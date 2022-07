Klimaanalyse Viel Beton, wenig Grün: Das sind die Hitzehotspots in der Stadt Olten In welchen Stadtgebieten es überdurchschnittlich heiss wird, zeigen die neuen Klimakarten des Kantons. So unterscheiden sich die Temperaturen in der Altstadt, Olten SüdWest oder im Strandbad tagsüber und in der Nacht. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Quartier Olten SüdWest in der ehemaligen Kiesgrube kühlt in der Nacht deutlich weniger schnell ab als die benachbarten Felder. Bruno Kissling/Archiv

Mit einer Höchsttemperatur von bis zu 36 Grad ist heute gemäss Wettervorhersagen der heisseste Tag der Woche. Es scheint, als wolle die zweite Hitzewelle dieses Sommers kein Ende nehmen. In der Stadt ist die brütende Hitze besonders unerträglich. Wer die Mittagspause im Zentrum Oltens draussen verbringen will, tut gut daran, sich schnell einen der Plätze unter den Bäumen zu sichern oder zumindest die Füsse in der Aare oder in einem der Brunnen abzukühlen.

Doch wo liegen heissesten Orte in Olten und wo bleibt es am kühlsten? Dies zeigen sogenannte Klimakarten, die der Kanton Solothurn im Sommer 2021 bei einem Umweltbüro in Auftrag gegeben hat – als Teil des Aktionsplans «Anpassung an den Klimawandel».

Im Stadtzentrum ist es bis zu acht Grad heisser als im Umland

Die Karten sollen den Gemeinden künftig als Hilfsmittel dienen, um die zunehmende Hitze als Folge der Klimakrise bei der Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen, sagt Markus Chastonay, Leiter der Abteilung Luft und Lärm beim kantonalen Amt für Umwelt.

Denn in dicht überbauten Gebieten nehmen Beton und Asphalt viel Sonnenwärme auf und erwärmen die Umgebung zusätzlich. Es kommt zum sogenannten Wärme-Inseleffekt: In der Stadt ist es bis zu acht Grad wärmer als im grünen Umland. Die extreme Hitze ist nicht nur unangenehm. Sie birgt erhebliche gesundheitliche Risiken, besonders für alte und kranke Menschen und für Kleinkinder.

Bei grossen, neuen Überbauungen sei es deshalb umso wichtiger, darauf zu achten, dass diese die Kaltluftzufuhr von ausserhalb in die Stadt nicht noch mehr blockieren, sagt Chastonay. Genau hier setzen die Klimakarten an: Sie zeigen, wo die grössten Kaltluftströme im Stadtgebiet verlaufen und welche Quartiere jetzt schon stark hitzebelastet sind.

So äussert sich die Stadt zu den Klimakarten Bei der Stadtverwaltung heisst es auf Anfrage, sie habe noch keine Pläne zum Einsatz der Klimakarten, da sie vom Kanton bisher noch nicht offiziell über deren Existenz informiert worden sei. Zumindest was eine der grössten Hitzeinseln in der Innenstadt betrifft, ist der Stadtrat jedoch schon jetzt zum Handeln verpflichtet: Er muss prüfen, «wie die Kirchgasse stärker begrünt werden kann». Dies fordert ein Auftrag der SP/Junge SP, der Anfang Jahr vom Stadtparlament mit 39:1 Stimmen angenommen wurde. Stadtschreiber Markus Dietler schreibt, es gebe zu diesem Auftrag noch keine konkrete Planung. Vorderhand seien Beschattungsaktionen wie das soeben installierte künstliche «Blätterdach» vorgesehen.

Karte zeigt Stadtklima an einem typischen Sommertag

Geplant ist, die Karten diesen Herbst zu veröffentlichen. Für die Situation in Olten hat das Amt für Umwelt dieser Zeitung bereits einen Einblick gegeben. Eine erste Übersichtskarte zeigt, wie sich die Hitze an einem typischen Sommertag mit über 30 Grad in der Stadt verteilt – sowohl am Tag als auch in der Nacht.

Für die Tagessituation (14 Uhr) ist auf der Karte die gefühlte Temperatur angegeben. Dabei handelt es sich um die vom Menschen wahrgenommene Temperatur, bei deren Berechnung auch die Windsituation, die Luftfeuchtigkeit und die Strahlungsintensität miteinbezogen werden. Die Nachtsituation (4 Uhr) zeigt eindrücklich, wo der Wärmeinseleffekt in der Stadt am grössten ist.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Vergangene Woche wurde in der Kirchgasse das sogenannte «Blätterdach» installiert. Gegen die Hitze hilft die Konstruktion aber kaum. Patrick Lüthy

Kündigt die Wetter-App 30 Grad an, liegt die gefühlte Temperatur auf den asphaltierten Plätzen im Stadtzentrum bis zu 12 Grad höher. Auch in der Nacht bleibt die Luft vielerorts über 20 Grad warm. Kaltluftströme, die dann in den Wäldern und entlang den Jurahängen entstehen, können wegen der vielen Gebäude und den engen Strassenschluchten nicht bis ins Stadtzentrum vordringen.

Der trockene, steinige Boden der ehemaligen Kiesgrube heizt sich tagsüber stark auf. Bruno Kissling/Archiv

Im neuen Stadtquartier in der ehemaligen Kiesgrube gibt es im Gegensatz zu anderen Stadtgebieten noch viel unversiegelte Fläche. Der steinige, trockene Boden mit magerer Bepflanzung heizt sich jedoch tagsüber stark auf. Die heisse Luft sitzt in der Grube fest, kalte Luft fliesst weniger schnell ein. Zum Vergleich: Die Felder um den benachbarten Flugplatz heizen sich tagsüber auch auf bis zu 39 Grad auf, kühlen aber in der Nacht auf 14 bis 15 Grad ab.

Die Gleise und der Asphalt in der Industrie hinter dem Bahnhof heizen sich tagsüber stark auf. Doch der nahe Hardwald bringt Abkühlung. Bruno Kissling/Archiv

Asphaltböden, ein Gleismeer und unbegrünte Flachdächer: Tagsüber gehört das Industriequartier hinter dem Bahnhof wenig überraschend zu den heissesten Gebieten Oltens. In der Nacht kühlt es jedoch dank der kalten Luft aus dem angrenzenden Hardwald vergleichsweise schnell wieder ab. Hier finden sich die grössten Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht.

Beim Sälischulhaus aber auch um die Einfamilienhäuser gibt es noch viel Grün. Bruno Kissling/Archiv

Wie stark sich die Asphaltstrassen tagsüber aufheizen, ist am Gittermuster auf der Karte gut zu erkennen. In der Nacht tragen die vielen Gärten und Rasenflächen im Einfamilienhausquartier Säli zur Abkühlung bei. Aus dem nahen Wald strömt zusätzlich kalte Luft ein. Um vier Uhr in der Nacht liegt die Lufttemperatur im Säliquartier bis zu sechs Grad tiefer als im Stadtzentrum.

Die Bäume und der grosse Rasen im Strandbad haben einen kühlenden Effekt auf ihre Umgebung. Bruno Kissling

Der kühlende Effekt der grössten Rasenfläche in der Stadt wie auch jener der vielen Bäume im Schwimmbad und beim Parkplatz Schützenmatte ist deutlich sichtbar. Weil das Aarewasser tagsüber kälter ist als die Luft, weht zudem ein leichter Wind in Richtung Ufer. Das Gegenteil passiert über Nacht: Das Wasser kühlt kaum ab, deshalb wird der Fluss nun zur Wärmequelle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen