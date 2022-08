Strommangel Kunsteis im August: Die Sportsaison im Oltner Kleinholz ist trotz Energiekrise ganz normal angelaufen Während draussen die Hitze brütet und in Europa eine Stromkrise droht, herrscht auf der Kunsteisanlage Kleinholz Normalbetrieb. Die Saisonvorbereitung zu verkürzen, kommt für den EHC Olten nicht in Frage. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Ihr Spielterrain ist energieintensiv: Am Freitag spielten die Oltner Eishockeyprofis das erste Testspiel in der Heimhalle. Bruno Kissling

Der Hitzesommer hält an. Auch dieses Wochenende steigen die Temperaturen wieder über dreissig Grad. Die Hitze macht nicht nur Mensch und Natur zu schaffen, sondern hat auch einen direkten Einfluss auf die Stromproduktion. So produziert das Kernkraftwerk Beznau mit gedrosselter Leistung, damit sich das Aarewasser, das es zum Kühlen braucht, nicht zu stark erhitzt. Aktuell wird deshalb mehr Strom importiert.

Der Ukraine-Krieg stellt indessen die Energiemärkte auf den Kopf. Wegen des fehlenden russischen Gases droht spätestens im Winter eine Stromknappheit. Auch wenn der Bund sich bisher mit offiziellen Appellen zum Stromsparen zurückhielt, ist das Thema in aller Munde. Erst kürzlich sagte der Chef der Solothurner Regio Energie, Marcel Rindlisbacher, in einem Interview mit dieser Zeitung:

«Wenn Europa Strom spart, wird weniger Gas zur Stromherstellung benötigt und die Gasspeicher können gefüllt werden. Das ist auch im Interesse der Schweiz.»

Zudem würden sich das Stromsparen auch auf den künftigen Preis auswirken. Offensichtlich ist, dass es im Winter ohne Einschränkungen auf der Verbraucherseite kaum gehen wird. Gerade erst lud der Bund die Betreiber von kritischen Infrastrukturen – darunter SBB, Migros, Coop und Post – zum runden Tisch, um Worst-Case-Szenarien zu diskutieren.

Eishockey als Ausdruck der Gesellschaft

Stolpert man dann mitten in der Debatte um Hitze und Energiekrise über Bilder des Showtrainings des EHC Olten, mag sich der eine oder andere fragen, wieso bei gerade beim Betrieb der Eishalle alles beim Gewohnten bleibt: Mitte Juli startete die Eisproduktion. Seither laufen die Kälteanlagen, die bekanntlich grosse Mengen Strom verbrauchen.

Urs Schibler, pensionierter Architekt aus Trimbach, hat die Situation in einem Leserbrief kürzlich wie folgt beschrieben:

«Es droht ein akuter Energiemangel aber die Energie-Stadt Olten (und andere) betreiben mitten im rekordverdächtigen Hochsommer das Eisfeld, damit einige Wenige ihrem (Winter)-Hobby frönen können. Wer soll oder muss nun sparen?»

Erst kürzlich sei er mit seinem Enkel an der Eiskunsthalle vorbeispaziert und habe das grosse Plakat des neuen Fanionteams studiert, so Schibler. Er sagt: «Das Eishockey ist ein typischer Ausdruck unserer Gesellschaft, die nicht begreifen will, was passiert.»

Bereits einige Massnahmen zum Stromsparen umgesetzt

Doch wie viel Strom braucht der Betrieb der Eiskunstanlage im Kleinholz überhaupt? Und wie viel höher ist der Verbrauch im Sommer gegenüber dem Winter? Viktor Müller, Geschäftsführer der Betreiberfirma der Eishalle, die Sportpark AG, kann dazu keine Zahlen liefern. An einem Hitzetag werde jedoch nur minim mehr Strom verbraucht als an einem normalen Sommertag. Dies, weil das Eishallendach von 2013 bis 2016 isoliert worden sei.

Festzuhalten sei zudem, dass die Sportpark AG laufend Energiesparmassnahmen prüfe und umsetze. So seien die Kälteanlagen ab 2020 erneuert worden. In der aktuellen Saison sei zudem vorgesehen, einen grossen Teil der Anlagenbeleuchtung mit stromsparenderen LED-Lampen auszustatten. Zumindest in der laufenden Saison würden die Ausgaben für den Strom nicht steigen, weil man im laufenden Vertrag einen fixen Strompreis vereinbart habe, so Müller.

Die drei Stammvereine der Oltner Eishalle – der EHC Olten, der Eislaufclub Olten und der SC Altstadt Olten – haben in der vergangenen Saison Leistungen für rund 700'000 Franken bei der Sportpark AG bezogen. Rund 400’000 Franken davon zahlten sie selbst. Den Rest zahlte die Stadt in Form von Subventionen.

EHCO: «Oltner Eishockey übernimmt wichtige kulturelle Funktion»

Am Freitagabend bestritten die Oltner Eishockeyprofis in der Heimhalle das erste von insgesamt neun Testspielen. Wegen der Energiekrise die Saisonvorbereitung zu verkürzen: Das kann sich der EHC Olten nicht vorstellen. Geschäftsführer Patrick Reber sagt:

Patrick Reber Bruno Kissling

«Wir sind ein professionelles Unternehmen, genauso wie jedes andere KMU in der Stadt.»

Die sechs Wochen Eistraining bis zum ersten Meisterschaftsspiel seien jetzt schon knapp bemessen. Das Eis werde zudem nicht nur für den EHC bereits per Anfang August angesetzt. Die anderen Stammvereine würden ihre Trainings zur gleichen Zeit aufnehmen.

Vor allem aber das Wort «Hobbysport» aus dem Leserbrief stösst Reber auf. Abgesehen davon, dass der EHC Olten als Hauptmieter viel Geld in die Infrastruktur investiere, nehme er in der Stadt eine wichtige soziale und kulturelle Funktion als Event- und Freizeitveranstalter ein. «Vergangenes Jahr hatten wir jeweils über 5400 Zuschauende im Final. