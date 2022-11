Gastronomie Olten: Bald höhere Preise?

Teuerung Preiserhöhungen bei Gastbetrieben in Olten: «Die Stimmung ist schlimmer als während Corona» In der Gastrobranche geht ein Schreckgespenst um: Preiserhöhungen. Werden sie auch bald in Olten Einzug halten? Die kurze Antwort lautet: Ja, das werden sie. Franz Beidler Jetzt kommentieren 18.11.2022, 11.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Innenansicht des Imbiss «Noon» an der Oltner Kirchgasse: entweder leere Tische oder weniger Marge, lautet die Zwickmühle der Gastrobetriebe - wenn sie denn wegen Personalmangel nicht ganz schliessen müssen. (Archiv) Bruno Kissling

Eine Umfrage der Konjunkturfachstelle der ETH Zürich liess kürzlich aufhorchen: In den nächsten drei Monaten wollen zwei Drittel aller Gastrobetriebe ihre Preise erhöhen. Auch von einer Pommes-frites-Krise war die Rede, wegen teurerem Speiseöl und dem hohen Strombedarf von Fritteusen.

Wir fragen bei der Oltner Gastronomie nach: Wird ein Besuch in der Beiz wirklich bald unbezahlbar?

Bernadette Rickenbacher führt zusammen mit ihrem Partner und Gastro-Kantonalpräsident Peter Oesch die Confiserie Suteria. Sie ist ihrerseits Präsidentin von Gastro Region Olten und Niederamt. Rickenbacher erhält von vielen Verbandsmitgliedern Anrufe:

«Die Stimmung ist schlimmer als während Corona.»

Damals habe man auf staatliche Unterstützung hoffen können. Jetzt komme keine Hilfe. «Es wird Restaurants geben, die zugehen», stellt Rickenbacher klar.

Bernadette Rickenbacher, Geschäftsführerin Suteria Olten und Präsidentin Gastro Region Olten und Niederamt. (Archiv) Bruno Kissling

Denn Weizen, Öl und Getränke seien schon teurer geworden. Dazu kämen höhere Verpackungs-, und natürlich die Energiekosten: Bei den grossen Kochherden, Backöfen, Kühlschränken oder Fritteusen, die in Gastrobetrieben im Einsatz sind, ein erheblicher Brocken.

«Und die Löhne sollten ja auch noch hoch», hängt Rickenbacher an. Denn es herrsche nach wie vor Personalmangel. Sie kenne mehrere Betriebe, die nun zwei Ruhetage einführen, weil es an Mitarbeitenden fehlt.

Rickenbacher sagt:

«Die Wertschöpfung in der Gastronomie war schon immer klein.»

Viele Betriebe fürchteten sich vor Preiserhöhungen, weil die Kundschaft dann ausbleiben könnte. «Es wird uns aber nichts anderes übrig bleiben.»

Für die Festtage hingegen ist Rickenbacher zuversichtlich. «Da lassen es sich die Leute im Allgemeinen gut gehen und leisten sich etwas.» Anschliessend werde aber vermutlich das Januarloch wieder Einzug halten.

Süleyman Nagas, Geschäftsführer der beiden Kebab-Imbisse Multipoint und Noon. (Archiv) Bruno Kissling

Süleyman Nagas führt zwei Imbisse: den «Multipoint» an der Aarauerstrasse auf der rechten Stadtseite und «Noon» an der Kirchgasse auf der linken.

Seine Kundschaft bestehe vor allem aus Schülerinnen und Schülern sowie Lernenden, die über Mittag einen Döner oder eine Pizza essen - eine besonders preissensible Klientel also. Nagas sagt:

«Deshalb fürchte ich mich vor höheren Preisen»

Was er mit höheren Preisen wettmachen könnte, verlöre er dafür wegen geringerem Umsatz, da ist sich Nagas sicher. So erhöht er die Preise nicht, «seit Jahren schon nicht.»

Seine Lieferanten allerdings seien mit den Preisen rauf. Auf rund zwanzig Prozent schätzt Nagas den Anstieg. «Betroffen sind alle Produkte von A bis Z.» So werde seine Marge immer kleiner.

Sorgen um die Zukunft macht sich Nagas dennoch keine. Er habe nach wie vor viel Kundschaft. Ausserdem sei er ein Workaholic. Also mache er sowieso weiter. Viel mehr Sorgen als die Preiserhöhungen macht ihm der Personalmangel im Gastgewerbe.

