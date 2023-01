Bastiansfeier 2023 in Olten: Erste Ausgabe nach Corona

Thomas Süssli «Man wurde nicht müde zu betonen, wie sinnlos Armeen geworden seien»: Armeechef fordert an der Bastiansfeier in Olten mehr Bereitschaft für den Armeedienst Armeechef Thomas Süssli forderte an der Bastiansfeier in Olten mehr Wertschätzung für Soldatinnen und Soldaten. Darüber hinaus waren die grossen militärischen Konflikte dieser Zeit Thema am traditionellen Anlass. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 15.01.2023, 20.00 Uhr

Bastiansfeier im Konzertsaal Stadttheater Olten mit viel Prominenz, etwa Armeechef Thomas Süssli. Oliver Menge

Die Redner an der Bastiansfeier besannen sich auf das Wirken des heiligen Sebastian. Dass die Welt in den drei Jahren nach deren letzter Auflage nicht besser geworden ist, bestimmte die Wortwahl an der Schützen-Landsgemeinde: «Der Glaube an den ewigen Frieden hat sich als Irrglaube erwiesen», zog Thomas Süssli, Chef der Armee, als Fazit aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Der Fall der Berliner Mauer habe ein postheroisches Zeitalter eingeleitet, in dem man sich von Werten wie Ehre und Opferbereitschaft verabschiedet habe. Die Abschaffung der Massenheere habe auch der Wertschätzung der Armeeangehörigen geschadet. «Man wurde nicht müde zu betonen, wie sinnlos Armeen geworden seien.»

Doch nun seien Helden, also Menschen, die sich gegen Tyrannen und scheinbar übermächtige Gegner wehren, plötzlich wieder gefragt. «Bedrohte Staaten und Gesellschaften brauchen Helden», sagte der Korpskommandant, damit das Böse nicht obsiege. Die grosse Leidens- und Opferbereitschaft von St.Sebastian mache ihn zu einer Leitfigur.

Ein Lob auf Armeeangehörige

Sebastianus diente als christlicher Offizier unter dem römischen Kaiser Diokletian und zog den Zorn seines obersten Chefs auf sich, weil er den damals noch verfolgten Christen half. Dafür wurde er von Diokletian zum Tode verurteilt. Den Hinrichtungsversuch durch Bogenschützen überlebte er wundersamerweise. Das zweite kaiserliche Todesurteil führte dazu, dass er qualvoll sterben musste, bevor 25 Jahre später ein christliches Toleranzedikt erging und 70 Jahre danach das Christentum gar Staatsreligion wurde.

Armeeangehörige seien ebenfalls Helden, denn sie verpflichteten sich, zum Zweck der Landesverteidigung im äussersten Fall ihr Leben zu lassen, sagte Thomas Süssli, der am Ende Standing Ovations erntete.

Schon dieses Risiko mache es unverantwortbar, der Armee nicht die nötige Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Noch mehr Sorgen bereitet Süssli der Armeebestand. Die in Diskussion stehenden Varianten zu dessen Sicherung täuschten über das tiefer liegende Problem hinweg: «Es fehlt im postheroischen Zeitalter an der Bereitschaft, Dienst zu leisten.» Süssli forderte die Anwesenden auf, sich für ein neues Modell einzusetzen, das die Dienstleistung als inklusiven Service für Freiheit, Sicherheit, Demokratie und Gerechtigkeit versteht.

Zwei Bastiansväter für je zwei Jahre

Die Coronapandemie hatte nicht nur zur Folge, dass die Bastiansfeier zwei Jahre hintereinander ausfiel, sondern sie zwang auch die Schirmherren der Veranstaltung zu einem zusätzlichen Effort. Daniel Kämpfer führte als Bastiansvater 2020 das Amt auch im Jahr 2021 fort. Dasselbe Mandat nimmt nun auch Herbert Scholl wahr. Der Rechtsanwalt aus Zofingen wurde bereits im Jahr 2022 als Bastiansvater eingesetzt und ist in dieser Rolle nun erst 2023 voll aktiv.

Bastiansvater Herbert H. Scholl bei seiner Rede. Oliver Menge

Auch der ehemalige Aargauer Grossrat erinnerte an den heiligen Sebastian als Schutzpatron der Schützen. Herbert Scholl forderte das Publikum dazu auf, mit Überzeugungskraft nach dem Vorbild des Märtyrers zu leben. Dies heisse zum Beispiel, «dass wir erarbeitete Überzeugungen nicht aufgeben.» Es gelte, Standpunkte gegen den Mainstream zu behalten und Anfeindungen von allen Seiten auszuhalten.

Schützen sollten nach Meinung Scholls ihre Überzeugungen vor allem in zwei Feldern einbringen. «Wir müssen an unseren Traditionen im Schiesswesen festhalten, aber wir sind auch gefordert, dieses zu modernisieren und mit gesellschaftlichen Anlässen zu kombinieren.»

Regierungsrätin Sandra Kolly. Oliver Menge Roberto Zanetti, Ständerat. Oliver Menge Nationalrat Walter Wobmann. Oliver Menge Heinz Eng, Präsident Stadtschützen Olten, der durch den Anlass führte. Oliver Menge Ständerat Christian Imark, Ernst Zingg, Nationalrat Kurt Fluri und Alt-Regierungsrat Roli Heim. Oliver Menge Blick vom Balkon in den Saal, auf der Bühne die Stadtmusik Olten. Oliver Menge Tambouren mit Dudelsackspieler. Oliver Menge Zum Ehrenbruder ernannt: Heinz Weber (links) und Daniel Probst (rechts, in der Mitte Bastiansvater Herbert H. Scholl. Oliver Menge

Über Wahlen Einfluss nehmen

In der Politik könnten die Schützen Einfluss nehmen, wenn sie im Herbst 2023 Nationalräte und Ständeräte wählten, welche die Sicherheit der Schweiz hochhielten. Scholl sprach sich klar dafür aus, die militärische Zusammenarbeit mit freiheitlichen Staaten zu vertiefen. Die Schweiz solle dafür nicht der Nato beitreten, aber die Neutralität sei auch kein Selbstzweck, sondern ein jeweils der Zeit angepasstes Mittel zur Bewahrung der Unabhängigkeit.

Für Heinz Eng, Präsident der gastgebenden Stadtschützen Olten, hat das Pendel in der Geschichte angesichts von Krieg, Pandemie und Versorgungsengpässen Richtung menschlichen Daseinskampf zurückgeschlagen. Abschreckung in der Sicherheitspolitik sei nicht passé. Waffen könnten sogar Frieden schaffen.

Im Konflikt zwischen China und Taiwan verhinderten die USA und Japan mit ihrer bewaffneten Präsenz und ihren Versprechen an Taiwan eine Eskalation. Es sei klar, dass es für dauerhaften Frieden mehr brauche, aber die kurzfristige Konsequenz für die Schweiz könne in Analogie zu Bundeskanzler Olaf Scholz und Deutschland nur lauten: «Wir müssen wieder mehr in die Sicherheit investieren.»

