäuser gebaut werden. Bruno Kissling

Die Gemeinde Trimbach wappnet sich für das erwartete Bevölkerungswachstum. Bereits auf dem Wernliareal sind sieben Neubauten mit Platz für 153 Miet- und Eigentumswohnungen geplant (wir berichteten). Nun geht es auch dem gut 800 Meter entfernt liegenden Wernlihang an die Substanz: Noch bis zum nächsten Freitag, dem 4. Juni, kann die Planvorlage auf dem Bauamt von Trimbach öffentlich eingesehen werden. Momentan stehen auf der Wiese des Wernlihangs noch Kirsch- und Apfelbäume. Wenn es keine Einsprachen im Bauverfahren gibt, so müssen Bäume und Wiese bald einer neuen Wohnzone weichen. Die Baugespanne stehen schon da und ragen in den Himmel, weisen den Weg in eine moderne und bevölkerungsreiche Trimbacher Zukunft. Das Grundstück, im Besitz der Firma Ammann Globalbau AG mit Sitz in Hilterfingen BE, soll sich zu einem lebendigen Quartier mit acht Terrassenhäusern entwickeln.

Gemäss dem Bauplan haben insgesamt 46 Wohnungen in den Häusern Platz. Die Siedlung zieht sich über den gesamten Hang des vorderen Düribergs, so heisst der Wernlihang mit offiziellem Namen.

Eines von acht: So sehen die Bauten aus. Visualisierung: zvg

Grundstück wird in den Wernlihang integriert

Die Fläche des Grundstücks beläuft sich auf rund 17'000 Quadratmeter. Gemäss der Planvorlage werden die Häuser in Zweierpaarungen hochgezogen. So entsteht neben und zwischen den insgesamt vier Häuserpaaren genug Platz für Gehwege und neue Grünflächen. Die einzelnen Häuser nehmen je eine Fläche zwischen 500 und 600 Quadratmeter ein und erhalten zudem eine eigene Tiefgarage. Geplant ist, dass die Wohnungen der acht Terrassenhäuser übereinander und versetzt in den Hang hineingebaut werden. So könne man das Grundstück in die Landschaft «integrieren», sagt Jürg Bircher von der Firma Forleo Immobilien und Entwicklungs AG auf Anfrage. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich hat die Bauherrschaft des Projekts inne. «Das Land wurde uns schon vor zwei Jahren von der Besitzerfirma, der Ammann Globalbau AG, angeboten», so Bircher weiter. Das Grundstück biete sich aufgrund der Besonnung von der Südseite her einer naturnahen Lage an und sei somit als Wohnraum attraktiv. Das neue Quartier verbindet zwei Waldteile, wie aus dem Bauplan zu entnehmen ist. Diese sollen mit Grünstrukturen und Durchgangswegen miteinander vernetzt werden.

Vision von Trimbach als «intakter Vorort»

Es sind also gleich zwei grosse in Trimbach anlaufende Bauprojekte. Rechnet man die entstehende Wohnungskapazität zusammen, sind es 199 Miet- und Eigentumswohnungen, die neu entstehen. Gemeindepräsident von Trimbach, Martin Bühler, sieht einen grossen Mehrwert in den neu geplanten Terrassenhäusern am Wernlihang. Er beobachtet eine sich schnell entwickelnde Demographie in der Region Olten-Gösgen und deshalb auch ein verstärktes Bauinteresse. Trimbach sieht er aufgrund der guten Strassen und Bahnerschliessung als intakten Vorort von Olten.

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach. Beatrice Widmer

Der Andrang auf Wohnungen steige kontinuierlich. Deshalb sei es wichtig, dass sich Trimbach in Sachen Wohnen und Bauen laufend weiterentwickelt. Gegenstimmen gibt es laut Bühler von direkt an das Grundstück Anwohnenden. Diese bemängeln, dass ihnen ein Neubau zum Beispiel die Sicht stehlen würde und es eine zusätzliche Verkehrs- und Lärmbelastung gäbe. Bühler empfindet die Kritik als gerechtfertigt, hält aber fest:

«Was im Baurecht nicht verboten ist, ist erlaubt.»

Schlussendlich müssten manche Grünflächen nun mal neuen Bauten weichen, damit sich ein Dorf entwickeln kann. «Wir setzen auf Kompromiss und den Dialog mit der Bevölkerung», so Bühler. Der Bau der acht Terassenhäuser am Wernlihang kostet rund 34 Millionen Franken. Nach der Einsicht in die öffentliche Planauflage, in der Einspruch eingelegt werden kann, folgt ein Bereinigungsverfahren. Führt dies nicht zum Erfolg, bleibt der Rechtsweg.