Tabu-Thema Oltner Youtuber sucht Ausserirdische: «Die Wahrheit ist irgendwo da draussen» – Doch wieso sehen wir sie nicht? Ein Oltner beschäftigt sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie intensiv mit der Frage: Wieso wir keine Spuren von ausserirdischem Leben finden. Er will damit ein Tabu brechen und das Thema jenseits von Science-Fiction bearbeiten. 04.09.2021

Thumbnail des Youtube Kanals Fabio Erklärt: Fermi-Paradoxon. Folge 11 mit Erich von Däniken. Zvg

«Die Wahrheit ist irgendwo da draussen», sagt Agent Fox Mulder in Akte X. Doch wieso sehen wir sie dann nicht? Der Oltner Fabio Rüegsegger widmet sich seit über einem Jahr einem kuriosen Projekt. Er untersucht das Fermi-Paradoxon. Es geht dabei um die Frage, warum bislang keine Spuren von ausserirdischem Leben gefunden wurden. Als Youtube-Projekt gestartet, erregte seine Beschäftigung schnell internationale Aufmerksamkeit.

sagt Rüegsegger. Zu Beginn wollte er Jugendliche für die Physik und Astronomie begeistern. Doch heute seien seine Zuschauer eher Akademiker und Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Durch seine hochkarätigen Gäste erhalte er heute internationales Feedback aus allen Ecken der Wissenschaft.

Zu Gast war beispielsweise der ehemalige wissenschaftliche Berater des US-Präsidenten, Prof. Avi Loeb, einer der berühmtesten Astrophysiker der Welt. Aber auch der umstrittenen Gedankenwelt von Erich von Däniken hat der Oltner kritisch auf den Zahn gefühlt.

Die Gäste bei Fabio Erklärt Fraser Cain ist der Begründer des Journals «Universe Today» und ein berühmter Wissenschaftsjournalist im Bereich Raumfahrt. Der Direktor des Weltrauminstitutes «Space an Habitability» der Europäischen Weltraumorganisation, Prof. Kevin Heng, welcher nach Biosignaturen auf anderen Planeten sucht. Erich von Däniken ist Autor und Prä-Astronautiker. Er vertritt die Meinung, dass in der Antike Ausserirdische auf der Erde waren. Der ehemalige direkte wissenschaftliche Berater des US-Präsidenten, Prof. Avi Loeb. Er ist der Leiter von gleich zwei Direktoraten der Harvard University und Leiter des Projektes «Starshot», welches er mit Stephen Hawking und Freeman Dyson ins Leben rief.

Das Fermi-Paradoxon

«Ja wo sind sie dann?» entgegnete der Atomphysiker Enrico Fermi 1950 einigen Astronomen, welche von der grossen Anzahl von potenziellen Planeten und Zivilastionen schwärmten. Daraus ergab sich ein Paradox: Denn aufgrund des hohen Alters des Universums, den unzähligen Planeten darin und der Annahme, dass Leben sich auch auf anderen Planeten entwickeln kann, müsse es möglich sein, dass mindestens eine intelligente Lebensform eine Zivilisation aufrechterhalten und Galaxien kolonisieren könne. Sie hätten schliesslich 8 Milliarden Jahre Zeit dafür gehabt. Doch das Paradoxe daran ist, dass keinerlei Spuren einer solchen Zivilisation gefunden werden.

Um das Problem zu lösen müssen entweder die Grundannahmen oder die Art der Beobachtung hinterfragt werden. Dazu gibt es einige Hypothesen, die versuchen das Problem zu klären. Fabio Rüegsegger durchleuchtet diese Erklärungsversuche Schritt für Schritt. Auf seinem Youtube-Kanal «Fabio Erklärt» werden die Ergebnisse in humoristischen Mundart-Videos vorgestellt und mit fachkundigen Experten diskutiert.

Fabio Erklärt: Fermi-Paradoxon 1. Folge: Seltene Intelligenz Youtube

So beispielsweise die Rare-Earth-Hypothese, die Rüegsegger mit Prof. Kevin Heng, dem Direktor des Weltrauminstitutes «Space and Habitability» der ESA, behandelt hat. Sie besagt, dass unsere Welt und die hiesige Entwicklung des Lebens einzigartig im Universum seien. Rüegsegger erklärt, dass es rund 250 Milliarden Sonnensysteme pro Galaxie und ungefähr 400 Billionen Galaxien im Universum gebe. Angenommen, dass jedes Sonnensystem einen Gesteinsplaneten besitze, komme man bei der Multiplikation auf 100 Quadrillionen Planeten, auf denen Leben potenziell möglich sei. Da erscheine es unwahrscheinlich, dass nur auf einem einzigen Planeten Leben entstanden sei. Denn, so Rüegsegger:

«Für die Entwicklung des Lebens braucht es nur Matsch und Energie.»

Davon ausgehend, dass die physikalischen Gesetze im ganzen Universum gelten und unter gleichen Bedingungen auch ähnliche Ergebnisse herauskommen, hält er die Hypothese, die Erde sei in ihrer Entwicklung einzigartig, für sehr unwahrscheinlich.

Über 1'000 Stunden pro Video investiert

Der Oltner Fabio Rüegsegger untersucht Erklärungsversuche für das Fermi-Paradoxon. Felix Ott

Das Interesse für das Thema habe Rüegsegger bereits seit 20 Jahren. Seit drei Jahren widmet er sich dem intensiven Studium des Paradoxons. Als die Corona-Pandemie ausbrach, wurde die Beschäftigung noch konkreter, erzählt er.

Aktuell gibt es 12 Episoden zum Fermi-Paradoxon und ein Ende sei noch nicht in Sicht. Pro Folge habe er über tausend Stunden investiert, schätzt der Oltner. Durch die intensive Lektüre wissenschaftlicher Publikationen, Planung und Nachbearbeitung werde viel Zeit in Anspruch genommen. Die ersten Folgen seien noch weniger aufwendig gewesen. Aber durch die prominenten Gäste, die in den neueren Episoden dazukommen, sei auch der Aufwand pro Folge gestiegen.

Um sich in ein Thema einzuarbeiten, verschaffe er sich zuerst einen Überblick, erklärt Rüegsegger. Anschliessend studiere er die wissenschaftlichen Veröffentlichungen dazu. Mit gezielten Fragen, teilweise auch mit Zitaten, wende er sich zum Schluss an die Autoren oder an Wissenschaftler, welche dazu etwas publizierten.

Durch Aufmerksamkeit ein Tabu brechen

Die Beschäftigung mit extraterrestrischem Leben wird schnell in die Science-Fiction Schublade verwiesen. Dies sei ein Problem mit dem auch Rüegsegger zu kämpfen hat. Denn einige Wissenschaftler, die er anfrage, hätten Angst um ihre Reputation, wenn sie sich zu so einem Thema äussern.

Er möchte die Vorstellung ausserirdischen Lebens von der Lächerlichkeit befreien und bei der Beschäftigung damit die wissenschaftliche Seriosität bewahren. Trotzdem dürfe bei den Videos eine gewisse humoristische Note nicht fehlen, sagt Rüegsegger. Die wissenschaftliche Interdisziplinarität mache das Projekt zusätzlich spannend. Denn für die Erklärung des Paradoxons brauche es Inputs aus Biologie, Geologie, Astronomie, Physik aber auch Soziologie und vielen weitere Disziplinen, erläutert der Oltner. Rüegsegger sagt:

«Wissenschaftler aus allen Bereichen können bei Erklärungsversuchen des Fermi-Paradoxons ihre Disziplin einbringen»,

Bei seinen Videos achtet er darauf nur Aussagen zu machen, die auch wissenschaftlich belegt seien. Trotzdem bekomme der Youtuber auch negatives Feedback. Aber «es ist halt Youtube, damit muss gerechnet werden», sagt Rüegsegger.