Ein Betriebsleiter der Firmenkantine eines Grossunternehmens - er möchte anonym bleiben - räumt ein, dass er Preisschwankungen bei den Lieferanten bemerke. «Vor allem Fleisch und vegane Alternativprodukte sind betroffen.» Die höheren Kosten wird er aber nicht auf die Kundschaft abwälzen.

«Als Personalrestaurant im tieferen Preissegment gäbe das einen ziemlichen Knall.»

Stattdessen würden die Margen kleiner.

Als Kunde wäre er aber gerne bereit, etwas mehr zu bezahlen. Schliesslich wisse er, wie viel Arbeit in einem guten Produkt stecke. Mit Preiserhöhungen werde er sich erst nächstes Jahr befassen.

Daniel Peyer, Inhaber von Aaria Catering & Partyservice. (Archiv) Bruno Kissling

Daniel Peyer ist Geschäftsführer der Aaria Catering & Partyservice. Er merke den Preisdruck bei den Lieferanten, sagt Peyer:

«Vier von fünf Lieferanten haben ihre Preise schon angepasst. Manche dieses Jahr sogar schon zweimal, was sehr selten ist.»

Aktuell habe er aber keine Pläne, die höheren Preise an die Kunden weiterzugeben. Irgendwann werde er das aber wohl tun müssen. Im Moment gehe die Teuerung aber noch auf Kosten seiner Marge. Teurer geworden seien vor allem Öl und Getränke.

Dass die Kunden ausbleiben, fürchtet Peyer nicht. «Auch für die Festtage haben wir eine gute Resonanz mit Reservationen.» Er sei sowieso grundsätzlich positiv eingestellt. «Corona war sehr schwierig. Aber danach haben wir deutlich gemerkt, dass die Kunden die Geselligkeit wieder suchen.»

Andjelka Ratkic ist Betriebsleiterin des Bahnhofbuffet Olten. «Preiserhöhungen bemerkt man ja überall, nicht nur im Gastgewerbe», sagt sie. Deshalb achte nun wohl auch die Kundschaft noch mehr auf den Preis. «Aber nicht nur», hängt sie an. «Die Qualität der Produkte und eine freundliche Bedienung sind für die Kunden ebenso wichtig.» Deshalb macht sie sich auch keine Sorgen, dass die Kundschaft ausbleiben könnte.

Frank von Arx, Director of Operations der Autogrill Schweiz AG, die das Bahnhofbuffet Olten betreibt. zvg

Besonders die Seminarräume seien momentan gut gebucht, «für uns eine wichtige Einnahmequelle». Auch für Weihnachtsessen und -apéros habe sie viele Reservationen. Preisanpassungen seien frühestens nächstes Jahr wieder geplant.

Denn im Oktober hat das Bahnhofbuffet Olten routinemässig die Menükarte überarbeitet und auch gleich die Preise angepasst. Höher seien sie nur punktuell, sagt Frank von Arx, Director of Operations der Autogrill Schweiz AG, die das Bahnhofbuffet betreibt. «Wir machen das nicht gerne», hängt er an. Denn in der Reisegastronomie, für Pendlerinnen und Büezer, seien gute Preise doppelt wichtig.

«Unsere Kundschaft leidet genauso unter der Teuerung wie wir.»

Neben den Einkaufspreisen für Zutaten schlage die Teuerung auch bei Energie- und Personalkosten zu, erklärt von Arx. Die Marge sei nun massiv unter Druck. «Die ist im Gastgewerbe ohnehin schon klein. Das ist ein Balanceakt.»

Auch wenn das Seminargeschäft im Moment gut laufe, sei es noch lange nicht dort, wo es vor Corona war. Ausserdem merkt von Arx an: «Langfristig ist die Umstellung auf Homeoffice und Videokonferenzen wohl schlecht für das Seminargeschäft.»

Fazit: Auch die Oltner Gastronomie wird ihre Preise anpassen müssen; wann und um wie viel ist aber von Betrieb zu Betrieb verschieden. Jene Lokale, die eine preissensible Kundschaft ansprechen, leiden besonders unter den Preiserhöhungen. Ihnen wird wahrscheinlich entweder die Kundschaft oder die Marge wegbrechen. Die Betriebe im höheren Preissegment müssen auf ihre Stammkundschaft vertrauen.

Für die Zeit über die Festtage zeigen sich alle Befragten optimistisch - wenigstens ein Teil davon dürfte allerdings Zweckoptimismus sein, um die unsichere Lage auszuhalten. Denn neben den höheren Preisen ist der Fachkräftemangel wohl nach wie vor das noch grössere Problem.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen