Olten: Geraten die Stadtratspensen ins Rutschen?

Systemwechsel Anfrage steht im Raum: Geraten die Stadtratspensen in Olten ins Rutschen? SVP-Gemeindeparlamentarier Philippe Ruf stellt mit seiner Interpellation das 30 Prozent-Pensum der Oltner Exekutive zur Disposition.

Stadtratsmandate: Die Teilzeitpensen stehen zur Diskussion. Mit Ausnahme des Stadtpräsidiums sind alle andern Mandate Teilzeitpensen.

Sollen Stadträtinnen und Stadträte von Olten künftig nur noch in einem 20 Prozent-Pensum tätig sein? Und welche Konsequenzen hätte dieser Wechsel für das politische System in der Stadt? Oltens Exekutivämter, mit Ausnahme des Präsidiums, sind heute bekanntlich mit 30 Prozent veranschlagt, was den SVP-Gemeindeparlamentarier Philippe Ruf zu einer entsprechenden Interpellation veranlasst hat.

Gestützt auf Erfahrungen aus der Arbeitswelt stellt Ruf die Frage nach dem 20-Prozent-Pensum in den Raum. Denn immer mehr Firmen schrieben fast keine 100 Prozent-Stellen mehr aus, argumentiert er.

Philippe Ruf.

«Auch Führungspositionen, welche traditionsgemäss als 100 Prozent-Stellen wahrgenommen werden, werden heute immer gängiger in einem 80 Prozent-Pensum besetzt.»

Kurz: Ruf schliesst aus dieser Praxis, dass eine Verteilung in 80/20-Prozent-Stellen für das Milizsystem folgerichtig ist. Vereinbarkeit von Beruf und Politik, Letzteres bei einem Pensum von mehr als 20 Prozent, sei nicht mehr zeitgemäss. Das geringe Interesse an Bewerbungen für ein Exekutivamt in Olten würde dies beweisen.

Ein geringes Interesse an Mandaten der Exekutive? Dies stellt Stadtpräsident Thomas Marbet in seiner Antwort in Abrede. Immerhin zwischen 9 und 14 Bewerbende hätten seit 2009 jeweils zur Wahl gestanden. Die Pensenreduktion würde sehr wohl zu Veränderungen im System führen.

Eine Präsenz zu 20 Prozent, im Durchschnitt nur an einem Tag pro Arbeitswoche, der im Wesentlichen für die Stadtratssitzung und für die Absprache mit der operativen Führung reserviert wäre, ist nach Ansicht des Stadtrates «nicht ausreichend, um die strategische Verantwortung für die jeweilige Direktion und die Aufgabe im Gesamtgremium wahrzunehmen», wie Marbet festhält.

Selbst die Pflege des Kontakts zu allen Anspruchsgruppen würde leiden, müsste aber dennoch wahrgenommen werden. Eine Pensenreduktion würde demnach eher die Attraktivität eines Stadtratsmandats schmälern, ist der Stadtpräsident der Ansicht. Was den Systemwechsel konkret betrifft: Bei einer 20-prozentigen Besetzung eines Exekutivmandats etwa müsste nach Einschätzung des Stadtrates die Zuständigkeit für eine Direktion aufgegeben werden. Im Gegenzug bedeutet dies laut Marbet:

Thomas Marbet.

«Die Gesamtverwaltung müsste dem Stadtpräsidium oder einer operativen Gesamtführung in Form eines CEO unterstellt werden.»

Die Mandatstragenden würden so quasi auf die Funktion eines Beisitzenden reduziert, was «die Attraktivität des Teilamtes aber auch nicht fördern dürfte», wie Marbet in seiner Antwort erwähnt. Terminlich wäre der Vollzug eines solchen Systemwechsels rein juristisch auf Beginn der neuen Legislatur 2025 umsetzbar, wie Marbet weiter schreibt.

