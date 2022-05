Täter auf der Flucht Taxifahrer am Bahnhof Olten ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen In Olten wurde am Freitagmorgen ein Taxichauffeur durch mehrere unbekannte Personen ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen. 13.05.2022, 15.01 Uhr

Am Freitagmorgen kurz nach 4.30 Uhr ging bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn die Meldung von einem Raub ein. Ein Taxifahrer transportierte mehrere Personen von Aarau nach Olten.

Am Bahnhofquai in Olten wurde er von den Passagieren ausgeraubt. Die umgehend vor Ort ausgerückte Polizeipatrouillen konnten einen mutmasslichen Täter wenig später anhalten. Die restlichen mutmasslichen Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Regionenposten in Olten unter der Telefonnummer 062 311 80 80 zu melden. (mgt)