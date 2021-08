Tourismus Stefan Ulrich zum fünfjährigen Bestehen des Schweizer Schriftstellerwegs in Olten: «Vorläufig gibts keine neuen Hörstationen» Stefan Ulrich von Region Olten Tourismus sagt anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Schweizer Schriftstellerwegs, wie dieser sich weiterentwickelt und warum er trotz Corona so gut ankommt. Interview: Fabian Muster 28.08.2021, 05.00 Uhr

Stefan Ulrich will den Schriftstellerweg qualitativ ausbauen, indem etwa bisherige Touren wie die von Alex Capus auf Französisch übersetzt werden. Bruno Kissling

Am Freitagabend feierte Region Olten Tourismus den fünften Geburtstag des Schweizer Schriftstellerwegs, der im April 2016 mit den drei Touren von Alex Capus, Pedro Lenz und Franz Hohler eröffnet wurde (siehe Box unten). Seither sind mit der Familientour im Jahr 2018 vom inzwischen verstorbenen Kinderliedermacher Christian Schenker und vergangenen Frühling mit der Krimitour des Solothurner Autors Christof Gasser – erstmals in Deutsch und Französisch – weitere Ergänzungen dazugekommen. Zusammen weist der Schriftstellerweg mit den Literathek-Standorten derzeit rund 70 Hörstationen auf Oltner Stadtgebiet auf. Stefan Ulrich, Geschäftsführer von Region Olten Tourismus, zieht im Interview eine Bilanz nach den ersten fünf Jahren und blickt voraus, wie der Schriftstellerweg und das touristische Angebot in der Region künftig weiterentwickelt werden soll.

Der Schriftstellerweg wurde Ende April 2016 eröffnet. Warum gibt’s nach fünf Jahren bereits ein Fest, das sogar als «Jubiläumsfeier» angepriesen wird?

Stefan Ulrich: Zugegeben, das ist noch nicht eine so lange Zeit. Aber wir konnten im vergangenen April eine namhafte Erweiterung des Schriftstellerwegs mit der Krimitour bekannt gegeben. Zudem haben wir uns in der langfristigen Planungsperspektive gesagt, dass wir alle fünf Jahre etwas Spezielles machen wollen zum Schriftstellerweg.

Sie sagten im April 2018 gegenüber dieser Zeitung, dass es fünf Jahre braucht, bis der Schriftstellerweg voll einschlägt. Diese sind nun vorbei. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Die Bilanz fällt sehr gut aus. Alle Zahlen sind seit dem Start im Jahr 2016 deutlich gestiegen – ausgebremst nur durch die Coronapandemie. In den Sommermonaten im vergangenen Jahr hat sich dann aber rasch gezeigt, dass der Schriftstellerweg, weil er draussen ist und man nichts anfassen muss, sehr coronakonform ist. Wir konnten zum Teil Zuwachsraten von bis zu 33 Prozent auf den gescannten QR-Codes bei den Hörstationen feststellen – dies gegenüber dem Rekordjahr 2019. Aber das gesamte Jahr 2020 war natürlich insgesamt schon schlechter, weil im März und April zum Beispiel gar nichts ging. Im aktuellen Jahr sind wir ebenfalls sehr gut unterwegs: Im April 2021 hatten wir 1500 gescannte QR-Codes – das ist neuer Rekord in einem Monat.

Olten ist bekannt als Seminar- und Tagungsstadt und bringt viele Geschäftsleute nach Olten. Hat der Schriftstellerweg inzwischen die gleiche Anziehungskraft bei den Freizeittouristen?

Der direkte Vergleich ist schwierig zu machen, aber als Seminar- und Tagungsort ist Olten schon länger bekannt. Wir haben dort ein höheres Volumen bei den Hotels, vor allem im Tagungs- und Logiernächtebereich. Der Schriftstellerweg ist hingegen das Alleinstellungsmerkmal im Freizeitbereich in Olten und schweizweit gut etabliert. In erster Linie ziehen wir so Tagesausflügler an, die nach dem Besuch des Schriftstellerwegs noch etwas essen gehen und beim hiesigen Gewerbe einkaufen. Übernachtungen gibt es deswegen kaum. Hier zeigt sich, dass Oltens gute Erreichbarkeit eine Stärke, aber zugleich auch eine Schwäche ist. Man kann abends wieder nach Hause fahren.

Wie wollen Sie da Gegensteuer geben, dass Besucher des Schriftstellerwegs künftig auch hier übernachten?

Das ist eine gute Frage und selbst auch unser Ziel. Im nächsten Schritt wollen wir zum einen dafür sorgen, dass die Gäste von so weit herkommen, dass sie abends nicht mehr zurückreisen können. Daher sind wir seit zwei Jahren bei der Städtekampagne von Schweiz Tourismus dabei, damit wir uns national und im süddeutschen Raum mit unseren Produkten positionieren können. Zum anderen wollen wir den Gästen aufzeigen, dass es neben den städtischen Kulturangeboten wie Schriftstellerweg und diversen Veranstaltungen auch in der Region Angebote gibt wie Velofahren, Biken oder Wandern. Wir wollen daher im nächsten Jahr die Erlebniskarte Region Olten lancieren, dies im Rahmen eines Projekts der Neuen Regionalpolitik. Das heisst: Auf einer Übersichtskarte ist auf einen Blick ersichtlich, was Touristen in unserer Region erleben können. So erkennen sie, wie gross die Erlebnisdichte ist und verbringen hoffentlich eine Nacht in der Region.

Ist die Ausweitung des Schriftstellerwegs in die Umgebung ein Thema?

Das haben wir diskutiert und als lose Idee einmal bekannt gegeben. Wir entschieden dann, dass der Schriftstellerweg in die Stadt gehört – zumal das Gebiet vom Stadtpark bis zum Wildpark Mühletäli schon sehr gross ist.

Im April gab es die letzte grosse Erweiterung des Schriftstellerwegs mit der Krimitour. Was folgt als nächstes?

In den folgenden Jahren wollen wir das Angebot eher qualitativ erweitern. Die Krimitour mit Christof Gasser ist ein gutes Beispiel dafür. Diese fünf Hörstationen sind erstmals in zwei Landessprachen, Deutsch und Französisch, aufbereitet. In den nächsten Jahren wollen wir weitere Touren wie jene von Alex Capus auf Französisch übersetzen. Wir haben unterdessen nämlich viel mehr Gäste aus der Romandie – seien es Schulen, Leserzirkel oder Lehrkräfte. Das ist eine wunderbare Entwicklung! Zudem wollen wir mehr machen für beeinträchtige Menschen, um auch ihnen ein verbessertes Hörerlebnis bieten zu können – etwa indem wir mit einer Stiftung zusammenarbeiten. Hier haben wir noch Potenzial. Stand heute gibt es also vorläufig keine neuen Hörstationen, weil wir mit den bisher 70 schon genügend haben.