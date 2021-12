Rolf Sommer fordert bei sbo und a.en mehr Transparenz

Transparenz Rolf Sommer läuft mit seiner Forderung, Entschädigungen der sbo- und a.en-Chefs offenzulegen, im Oltner Parlament auf Er fordert «totale Transparenz» bei den Städtischen Betrieben Olten (sbo) und der Aare Energie AG (a.en). Doch das Oltner Gemeindeparlament verweist Rolf Sommer direkt ans Stadtwerk. Damit hatte er mehr Erfolg, wie eine neue Empfehlung der kantonalen Datenbeauftragten zeigt. Fabian Muster Jetzt kommentieren 17.12.2021, 13.46 Uhr

Die Schilder der Geschäftsstelle der Aare Energie AG und der Städtischen Betriebe Olten im Hammercenter 2 in Olten. Bruno Kissling

Rolf Sommer und die Städtischen Betriebe Olten (sbo) und deren Tochterfirma Aare Energie AG (a.en) - erstere gehört zu 100 Prozent der Einwohnergemeinde Olten: Das ist seit Jahren eine Hassliebe. Zum einen ist er als Oltner selbst Bezüger von Energie des Monopolisten und pocht auf eine gute Versorgung; zum anderen sind ihm die erhöhten Entschädigungen und Spesen der sbo- aber auch der a.en-Verwaltungsräte und der Geschäftsleitung ein Dorn im Auge. Selbst vom Sekretariat fordert der soeben zurückgetretene SVP-Kantonsrat in seinem Volksvorschlag, den er Mitte März dieses Jahres beim Stadtrat eingereicht hat, die Offenlegung der Bezüge.

Rolf Sommer. Zvg / Oltner Tagblatt

Im emotionalen Eintretensvotum am Donnerstagabend im Gemeindeparlament ging er nochmals kurz darauf ein, wieso er so weit in der Transparenzforderung geht: Es sei Geld vom Steuer- und Gebührenzahlenden, was hier an Entschädigungen ausgegeben würde. Diese machten 2 bis 3 Steuerprozente aus. Zudem habe das Bedürfnis, die Honorare von Verwaltungsratsmitgliedern und Geschäftsleitungen bei öffentlich-rechtlich organisierten Firmen offenzulegen, in der jüngsten Vergangenheit zugenommen. Man solle auf Ausreden verzichten, man finde ohne diese Vergütungen kein anderes Personal. Er nahm sogar das Wort «Korruption» in den Mund. Das volle Risiko trügen die Eigentümer - und das seien die Steuerzahlenden von Olten. «Wenn die sbo bankrott geht, haften wir.» Er verlange daher die «totale sbo/a.en-Transparenz».

Sein Plädoyer für die Offenlegung aller Bezüge kam beim Stadtrat nicht gut an. Er lehnte den Vorstoss ab, «weil weder der Stadtrat noch das Gemeindeparlament dazu zuständig sind», wie es in der Antwort heisst. Solche individuellen Auskünfte müssten bei derjenigen Behörde beantragt werden, welche davon betroffen sei, und das sei in diesem Fall direkt die sbo respektive a.en. Finanzdirektor Benvenuto Savoldelli - selbst Verwaltungsratsmitglied der beiden Unternehmen - wollte auf die Vorwürfe seiner «riesigen Polemik» nicht im Detail eingehen. Er erwähnte, dass die nächste Sitzung des Verwaltungsrats im Januar 2022 angesetzt sei und dann entschieden werde, was nach der Empfehlung der Datenschutzbeauftragten veröffentlicht werde (siehe Box). «Wir werden sicher der Empfehlung nachkommen, eventuell sogar weitergehen», versprach Savoldelli vor dem Gemeindeparlament. Seine Forderung, die Entschädigungen der Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen offenzulegen, werde damit sowieso erfüllt. Dass er mit seinem Vorstoss auch die Ausgaben des Sekretariats wissen wolle, gehe aber zu weit.

FDP und SP/Junge SP sagen Nein

In diesem Geschäft verliefen die Fronten für einmal nicht im gängigen Schema von links-bürgerlich. Savoldellis Parteikollege Thomas Fürst unterstützte den eigenen Stadtrat in diesem Punkt. Der FDP-Fraktionssprecher sagte zwar, dass man durchaus Verständnis habe für den Vorstoss und mehr Transparenz fordere; doch dort wo Sekretariatsentschädigungen offengelegt werden sollen, beginne der «Voyeurismus» und bestehe kein legitimes öffentliches Interesse mehr. Daher lehne die FDP-Fraktion den Volksvorschlag einstimmig ab.

Auch die SP/Junge SP reihte sich in die Gegnerschaft ein. Man trage zwar den Wunsch nach mehr Transparenz mit, so Fraktionssprecherin Christine von Arx. Doch weil die sbo und a.en selbstständig seien, seien sie ein Stück weit der Kompetenz des Gemeindeparlaments entzogen. Und Olten jetzt! enthielt sich der Stimme: Der Stadtrat sei für ein solches Anliegen der falsche Adressat, so Sprecher Tobias Oetiker.

SVP und CVP/GLP/EVP-Fraktion stimmten für den Sommer-Vorstoss

Die beiden anderen bürgerlichen Fraktionen hingegen konnten sich für Sommers Ansinnen erwärmen. Parteikollege und SVP-Fraktionssprecher Matthias Borner sagte, dass im Parlament schon mehrmals die Vergütungen ein Thema waren und in diesen Diskussionen sich herausstellte, dass der Legislative mehr Transparenz «offensichtlich ein Anliegen» sei. Zudem würden andere Stadtwerke wie die AEW Energie AG mit Sitz in Aarau die Vergütung für jedes einzelne Verwaltungsratsmitglied aufzeigen. «Die Transparenz, wie sie bisher von den sbo und a.en gelebt wird, ist nicht ausreichend.» Auch Sprecher Christian Ginsig von der CVP/GLP/EVP-Fraktion sagte, es spreche «nichts gegen Transparenz bei staatlichen Organisationen» und verwies auf die Empfehlung der kantonalen Datenschutzbeauftragten. Dieses Bedürfnis habe zugenommen. Man würde es zudem begrüssen, wenn die beiden Unternehmen von sich aus weitere Daten öffentlich machen würden.

In der Abstimmung obsiegte schliesslich die Sicht des Stadtrats. Mit 14 zu 11 Stimmen bei 9 Enthaltungen wurde der Vorstoss für nicht erheblich erklärt.

