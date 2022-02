Täter gesucht Mann in Olten auf Gleis gestossen: Staatsanwaltschaft droht mit Veröffentlichung von Bildmaterial, falls sich der Täter nicht meldet Am Samstag, 29. Januar, wurde ein Mann im Bahnhof Olten auf ein Gleis gestossen, blieb aber unverletzt. Da der Tatverdächtige bisher noch nicht identifiziert werden konnte, will die Staatsanwaltschaft im März Bildmaterial des Verdächtigen veröffentlichen. 22.02.2022, 12.24 Uhr

Ende Januar wurde ein Mann auf ein Gleis gestossen, konnte sich aber selbst vor einem einfahrenden Zug in Sicherheit bringen. Die Suche nach dem Täter läuft weiter. Bruno Kissling

Es war ein dramatischer Moment an jenem Samstagabend des 29. Januars unter dem Dach der Oltner Bahnhofshalle. Kurz bevor auf Gleis 2 der Zug einfuhr, gerieten um etwa 21 Uhr auf dem Perron zwei Männer aneinander. Es folgten Beschimpfungen, kurz darauf stiess einer den anderen aufs Gleis.

Noch rechtzeitig konnte das Opfer wieder hochklettern und sich auf den Bahnsteig retten. Der Mann blieb unverletzt, der Täter machte sich aus dem Staub und bleibt bis heute trotz umfangreicher Ermittlungen unbekannt.

Was der Zug-Schubser nicht wusste: Auf dem Perron 2/3 beobachteten Zeugen den Streit zwischen den beiden Männern und fotografierten die Situation sowie die Beteiligten.

Veröffentlichung von Bildmaterial vorgesehen

Von diesen Aufnahmen macht nun die Strafverfolgungsbehörde Gebrauch. Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn mitteilt, will sie das Bildmaterial nach Ablauf einer Frist veröffentlichen.

Wenn sich der mutmassliche Täter nicht bis am 1. März bei der Kantonspolizei meldet, werden die Bilder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In einer ersten Phase verpixelt, später dann so, dass man das Gesicht des Mannes erkennt.

Die Methode wird sonst bei Fussball-Krawallen eingesetzt

Es ist eine Methode, die aus der Fahndung bei Ausschreitungen und Krawallen bekannt ist, etwa im Umfeld von Fussballspielen. Die schweizerische Staatsanwälte-Konferenz empfiehlt dabei ein Dreistufenmodell, an der sich die Solothurner Behörden orientieren. Als Erstes wird die Veröffentlichung des Bildmaterials angekündigt, danach wird dieses im Abstand von einer Woche verpixelt und schliesslich unverpixelt ins Internet gestellt.

Im Kanton Solothurn wurde in der Vergangenheit auch schon mit Bildern nach einer unbekannten Täterschaft gefahndet, beispielsweise nach Überfällen auf die Regiobank in Grenchen. Im Mai und Juni 2018 drangen Bankräuber in die Filiale an der Kirchstrasse ein, bedrohten Angestellte mit Waffen und flüchteten mit mehreren tausend Franken.

Danach zeigte die Staatsanwaltschaft nicht nur Fotos, sondern setzte zusätzlich eine Belohnung von 10'000 Franken aus. Allerdings half dies nicht: Die Belohnung wurde nicht ausgezahlt, das Verfahren ist noch immer hängig.

Es muss das letzte Mittel sein

«Wir würden dieses Vorgehen nicht anwenden, wenn es nicht Erfolg versprechend scheint», sagt Cony Brand, Mediensprecherin bei der Staatsanwaltschaft. Bevor es zur sogenannten Öffentlichkeitsfahndung kommt, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:

Die Straftat muss eine gewisse Schwere aufweisen. Es muss sich dabei grundsätzlich um ein gravierendes Delikt im Bereich der Verbrechenstatbestände oder von schwerwiegenden Vergehen handeln, an deren Aufklärung ein erhebliches öffentliches Interesse besteht.

Weiter muss die Veröffentlichung von Bildern das letzte Mittel sein, das heisst, es müssen vorher alle polizeilichen Ermittlungs- und Fahndungsmassnahmen ausgeschöpft werden. Im vorliegenden Fall sei man zum Schluss gekommen, dass die Methode verhältnismässig sei, so Cony Brand.

Ob von der Tat an jenem Samstagabend in Olten auch auf Aufnahmen von Überwachungskameras zurückgegriffen werden könnte, teilen die Behörden aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht mit.

Der Tatverdächtige und Personen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, werden daher aufgefordert, sich innerhalb der gesetzten Frist bis am 1. März bei der Polizei Kanton Solothurn, Telefon 032 627 71 11 oder per E-Mail info@kapo.so.ch, zu melden. (kps/cra)