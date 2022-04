Südamerika «Wir wurden in den Gemeinschaften wie Familienmitglieder aufgenommen»: Zwei Oltnerinnen haben einen Film über kolumbianische Bauern gedreht Leonie Pock und Simone Dietrich zeigen im Theaterstudio Olten einen 30-minütigen Film über die gesellschaftlichen Missstände in Kolumbien. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Simone Dietrich und Leonie Pock (rechts) zu Hause in Olten in der guten Stube. Denise Donatsch

Fünf Monate lang waren die 35-jährige Leonie Pock und die 37-jährige Simone Dietrich 2019 als freiwillige Menschenrechtsbeobachterinnen der unabhängigen Schweizer Nichtregierungsorganisation (NGO) «Peace Watch» in Kolumbien im Einsatz.

Kern dieser Aufgabe war es, verschiedene kleinbäuerliche Gemeinschaften zu besuchen, welche von wohlhabenden Landbesitzern bedroht werden, die das Land für sich beanspruchen. Über die kleinbäuerliche Gemeinschaft in der Region Magdalena Medio hat Leonie Pock denn auch den rund 30-minütigen Film «Tierrita», zu Deutsch «kleine Erde», gedreht, welcher am 26. April im Theaterstudio Olten gezeigt wird.

Begleitet bei Vorbereitungen zu Gerichtsverhandlungen

Die im Film porträtierte Gemeinschaft wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach angegriffen und von ihrem Land vertrieben. Auch Infrastrukturen sind kaum vorhanden: Medizinische Versorgung ist keine vorhanden und auch an sauberem Trinkwasser fehlt es weitgehend. Dennoch gibt die Gemeinschaft nicht auf und kämpft mit friedlichen Mitteln für ihre Rechte.

Das Filmteam war auch bei den Vorbereitungen zu Gerichtsprozessen dabei. Leonie Pock

In «Tierrita» wird die Gemeinde aus der Region Magdalena Medio unter anderem auch bei den Vorbereitungen auf eine Gerichtsverhandlung im Rahmen des Landrechtsstreits begleitet. Ob sie dieses Mal Recht bekommen werden? Im Anschluss an die Filmvorführung steht eine Podiumsdiskussion auf dem Plan, an welcher sich auch Vertreterinnen verschiedener Organisationen beteiligen werden.

Friedensverträge erfüllen Erwartungen nicht

Leider haben die Friedensverträge von 2016 zwischen dem Staat und der grössten Guerillagruppe, der FARC, für die ländliche Bevölkerung kaum Besserung gebracht. Immer wieder gerät sie zwischen die Fronten der verschiedenen Akteure, die um Land und den Zugang zu natürlichen Ressourcen kämpfen.

Zwar würden die sogenannten «Líder social» – Beschützer und Anführer der Gemeinschaften – ihre Gemeinschaft so gut es geht zu verteidigen versuchen, werden dafür jedoch nicht selten mit dem Tod bedroht. Dietrich erinnert sich:

«Mich hat in diesem Zusammenhang besonders beeindruckt, wie viel Kraft die Religion diesen Menschen geben kann.»

Einer dieser Líder social, ein Priester, welcher ebenfalls mit heftigen Bedrohungen leben musste, habe ihr das eindrücklich demonstriert. Trotz der harten und beängstigenden Situation konnte er mithilfe seines Glaubens weitermachen.

Grüne Westen als Warnsignal

Eine weitere Aufgabe im Rahmen ihres Einsatzes war, internationale Präsenz zu markieren. Pock erklärt:

«Wir mussten die grüne Weste von Peace Watch stets tragen, da wir so klar als Menschenrechtsbeobachterinnen erkennbar waren.»

Kolumbien gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt für Menschenrechtsverteidigende. Ziel des Einsatzes war, die bewaffneten Gruppen auf Distanz zu den begleiteten Gemeinschaften zu halten, sodass diese in grösserer Sicherheit leben und ihrem Engagement für ihre Rechte nachgehen konnte.

Schwere Arbeit in schwierigem Land: Bananenbauer in Kolumbien. Leonie Pock

Die Menschenrechtsbeobachterinnen boten Schutz durch ihre Präsenz und dokumentierten Menschenrechtsverletzungen, um diese danach auf nationaler sowie internationaler Ebene bekannt zu machen. «Eine in einer Gemeinschaft lebende Frau erzählte uns, dass sie endlich wieder ruhig schlafen konnte, da sie sich durch unsere Präsenz sicher fühlte», erinnert sich Leonie Pock.

Hängematten und Riesenkäfer

Um fit zu werden für diese Aufgabe, besuchten die Frauen in der kolumbianischen Stadt Bogotà im Vorfeld ein Vorbereitungstraining. Dort wurden sie unter anderem mit der kolumbianischen Kultur und mit der Geschichte der kleinbäuerlichen Gemeinschaften vertraut gemacht.

Die beiden Frauen haben während ihrer Zeit in der Ferne innerhalb der schwierigen Verhältnisse auch viele schöne Dinge erlebt. «Wir wurden in den Gemeinschaften wie Familienmitglieder aufgenommen», schwärmt Pock.

Unterwegs auf dem Rio Magdalena. Leonie Pock

Ziemlich ungewohnt, aber durchaus angenehm empfand Dietrich das Schlafen in der Hängematte. «Ich habe sehr gut geschlafen und mir sogar überlegt, ob ich auch zuhause künftig in einer Hängematte schlafen soll.» Ein weniger schönes Ereignis war die Begegnung der beiden Frauen mit einem Riesenkäfer sonderbaren Ausmasses – sogar die Einheimischen hätte sich davor gefürchtet.

