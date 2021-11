Tanzensemble Diadé gewinnt Förderpreis an Oltner Tanztagen

Tanz in Olten Diadé fährt ein: ein Ensemble mit bestechender Sogwirkung gewinnt Förderpreis Die Tanzcompagnie aus der Romandie gewinnt an den Oltner Tanztagen den Förderpreis Short Cuts. Urs Huber 25.11.2021, 18.00 Uhr

Die Preisträger: Adrian Rusmali (links) und Fabio Bergamaschi als Diadé. Patrick Lüthy

«Diadé» heisst die Compagnie aus der Romandie, die am Mittwochabend den Förderpreis aus der Plattform «Short Cuts» zugesprochen erhielt. Zwei Tänzer und ein Musiker, die als Trio die vierköpfige Jury unter den fünf Finalisten am meisten überzeugte. «Und zwar durch ihre Authentizität, ihre bestechende Sogwirkung und betörende Schlichtheit», wie sich die künstlerische Leiterin von Tanz in Olten, Ursula Berger, zum Entscheid äussert.