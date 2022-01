Joris Gratwohl spielt "In der Mitte" in Oltner Galicia Bar

Olten Joris Gratwohl macht mit seiner Figur auf Midlife-Crisis: «Ich will nicht ankommen des Ankommens willen» Der Schauspieler Joris Gratwohl wohnt heute in Köln, stammt aber ursprünglich aus Winznau. An Wochenende trat er zweimal mit seinem Theaterstück «In der Mitte» in der Oltner Galicia Bar auf und spielte dabei die mit sich hadernde Figur Max. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 30.01.2022, 16.42 Uhr

Joris Gratwohl spielt Max, der sich in der Midlife-Crisis befindet: «Ich will nicht Ankommen des Ankommens willen.»

«Mindfuck» war das Wort der Stunde in der Galicia Bar Olten vergangenen Samstag. Die Szenerie: Max, ein Mann an der Bar, der offensichtlich damit kämpfte, den Verstand nicht zu verlieren. Ein Mann, jenseits der vierzig, der den Sinn im Leben noch nicht gefunden hat und möglicherweise auch nie finden wird. Überfordert von all den erfolgversprechenden Psycho-Büchern, die er in der Vergangenheit am Laufmeter verschlungen hatte, schwankte er zwischen auswendig gelernten Erfolgmantras und der tief erschütternden Einsicht, dass nichts davon für ihn wahr geworden ist. Noch immer war er der unsichere, alleinstehende und beruflich mittelmässig erfolgreiche Mann, an dem nun auch noch der Zahn der Zeit nagte. Über die Hälfte seines Lebens lag hinter ihm und der einzige Freund, der ihm noch zuhörte, war ein wortkarger Barkeeper.

Joris Gratwohl trat zuerst mit dem Sporttenue auf. Patrick Lüthy

Der in Winznau aufgewachsene Joris Gratwohl, der seit seiner Schauspielausbildung an der European Film Actor School in Zürich und San Diego in der Schweiz und Deutschland als Schauspieler wirkt, wählte für das Theaterstück «In der Mitte» eine spezielle Form. Er verzichtete auf die übliche Theaterbühne inklusive Kulisse und stellte sich an die richtige Bar. Dort erweckte er sein Spektakel zum Leben. Die Zuschauenden durften das Geschehen aus nächster Nähe an Tischchen verweilend mitverfolgen. Im Sporttenue, mit auffallend kurzer Hose, betrat der 48-Jährige um 19.30 Uhr die Bar und legte in hohem Tempo mit seinen Selbstzerwürfnissen und seiner Gesellschaftskritik los. «Wie geht es dir?» sei die meistgestellte Frage auf der Welt und üblicherweise nicht mehr als eine Floskel, beklagte Max.

Szenen einer Midlife-Crisis

Überhaupt sei vieles oberflächlich und aufgesetzt in seinem Bekanntenkreis. Zum Glück gäbe es so gute Freunde wie den Barkeeper. Max, offensichtlich in der Midlife-Crisis, haderte heftig damit, miterleben zu müssen, wie um ihn herum Männer zu Vätern werden und darin offensichtlich Erfüllung finden. Er nahm ihnen schlicht nicht ab, dass eine Paarbeziehung oder die Geburt eines Kindes «Ankommen» bedeuten kann. «Ich will nicht ankommen des Ankommens willen», rief er aus, nur um wenig später über seine Misserfolge beim weiblichen Geschlecht – insbesondere bei einer bestimmten Frau, auf die er seit Monaten in der Bar an bestimmten Abenden vergeblich wartete – zu jammern. Zerknirscht meinte er:

«Ich würde gerne zum Liebesclub dazugehören.»

Max’ heftige Zerrissenheit demonstrierte Gratwohl durch verschiedene Persönlichkeitsanteile, die ohne Vorwarnung aufploppten und teils diametral entgegengesetzte Lebensphilosophien vertraten. Da war der Happy-Deutschschweizer, welcher ohne Unterlass mit Esoterik-Sprüchen Optimismus zu versprühen versuchte, während Max, der Deutsche, in Selbstzweifel ertrank. Oder der übermotivierte Sport-Freak, der wild umherfuchtelnd Coach-Sprüche herumbrüllte, welcher zum seltsam verkopft herumdozierenden Professor im Kontrast stand.

Auch einen Jacques-Brel-Moment gab es – Gratwohl sang einfühlsam das traurige Lied «La Chanson des vieux amants»; wer Brels Musik kennt, weiss, viel verzweifelter kann man nicht sein. «Warum komme ich nicht rein ins Leben? Seit Jahren bin ich Mittelmass.» Dass Mittelmass halt in den meisten Fällen stark mit «mitten im Leben sein» korreliert – gausssche Normalverteilung sei gegrüsst –, schien ihm dabei nicht in den Sinn zu kommen. Und das, obwohl er die Zuschauenden direkt mit der Frage konfrontierte, warum sie alle denn bloss lauwarm seien.

Joris Gratwohl spielte das Stück «In der Mitte» mitten in der Galicia Bar. Patrick Lüthy

Fazit? In Max’ Kopf herrschte definitiv Depression und Chaos. Ganz offensichtlich auf einem höchst egozentrischen Trip, versank Max immer mehr in einer Spirale aus Wut, Frust, Arroganz und Selbstmitleid. Der Barkeeper verkam derweil zunehmend zu einem unbeteiligten Zuschauer, bis er die Szenerie ganz verliess. Max, nun ganz allein, brach unter der Einsicht zusammen, dass seine Traumfrau wohl nie auftauchen wird.

