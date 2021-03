Trimbach Fussgänger wird beim Überqueren der Strasse von Auto erfasst und verletzt Am Donnerstagabend wurde in Trimbach ein Fussgänger beim Überqueren der Strasse von einem Auto angefahren. Der verletzte Fussgänger wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Joel Dähler 12.03.2021, 11.51 Uhr

In Trimbach wird ein Fussgänger angefahren und verletzt. Kapo SO

Am Donnerstagabend, um zirka 19.30 Uhr, wollte ein Fussgänger in Trimbach, Höhe Bushaltestelle Hagmatt, die Winznauerstrasse auf dem dortigen Fussgängerstreifen überqueren. Dabei wurde er von einem Auto, welches in Richtung Winznau unterwegs war, erfasst und verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verunfallte mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Solothurn abgeklärt. (pks)