In Wangen bei Olten entstehen Zirkusschule und Kinderparadies

Traditionszirkus Pläne werden konkret: Der Circus Olympia will mit Zirkusschule und Kinderparadies nach Wangen bei Olten ziehen Nach den Zirkuswagen sollen nun auch der Hauptsitz, eine Zirkusschule und ein Kinderparadies des Circus Olympia nach Wangen bei Olten ziehen. Verhandlungen sind im Gange. Franziska Roth Jetzt kommentieren 08.06.2022, 16.00 Uhr

Die Zirkuswagen des Circus Olympia, die Gasser seit Ende Mai in Wangen bei Olten abstellt. Im Hintergrund ist das Gebäude erkennbar, welches Gasser für die Zirkusschule ins Auge gefasst hat. Bruno Kissling

Der Circus Olympia will nun endgültig nach Wangen bei Olten ziehen. Nachdem das Baugesuch bewilligt wurde und Zirkusdirektor Dominik Gasser seine Zirkuswagen an der oberen Dünnernstrasse abstellen konnte, kann es für ihn weitergehen. Denn Gasser hat Grosses vor in Wangen bei Olten.

Dominik Gasser, der Zirkusdirektor des Circus Olympia. Franziska Roth

«Jetzt können die Gründung einer Artistenschule und der Hauptsitzwechsel von Lausen BL nach Wangen bei Olten konkret in Planung gehen.»

Dazu soll auch noch ein Kinderparadies mit Rutschen, Bällebad und Hüpfburgen entstehen. Ein Angebot für die Jugend aus Olten und Umgebung, so Gasser.

Im Gebäude an der oberen Dünnernstrasse 28, welches direkt neben dem Abstellplatz seiner Zirkuswagen steht, ist im untersten Stock ein Kinderparadies in Planung. Mit Bällebad, Rutschbahnen, Hüpfburg und so weiter. Später soll auch die geplante Artistenschule in dasselbe Gebäude kommen.

Gemeinde begrüsst das Vorhaben von Gasser

Die Wohnung, die sich im Gebäude befindet, wird Zhanna Gasser, die Frau von Dominik Gasser, beziehen. Die diplomierte Artistin wird die Artistenschule leiten. «Das alles soll bis Ende dieses Jahres realisiert sein», so der Direktor. Dafür befindet sich Gasser in Verhandlungen mit der Eigentümerin.

Die Gemeindepräsidentin Daria Hof freut sich, wenn neuer Wind nach Wangen bei Olten zieht:

«Die Einrichtung einer Artistenschule und eines Kinderparadieses ist begrüssenswert. Beides gibt es nicht in der näheren Umgebung und würde sicherlich eine Bereicherung darstellen.»

Allerdings sei es wichtig, dass bei der Gemeinde eine Nutzungsänderung für das Kinderparadies und die Artistenschule eingereicht werde, denn heute sei in dem Gebäude ein Fitnessstudio ansässig. Ausserdem müsse eine Nutzungsplanung erstellt werden, welche die verkehrstechnischen Fragen klärt, führt Hof aus. «Gute Ideen scheitern leider oft an der planungs- und nutzungsrechtlichen Grundlage», so Hof weiter.

In dem Gebäude an der Dünnernstrasse 28 ist derzeit noch ein Fitnessstudio eingemietet. Es steht neben dem Platz, auf dem Gasser seine Fahrzeugflotte abstellt. Bruno Kissling

Grundeigentümerin will sich nicht äussern

In besagtem Gebäude ist seit 2016 das Fitnessstudio Motion Sports Club eingemietet. Wie dieser Zeitung bekannt ist, ist auch die Wohnung, die zum Gebäude gehört, derzeit vermietet. Auf Anfrage wollte sich die Grundeigentümerin dazu nicht äussern. Der bereits von Gasser gemietete Parkplatz, direkt neben dem Gebäude an der oberen Dünnernstrasse 28 gehört derselben Alleineigentümerin.

Für seine ambitionierten Pläne ist Gasser auf der Suche nach Geldgebern: Es soll eine Stiftung geben, die für Requisiten und das Material aufkommt, sagt er. Unterrichten sollen in der Artistenschule ausschliesslich Profiartisten und Profiartistinnen.

Sie werden nicht mit auf Tournee gehen, da die Schule das ganze Jahr über betrieben werden soll. Gasser möchte hierfür auch ältere Artistinnen und Artisten engagieren, die gerne bleiben möchten. Denn beim Zirkus Olympia arbeiten seit langer Zeit hauptsächlich ukrainische Staatsangehörige. Gasser sagt:

«Das sind grossartige Artisten und Artistinnen.»

Wegen des Krieges habe er heuer keine Duo-Luftnummern beim Circus Olympia, da die Männer nicht aus der Ukraine ausreisen dürfen. «Die Frauen wissen nicht, ob der Mann beim nächsten Telefonat noch am Leben ist, es ist grauenhaft.» Die meisten ukrainischen Artistinnen hat Gasser bereits vor Kriegsbeginn engagiert.

Gasser sucht in Olten Firmen, die ihn unterstützen

Am Mittwoch, 18. Mai, startete er in Lausen BL die diesjährige Tournee mit dem Circus Gasser Olympia und den rund 60 Angestellten, davon die Hälfte Artisten und Artistinnen. «Die Saison ist gut angelaufen», erzählt Gasser. Allerdings habe die Hitze anfänglich den Nachmittagsvorstellungen geschadet. Die Leute würden bei diesen Temperaturen nicht in ein Zelt sitzen wollen.

Gasser bleibt mit seinem Zirkus immer von Mittwoch bis Sonntag an einem Spielort:

«Damit die Leute mehr Zeit haben, das Programm zu besuchen und auch aus finanziellen Gründen. So können wir Diesel sparen, denn wir verladen nicht auf den Zug.»

Ob der Circus Olympia dieses Jahr auch in der Region Halt macht, ist noch nicht klar: «Olten ist ein Thema, wenn man dort jemanden hat, der uns mit Werbung richtig unterstützt.» Damit meint Gasser ansässige Firmen, die für vergünstigte Preise Tickets kaufen, mit denen sie dann ihre Kundschaft oder Mitarbeitenden an die Vorstellung einladen können. Dies sei eine gängige Marketingstrategie, die er an vielen Spielorten so pflege.

