Traditionsanlass Den letzten Arbeitstag am ersten Mal nach der Pandemie: Sven Engler nimmt gebührend Abschied vom Café Ring Der Weihnachtsapéro im Café Ring ist ein Jour fixe im Oltner Kalender. Auch diesen 24. Dezember war das Oltner Kult-Café proppenvoll. Nicht nur der erste Apéro seit der Pandemie wurde gefeiert, sondern vor allem der Abschied von Sven Engler, der das Kaffeehaus nun während zweier Dekaden führte. Franz Beidler Jetzt kommentieren 25.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sven Engler an seinem letzten Arbeitstag am traditionellen Weihnachtsapéro vom 24. Dezember im Café Ring. Patrick Lüthy

Der Oltner Kalender kennt so manchen Jour fixe, die dem Gemüt den Jahresverlauf ordnen: Die Fasnacht, die Kabarett-Tage, die Chilbi, die MIO, um nur ein paar aufzuzählen. Da kommen die Oltnerinnen und Oltner zusammen. Und zu Weihnachten gibt es den Apéro im Café Ring.

Zwei Jahre hatte die Pandemie den Apéro im Kult-Café verhindert. Diesen 24. Dezember fand er endlich wieder statt. Und so war das Lokal denn auch proppenvoll. In den Gassen, die sich in solchem Gedränge wie üblich bilden, kam es immer wieder zu Stau. Denn alle wollten Handschlag, Umarmung, einen herzlichen Schultergriff und die besten Festtagswünsche austauschen.

Und als wäre das einem Fest noch nicht Grund genug, gab es auch noch einen Abschied zu feiern: Jener von Sven Engler. Der 50-Jährige führte das Café in dritter Generation seit zwanzig Jahren. Am diesjährigen 24. Dezember bestritt er seinen letzten Arbeitstag im Betrieb.

Ab Januar wird die Firma Thommen Gastronomie das Café Ring pachten. Nach einer leichten Renovation soll das Kaffeehaus voraussichtlich Mitte Januar wieder öffnen. Patrick Lüthy

Noch ganz im Arbeitsmodus

Er sei noch ganz im Arbeitsmodus, sagte Engler, so richtig realisiert habe er seinen Abschied noch nicht. Und so zog es ihn denn auch immer wieder hinter die grosse, runde Theke. Dort stand er, meist in der einen Hand ein Sektglas angekippt, in der anderen die Sektflasche, und servierte. Dazwischen tat er immer wieder einen Blick in die Menge, lächelte, nickte zu, winkte kurz.

Sven Engler hinter der Theke, servierte, grüsste, winkte: Er sei noch ganz im Arbeitsmodus, meinte der 50-Jährige. Patrick Lüthy

Doch kam er hinter der Theke hervor, war an Arbeit nicht mehr zu denken, wegen all den Grüssen, Umarmungen und besten Wünschen, die ihm entgegen schwappten. «Dass so viele Leute da sind, das ist schon eine grosse Anerkennung für mich, eine grosse Wertschätzung. Das ist sehr berührend», sagte Engler.

Auch Englers Mutter Lotti Plüss empfand das so. Sie führte das Lokal zusammen mit Englers Vater Werner Engler ab 1973. «Für mich ist das Wichtigste, dass es meinem Sohn gut geht», sagte Plüss und strich heraus: «Eine Riesenfreude habe ich, dass ich heute hier viele junge Leute sehe, die ich nicht kenne. Das bedeutet, dass der Betrieb aktuell ist, dass er lebt.» Es sei schön, dass ihr Sohn den Betrieb auf einem Höhepunkt weitergeben könne. Mehr könne man sich nicht wünschen.

Lotti Plüss, Sven Englers Mutter, führte das Café Ring zusammen mit Werner Engler ab 1973. Auf dem Bild ist sie zusammen mit Sven Englers Freundin Paulina Izewska. Patrick Lüthy

Und so lautete auch der Tenor der Gäste: Engler sei immer ein warmherziger Gastgeber gewesen, dem Café Ring werde man selbstverständlich die Treue halten. Den zukünftigen Betreiber kann das nur freuen: Ab Januar pachtet die Firma Thommen Gastronomie aus Niedergösgen das Kaffeehaus. Die Gäste formulierten denn auch gleich ein paar Wünsche: zum Beispiel Avocado-Brötchen. Und: Die Tradition des Weihnachts-Apéros müsse zwingend weitergeführt werden. Denn schliesslich gäbe es Bekanntschaften, die man nur einmal im Jahr treffe: eben am Apéro im Café Ring.

Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet strich die Bedeutung des Café Rings für das Stadtleben heraus. Er werde dem Lokal als Gast auch nach dem Wechsel erhalten bleiben. Patrick Lüthy

Anfang Januar soll das Café Ring leicht renoviert werden, bevor der Betrieb wieder losgeht. Mit einem zwinkernden Auge drückte Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet darob sein Bedauern aus. Denn mitsamt der Theke an der Fensterfront werde auch sein Stammplatz verschwinden. «Ich werde es verkraften», meinte Marbet lachend. Er werde auch in Zukunft gerne hier einkehren. Schliesslich sei das Café Ring ein Treffpunkt für Olten: Ein Potpourri aus Politik und Wirtschaft, Handwerkern und Familien mit Kindern. «Auch meine 90-jährige Mutter kommt regelmässig hierher.» Besonders aber freue es ihn, dass der neue Betreiber das Personal übernehme.

Sven Englers zwei Dekaden - und den insgesamt neunzig Jahren der drei Generationen - zu Ehren, war das Oltner Parlament nach der letzten Sitzung dieses Jahres im Café Ring zusammengekommen.

Tabea, Carmen und Michèle waren sich einig: «Sven ist das Herz vom Café Ring.» Sven Engler führte das Oltner Kult-Café während zweier Dekaden in dritter Generation. Patrick Lüthy Das Café Ring war proppenvoll. In den Gassen, die sich in solchem Gedränge wie üblich bilden, kam es immer wieder zu Stau. Denn alle wollten Handschlag, Umarmung, einen herzlichen Schultergriff und die besten Festtagswünsche austauschen. Patrick Lüthy «Sven ist einfach der Beste», finden Florian Wüthrich (l.) und Yves Schmidlin den langjährigen Café Ring-Gastgeber Sven Engler. Patrick Lüthy Der Tenor der Gäste lautete: Engler sei immer ein warmherziger Gastgeber gewesen, dem Café Ring werde man selbstverständlich die Treue halten. Auch Wünsche an den neuen Betreiber kamen auf: zum Beispiel Avocado-Brötchen. Und: Die Tradition des Weihnachts-Apéros müsse zwingend weitergeführt werden. Denn schliesslich gäbe es Bekanntschaften, die man nur einmal am Apéro im Café Ringim Jahr treffe. Patrick Lüthy Impressionen vom traditionellen Weihnachtsapéro vom 24. Dezember im Oltner Café Ring. Patrick Lüthy Impressionen vom traditionellen Weihnachtsapéro vom 24. Dezember im Oltner Café Ring. Patrick Lüthy Impressionen vom traditionellen Weihnachtsapéro vom 24. Dezember im Oltner Café Ring. Patrick Lüthy Impressionen vom traditionellen Weihnachtsapéro vom 24. Dezember im Oltner Café Ring. Patrick Lüthy Impressionen vom traditionellen Weihnachtsapéro vom 24. Dezember im Oltner Café Ring. Patrick Lüthy Impressionen vom traditionellen Weihnachtsapéro vom 24. Dezember im Oltner Café Ring. Patrick Lüthy Impressionen vom traditionellen Weihnachtsapéro vom 24. Dezember im Oltner Café Ring. Patrick Lüthy Impressionen vom traditionellen Weihnachtsapéro vom 24. Dezember im Oltner Café Ring. Patrick Lüthy Die viel gelobten Ring-Gipfel kamen auch als Tannenbaumschmuck zum Einsatz. Patrick Lüthy

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen