Olten: Strompreis steigt für 2023 gleich um rund 30 Prozent

Olten Wegen höheren Beschaffungskosten: Strompreis wird für 2023 gleich um rund 30 Prozent teurer Bis um 30 Prozent steigt der Strompreis für die Oltnerinnen und Oltner ab nächstem Jahr. Gleichzeitig wird auch die Vergütung erhöht für jene, die Solarstrom ins Netz einspeisen. 26.08.2022, 17.17 Uhr

Der Strompreis macht auf 2023 einen satten Sprung noch oben (im Bild die Trafoanlage am Ruttigerweg in Olten). Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Anfang August wurde es in dieser Zeitung bereits angekündigt, nun ist es tatsächlich eingetroffen: Die Strompreise für die Oltnerinnen und Oltner steigen auf nächstes Jahr hin um rund 30 Prozent, wie die Städtischen Betriebe in einer Mitteilung schreiben. Dies nach praktisch zwei Nullrunden in den Jahren 2021 und 2022.