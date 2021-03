Trimbach Das Radio- und TV-Geschäft lohnt sich nicht mehr: Dieses Geschäft schliesst nach 60 Jahren Betrieb Die Vonesch AG aus Trimbach schliesst nach über 60 Jahren Betrieb ihren Verkaufsladen für Heimelektronik. Noël Binetti 05.03.2021, 05.00 Uhr

Mario Del Favero schliesst Ende März sein Ladengeschäft Vonesch AG an der Trimbacher Baslerstrasse. Weiterhin anbieten wird er seiner Kundschaft einen Heimservice. Bruno Kissling

Aus Kassettenrekordern und Videoplayern wurden Streamingdienste und Tablets. Die Welt der Technik dreht sich rasch. Ständig werden neue Normen, Standards und Frequenzen entwickelt und eingeführt. Der Tüftlergeist, der einer Reparaturwerkstätte für Radios innewohnt, und die glorreiche Zeit von Hi-Fi-Systemen gehören der Vergangenheit an: Technische Geräte werden beim günstigsten Anbieter im Netz bestellt und die Programme werden zeitunabhängig, also «On-Demand», nach Lust und Laune konsumiert. Ein Geschäft für Heimelektronik wirkt da beinahe schon antiquiert.

Ein solches Geschäft führt Mario Del Favero an der Baslerstrasse in Trimbach: Die Vonesch AG für Hi-Fi, TV und Video. Nun soll Schluss sein, zumindest mit dem Verkaufsladen. Beratungen und Heimservice will Del Favero, zusammen mit einem Geschäftspartner, weiterhin anbieten. Auf Anfrage erzählt der 65-Jährige von seinen Anfängen in der Branche: «Ich absolvierte einst die vierjährige Ausbildung zum Radioelektriker.»

Die 1980er- und 1990er-Jahre waren die Besten

1978 sei er dann als Techniker im Geschäft von Remo Vonesch angestellt worden. Dieser eröffnete den Laden 1964 an der Chäppeligass in Trimbach. Seit 1980 befindet sich das Geschäft am jetzigen Standort. «Einige Jahre später stieg ich auf zum Werkstattchef und übernahm das Geschäft 2005 schliesslich ganz», erzählt er. Die 1980er- und 1990er-Jahre seien die Besten gewesen:

«Damals hat es einen regelrechten Boom auf Heimelektronik gegeben. Alle wollten Spulentonbandgeräte, Receiver, VHS-Videogeräte oder eine moderne Hi-Fi-Anlage Zuhause haben.»

Mario Del Favero ergänzt: «Zu unserer besten Zeit bildeten wir vier Lehrlinge gleichzeitig aus, in jedem Jahrgang der Ausbildung einen.» Damals hatte das Hauptgeschäft auch noch zwei Filialen: eine in Wangen bei Olten und eine in Olten. Mitte der 1990er-Jahre trat das Internet in der Schweiz seinen Siegeszug an. Mit ihm erlebte Mario Del Favero viele Wandel in kürzester Zeit.

«Plötzlich kamen die Flachbildschirme. Diese waren leicht und liessen sich bequem per Post bestellen.» Mit den Discountern und ihren Preisen im Onlineangebot konnte ein kleines Geschäft wie die Vonesch AG nicht mithalten. «Auf einige Trends versuchten wir aufzuspringen.» Andere Bereiche wie beispielsweise Smartphones habe man bewusst nicht ins Sortiment aufgenommen.

Eine Reparatur rechnet sich in den seltensten Fällen

«Über die letzten Jahre wurde die persönliche Beratung bei den Kundinnen und Kunden Zuhause für uns immer wichtiger.» Das optimale Einrichten von Wohnzimmern mit Multimediasystemen wurde zur Spezialität Del Faveros. Denn: «Die Anzahl machbarer Reparaturen nahm ständig ab.» Machbar heisst hier: rentierend. «Die Hersteller setzten zunehmend auf in die Geräte eingebaute Prozessoren und Platinen. Daran zu arbeiten ist sehr zeitaufwändig und lohnt sich im Hinblick auf die Neupreise dieser Geräte kaum.»

Auch würden die Importeure immer weniger Ersatzteillager betreiben, um Kosten zu sparen. «Als Fachgeschäft aber auch als Kunde ist es schwierig, bei diesem Prozess Gegensteuer zu geben», meint Del Favero. «Die Wegwerfgesellschaft nimmt ihren Lauf.»

Dem Kundenstamm verpflichtet

Doch ganz ans Aufgeben denkt er – trotz bevorstehender Pensionierung – nicht: «Meinem bestehenden Kundenstamm gegenüber fühle ich mich verpflichtet.» Darum will der gelernte Radioelektriker und langjährige Verkäufer von Heimelektronik die Leute weiterhin beraten und mit neuen Geräten versorgen. «Meine Werkstatt behalte ich, sie dient als Basis.» Die Auswahl von Geräten kann mit den Kunden gemeinsam über das Internet getroffen werden. «Ein Ladengeschäft ist dazu heute nicht mehr nötig.»

Was aus der Verkaufsfläche in Trimbach werden soll, ist noch ungewiss. Fest steht, dass das ebenfalls dort eingemietete Schuhgeschäft bestehen bleibt. Dieses hat mit dem Radio- und TV-Geschäft nichts zu tun. Bis Ende März hat Mario Del Favero noch geöffnet. Er sagt: «Im Monat März bietet sich der Kundschaft noch die Gelegenheit, das eine oder andere Schnäppchen zu erstehen.»

