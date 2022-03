Traditionszirkus Olympia will Teilumzug nach Wangen bei Olten

Traditionszirkus «Olympia» will Teil seiner Infrastruktur nach Wangen bei Olten zügeln – sogar eine Artistenschule könnte es geben Seit über 140 Jahren gibt es den Zirkus Olympia. Sein Hauptsitz befindet sich derzeit im Baselbieter Lausen. Nun denkt der Inhaber Dominik Gasser laut über einen Sitzwechsel nach. Einen ersten Schritt dazu hat er nun gemacht. Franziska Roth Jetzt kommentieren 14.03.2022, 19.00 Uhr

Auf diesem Platz neben der ERO Richtung Kappel sollen in Zukunft die Zirkuswagen und Lastwagen des Zirkus Olympia stehen. Patrick Lüthy

Seit 1880 gibt es den Zirkus Olympia. Er stammt aus der Gasser-Familie, eine der fünf grossen Zirkusdynastien der Schweiz. Dominik Gasser führt den Zirkus nun in vierter Generation in Lausen BL. Nun soll dieses Stück Schweizer Kultur nach Wangen bei Olten ziehen. Die Grundsteine für den Teilumzug sind bereits gelegt - doch nun muss er auf die Bewilligung seines Baugesuchs warten.

Gasser hat ein Stück Land an der oberen Dünnernstrasse für vorerst drei Jahre gemietet, um seine Fahrzeugflotte dort abzustellen. Konkret handelt es sich dabei um Zirkuswagen und Lastwagen mit Anhänger, die vorwiegend im Winter dort stehen sollen. Dafür braucht er eine Baubewilligung, die aber auf sich warten lässt.

Zum ersten Mal sei er bereits im Januar auf der Gemeindeverwaltung gewesen, voraussichtlich muss er sich jetzt bis im April gedulden.

«Für mich unverständlich! Ich will ja nichts bauen, noch nicht einmal den Boden asphaltieren oder Ähnliches»,

so Gasser. Das sei das normale Vorgehen erwidert die Bauverwaltung der Gemeinde. Alles, was länger als drei Monate an Ort und Stelle stehen bleibe, brauche im Kanton Solothurn eine Baubewilligung. Das Gesuch und das Betriebskonzept würden eingereicht und jetzt laufe das ordentliche Verfahren.

Dominik Gasser mit seinem Zirkus in der Region Basel. Nicole Nars-Zimmer (Archiv)

Die Zeit für Gasser drängt, denn er hat Grosses vor in Wangen bei Olten. Er möchte einen Teil seines Hauptsitzes in die Gemeinde verlegen und dort eine Artistenschule gründen. Das Gebäude dafür hat er bereits ins Auge gefasst. Und das alles vor dem Start der diesjährigen Tournee, die Mitte Mai beginnt.

Mit Artistenschule gegen Zirkussterben ankämpfen

Eine Artistenschule war schon immer ein Traum von Gasser. Sein Bruder, Heinrich Gasser, führt nebst seinem Zirkus Starlight auch eine der grössten Zirkusschulen der Schweiz, die Ecole de cirque du Jura in Porrentruy. Nach diesem Vorbild möchte Dominik Gasser eine Artistenschule in Wangen bei Olten aufbauen.

Mit dem Ziel, dem Zirkussterben in der Schweiz entgegenzuwirken und der Jugend in der Region etwas bieten zu können. «Es könnten hier richtige Artistinnen und Artisten unterrichten. Leute, die vom Beruf sind und wissen, was es heisst, in der Manege zu stehen.»

Jetzt fehlt ihm nur noch die Genehmigung, um seine Fahrzeugflotte abstellen zu können. Denn für Gasser ist klar: «Das Projekt steht und fällt mit diesem Stellplatz. Es muss alles räumlich beieinanderliegen, sonst macht das keinen Sinn.» Momentan steht die Flotte in Muttenz BL. Dieser Platz muss er aber räumen – wegen eines Covid-Testcenters, welches nun den Platz in Anspruch nimmt. Entsprechend drängt die Zeit: «Ich weiss nicht wohin mit meinen Fahrzeugen.»

Kann der Zirkus Olympia die Verluste der Krise wieder wettmachen?

Das sind aber nicht die einzigen Sorgen des Zirkusdirektors. Die Coronakrise hat dem Zirkus stark zugesetzt. Es ist noch ungewiss, ob der Zirkus die Verluste in dieser Saison wieder wettmachen kann; denn einen Zirkus zu betreiben werde immer schwieriger, sagt Gasser. «Die Kosten sind enorm, und die Gemeinden zeigen kaum Kulanz.»

Die Stellplätze kosten bis zu 1000 Franken pro Tag. Hinzu kommen die Löhne, Wasser, Strom, die ganze Logistik. Dieses Geld müsse man erst erwirtschaften können, sagt er. Dominik Gasser wünscht sich von den Gemeinden mehr Verständnis und etwas kulturelle Hilfe.

«Es wäre schön, wenn man zum Beispiel auch einmal gratis Plakate aufhängen dürfte. Wenn die Zirkusse sterben, stirbt mit ihnen einen Teil des Schweizer Kulturgutes.»

Darum ist es umso wichtiger, dass er mit der Artistenschule in Wangen bei Olten ein weiteres Standbein aufbauen kann. Auch für seine Tochter und seinen Sohn, die den Zirkus in fünfter Generation bald einmal weiterführen sollen. Wann genau Gasser seine Fahrzeuge und Zirkuswagen in Wangen bei Olten abstellen kann, ist noch unklar.

Aber es könnte knapp werden, wenn alles vor dem Tourneestart passieren soll. Wenn alles glatt läuft und es keine Einsprachen gibt, kann Gasser seine Flotte frühstens Ende April nach Wangen bei Olten bringen.

Die diesjährige Tournee des Zirkus Olympia beginnt Mitte Mai und endet Ende Dezember. Ob er dabei in Olten halt macht, ist noch nicht klar, sagt Gasser. «Die Stadt Olten gewährt jedes Jahr einem anderen Zirkus den Platz. Ich hoffe, wir kommen dieses Jahr wieder zum Zug.»

Ganz unwahrscheinlich ist dies nicht, denn der Zirkus Knie kann wegen der Grösse des neuen Zeltes nicht mehr in Olten Halt machen. Gasser sei es wichtig, dass der Zirkus Olympia auch an kleineren Orten spielt, die von den grossen Zirkussen nicht besucht werden, sagt er.

