Superbowl: Eine Oltner Männer-WG schaut jedes NFL-Spiel

Superbowl Diese Football-verrückten Oltner bleiben gerne länger wach: Diese Fans sind an «jedem verdammten Sonntag» dabei Wer den Superbowl schauen will, muss hart sein im Nehmen. Einer Oltner Männer-WG macht das aber nichts aus: Für ihre Freundschaft und die Liebe zum Sport bleiben sie auch mal etwas länger wach. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 13.02.2023, 12.00 Uhr

Von links: Marco, Leo, Simon, Sämi, Emil und David geniessen Superbowl und Zusammensein gleichermassen. Adrian Kamber

«Oh, was für ein Checkdown.» – «Das war kein Checkdown, das war ein Screen.» – «Flagge, Flagge, die müssen zehn Yards zurück.» – «Die gehen tatsächlich für die Two-Point-Conversion.» Etwa so klingt es lautstark um 2 Uhr nachts, wenn in einer Wohngemeinschaft im Zentrum von Olten sechs Football-Fans den Superbowl schauen. Und für jeden Spielzug eine taktische Analyse hinterherschicken. Es spielen die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles.

Der Superbowl ist bekanntlich eines der grössten Sportereignisse der Welt. Auch im deutschsprachigen Raum wird American Football immer beliebter. Beim Finalspiel im vergangenen Jahr schauten auf Pro Sieben rund zwei Millionen Menschen zu. Schon seit Jahren mit dabei ist auch die Oltner WG. Während die meisten Schweizerinnen und Schweizer nur einmal im Jahr, eben beim Superbowl, einschalten, verhält es sich bei dieser Gruppe anders. Sie ist regelrecht infiziert vom Football-Virus.

Für die 57. Ausgabe des Superbowls treffen sich Leo Suter, Simon Kamber, Marco Soland, David Zambrano , Sämi Probst und Emil Hammer. Geschaut wird aber wöchentlich, während der ganzen Saison, die von September bis Februar dauert. Also an «jedem verdammten Sonntag», wie auch ein bekannter Football-Film mit Al Pacino heisst. Meistens in der WG von Marco und Sämi im Zentrum von Olten, in regelmässigen Abständen aber auch bei Leo oder Simon, die ebenfalls in der Stadt wohnen. Zwar sind nicht an jedem Spieltag alle dabei, mindestens zu viert sei man aber «auf jeden Fall immer».

Für Emil ist es heuer gar der erste Superbowl. Er ist noch frisch «im Game». Mit den Regeln ist er am Anfang etwas überfordert, aber so geht es allen, die zuvor noch nie ein Football-Spiel gesehen haben. Am Ende des spektakulären Matches ist er aber «drin»: «Ich werde nächste Saison wieder dabei sein», sagt der Medizinstudent.

«In jedem Spiel geht es um alles»

Football-Fan zu sein ist wegen der Spielzeiten nicht ganz einfach. Bei uns in der Schweiz finden die Spiele meist mitten in der Nacht statt. Wie kommt die Gruppe also zu dieser Sportart? «Angefangen hat es bei mir mit dem Superbowl 2016. Obwohl ich noch nicht viel von den Regeln verstanden habe, war ich fasziniert von dem ganzen Drum und Dran, das jeweils veranstaltet wird», erinnert sich Sämi.

Kurz darauf hat er auch seine Freunde damit angesteckt. Marco schwärmt von der Sportart: «Das Taktische dahinter ist unglaublich komplex. In jedem einzelnen Spielzug kann etwas komplett Verrücktes passieren und das Spiel dreht sich.» Simon fügt an: «Zudem ist beim Football jeder Sieg unglaublich wertvoll, da geht es immer um alles.» Die Regular-Season besteht nämlich nur aus 17 Spieltagen. Neun bis zehn Siege braucht man, um die Playoffs zu erreichen.

Alle haben ihren jeweiligen Lieblingsverein. Das geht so weit, dass man auch mal für mehrere hundert Dollar ein Steelers- oder Giants-Trikot aus den USA importiert. Den jungen Männern geht es aber nicht ausschliesslich um den Sport: «Das Zusammensein ist uns wichtig. Jeder von uns studiert oder arbeitet. Unter der Woche können wir uns nicht treffen, aber am Sonntagabend haben alle Zeit», erläutert Sämi. «So pflegen wir unsere Freundschaft. Das ist unser Ankerpunkt.»

Um halb drei ist der Moment für die Halftime-Show gekommen. Der Raum wird abgedunkelt, man freut sich auf Rihanna. Nach ihrem Auftritt ist man sich einig: Eine gute Show, aber leider hat ein Überraschungsgast gefehlt.

Kurz nach Wiederanpfiff steigt der Lärmpegel plötzlich rasant an: «Fumble, Return, Touchdown!» Die Mehrheit der Gruppe fiebert mit den Chiefs, jetzt liegen sie wieder vor den Eagles. Doch der Spielzug zählt nicht. Wieder laute Aufregung. Spätestens jetzt wissen auch die Nachbarn, dass beim Superbowl etwas Interessantes passiert sein muss.

Einmal live dabei sein ist der Traum

Die Gruppe hat schon unzählige Football-Spiele am Fernsehen gesehen. Man hegt einen Traum: Einmal zusammen ein Spiel live im Stadion schauen. Bisher war erst Marco bei einem echten NFL-Spiel vor Ort: «Das war diesen Januar, in New York. Die Giants gegen die Colts. Die Giants haben in diesem Spiel den Playoff-Einzug klargemacht. Die Stimmung war unglaublich», schwärmt er. Das wollen die anderen auch bald erleben.

Die Chance dazu kriegen sie vielleicht schon dieses Jahr. Denn im November werden auch in Deutschland zwei offizielle NFL-Spiele ausgetragen. Als «Heimteams» werden die New England Patriots und die Kansas City Chiefs, die nun amtierenden Champions, antreten. «Da wollen wir auf jeden Fall dabei sein», sagt Leo. «Unbedingt.» Um Tickets zu ergattern, werden sie aber schnell sein müssen. Das erste Deutschland-Spiel 2022 war in weniger als einer Stunde ausverkauft.

