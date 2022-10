Olten und Niederamt: Das tun Gemeinden gegen die Strommangellage

Stromsparen Notfallplan, Taskforce, Sparen: So bereiten sich drei Gemeinden in der Region auf eine mögliche Energiemangellage vor Fulenbach hat diese Woche die ersten Sparmassnahmen ergriffen. Wangen bei Olten will mit einer Taskforce schnell reagieren können. Trimbach hat sich schon vor einem Jahr einem umfassenden Energiecheck unterzogen – und arbeitet nun einen Notfallplan aus. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Baslerstrasse in Trimbach kurz vor dem Eindunkeln: Würde die Strassenbeleuchtung nachts abgeschaltet, liesse sich viel Strom sparen. Bild: Bruno Kissling

Anfangs der Sommerferien fand Daria Hof, Gemeindepräsidentin (FDP) von Wangen bei Olten, eine E-Mail vom lokalen Energieversorger Primeo Energie im Posteingang. Darin enthalten: Einige Infos, wie der Bund bei einer akuten Energiemangellage vorgeht, und die Einladung zu einem Workshop.

Daria Hof. Bild: zvg

«Ich habe dann gleich die Infrastrukturkommission und den Leiter der Bauabteilung beauftragt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen», sagt Hof. Zweieinhalb Monate später hat der Gemeinderat nun die ersten Beschlüsse gefasst. Vorerst hat er vier Regeln zum Energiesparen aufgestellt, die per 17. Oktober in sämtlichen gemeindeeigenen Liegenschaften – also auch in den Schulen – gelten:

Schulzimmer und Büros auf maximal 21 Grad heizen, Turnhallen auf 17 Grad. Licht, Drucker, Computer, Kaffeemaschinen und andere Elektrogeräte bei Nichtgebrauch konsequent ausschalten. Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung. Ausnahme: Vor jedem Gebäude darf ein beleuchteter Baum stehen, solange kein übergeordnetes Verbot erlassen wird. Nachtabsenkung der Heizung in Gemeindegebäuden von 22 Uhr auf 18 Uhr vorverlegen.

Insgesamt 16 mögliche Energiesparmassnahmen hatte die Infrastrukturkommission im Vorfeld ausgearbeitet und in einer Tabelle zusammengefasst. Für jeden Vorschlag sind Sparpotenzial, Priorität und offene Fragen angegeben. So steht bei der Weihnachtsbeleuchtung in der Spalte «Sparpotenzial» etwa keine Zahl, sondern: «Gemeinde ist als Vorbildfunktion wichtig».

Schwimmhalle schliessen, um Strom zu sparen?

Weitaus mehr Strom sparen könnte die 5500-Seelen-Gemeinde gemäss der Tabelle jedoch, wenn sie ihre Strassenlampen nachts zeitweise ausschalten oder die Schwimmhalle Hinterbüel schliessen würde. Beides sei gegenwärtig nur vorgesehen, wenn der Bund den Stromverbrauch von Grossverbrauchern (mehr als 100 Megawattstunden pro Jahr) einschränken würde, so Hof. Denn davon wäre eben auch die Gemeinde direkt betroffen.

Zumindest bei der Strassenbeleuchtung werde derzeit geprüft, ob diese schon früher reduziert werden könnte – als zusätzliche freiwillige Sparmassnahme. Mit dem Netzbetreiber kläre man ab, welche Möglichkeiten für eine Nachtabschaltung bestünden. Kritisch sei aber vor allem der Sicherheitsaspekt. Ein Problem, das viele Gemeinden beschäftige.

Auch um eine allfällige Schliessung der Schwimmhalle vorzubereiten, bedürfe es mehr Zeit, sagt die Gemeindepräsidentin. Für die Schule seien pro Woche drei Lektionen Sport vorgeschrieben; davon sei in Wangen fix eine Stunde Schwimmen eingeplant. Weil die Turnhallen stark ausgelastet seien, müsse man zuerst eine Alternativlösung finden.

Leuchtreklamen müssen in Wangen nachts ausgeschaltet werden

Christian Riesen, Gemeinderat (SVP) in Wangen, ist ebenfalls eng involviert bei den Sparüberlegungen der Gemeinde. In seiner Rolle als Unternehmer appellierte er zudem an die Kantonsregierung, sie solle die Gemeinden beim Energiesparen stärker in die Verantwortung nehmen. Idealerweise würde der Kanton in einigen Bereichen übergreifende Vorschriften formulieren, so Riesen.

Christian Riesen. Bild: zvg

Den Gemeinderegierungen falle es wegen der grossen Nähe zur Bevölkerung schwer, gewisse Entscheide zu treffen.

«Niemand will der Böse sein, der das Hallenbad schliesst.»

Viel Potenzial zum Stromsparen ortet Riesen bei der Beleuchtung. «Bei uns ist schon seit Jahren in der Bauverordnung verankert, dass Leuchtreklamen und Schaufensterbeleuchtungen von 23 Uhr abends bis fünf Uhr morgens ausgeschaltet sein müssen», so Riesen. Vom Gewerbe habe man deswegen noch nie Reklamationen erhalten.

Zum ersten Mal eine Taskforce auf Gemeindeebene eingesetzt

Für den Fall einer akuten Mangellage hat der Gemeinderat in Wangen nebst den Sparplänen eine weitere Vorkehrung getroffen. Zum ersten Mal setzt er offiziell eine Taskforce ein. Deren Funktion: Im Falle einer Stromrationierung oder anderen kurzfristigen Bundesratsentscheiden soll sie anstelle des Gemeinderats die notwendigen Schritte auf Gemeindeebene einleiten.

Einsitz haben nebst Gemeindepräsidentin Hof und Gemeinderat Riesen auch ein Mitglied der Infrastrukturkommission sowie der Schulleiter. Hof sagt: «Dadurch gewinnen wir Zeit.» Während der Coronakrise seien noch alle Regeln auf nationaler Ebene festgelegt worden. Jetzt würde der Bund lediglich vorschreiben, wie viel Strom die Gemeinde einsparen müsse. «Wie wir das machen, müssen wir selbst entscheiden», so Hof.

Auch Fulenbach verzichtet auf die Weihnachtsbeleuchtung

Ähnlich wie in Wangen bei Olten hat auch der Gemeinderat in Fulenbach vergangene Woche die ersten Energiesparmassnahmen beschlossen: Gemeindegebäude werden vorübergehend nur noch auf 20 Grad geheizt, die Weihnachtsbeleuchtung fällt dieses Jahr aus.

Im Moment würden zudem die technischen Möglichkeiten zur Teilabschaltung der Strassenlampen geprüft, sagt Thomas Blum, Gemeindepräsident (FDP) und gleichzeitig auch Geschäftsführer des Verbandes der Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG). Brauchen die Gemeinden beim Ausarbeiten von Energiesparplänen mehr Unterstützung oder gar Vorschriften seitens des Kantons?

Gemeinden sollen selbst über Stromsparaktionen entscheiden

Thomas Blum. Bild: Hansjoerg Sahli

Blum stellt sich gegen übergreifende Vorschriften. «Die Gemeinden sollen bei der Umsetzung möglichst autonom bleiben.» Viele der Energiesparmassnahmen – wie etwa den Hauswart zu beauftragen, die Heizung runterzudrehen – seien «keine grosse Sache». Die Beleuchtung anzupassen, sei natürlich komplizierter. Blum sagt:

«Bei Fragen können mich die Gemeindepräsidenten jederzeit anrufen. Ich bin die Hotline.»

Vor zwei Wochen habe er den Gemeinden erste Spartipps zugeschickt. In Kürze werde er ihnen nun auch die Empfehlungen des Kantons weiterleiten. Diese hatte der von der Kantonsregierung eingesetzte Sonderstab Energie – mit dabei auch Blum als Vertreter der Einwohnergemeinden – vorgestern Donnerstag veröffentlicht. Mit den Empfehlungen wolle man ein einigermassen einheitliches Vorgehen auf Gemeindestufe erreichen, so Blum.

«Wenn eine Gemeinde Weihnachtsbeleuchtungen erlaubt und andere nicht, sorgt das nur für Unverständnis.»

Denn nebst dem Sparen hätten die Gemeinden in der aktuellen Situation vor allem auch die wichtige Aufgabe, das Energiesparthema an die Bevölkerung zu bringen.

Trimbach arbeitet noch am Energiesparplan

Martin Bühler. Bild: Bruno Kissling

Die Gemeinde Trimbach habe sich – abgesehen von kleinen Sparaktionen – noch nicht entschieden, welche Massnahmen sie bei einer akuten Mangellage im Winter ergreifen würde, sagt Gemeindepräsident Martin Bühler (SP). Die Bauverwaltung erarbeite aktuell einen detaillierten Plan; bis Ende Oktober soll der Gemeinderat darüber entscheiden.

Auch wenn das genaue Vorgehen noch nicht klar ist, sei die Gemeinde vergleichsweise gut vorbereitet, so Bühler. Wo sich in der Verwaltung wie viel Energie einsparen lässt, habe man schon im Voraus umfassend geklärt – mit dem sogenannten «Energiecheck». Die Rede ist von einem 51-seitigen Bericht, den Bühler im vergangenen Herbst bei der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) in Auftrag gab.

Klimastreik-Bewegung gab Anstoss zum Energiesparen

Die darin enthaltene Liste an möglichen Energiesparmassnahmen ist lang. So wird etwa festgehalten, wie die Lüftung in den Gemeindegebäuden effizienter eingestellt werden kann. Auch die Installation von intelligenten Thermostaten wird vorgeschlagen, sodass die Heizung beim Lüften im Winter automatisch zugedreht würde. Bühler sagt:

«In stundenlanger Arbeit haben wir mit der Energieberaterin die Details zu allen Anlagen zusammengetragen.»

Jede Massnahme ist im Bericht mit der sogenannten «Payback»-Dauer versehen. Damit ist auf einen Blick ersichtlich, wann sich die entsprechende Investition für die Gemeinde auszahlt. Das primäre Ziel sei aber nicht Geld zu sparen, sondern den CO 2 -Ausstoss zu reduzieren, so der Gemeindepräsident. Den Anstoss fürs Projekt habe ein Gespräch mit der Klimastreik-Bewegung gegeben.

Im Frühjahr schloss die Gemeinde einen zehnjährigen Vertrag ab, in dem sie sich verpflichtet, die Massnahmen schrittweise umzusetzen. «Ähnlich wie jemand, der uns in Versicherungslösungen berät, haben wir jetzt eine Fachperson für Klima und Energie», so Bühler. Zudem erhalte die Gemeinde Zugang zu Fördergeldern. 4500 Franken pro Jahr kostet die Gemeinde der Service.

Eine Anfrage bei der zuständigen Energieberaterin ergibt, dass Trimbach die erste Gemeinde im Kanton ist, die sich einem solchen Energiecheck unterzogen hat.

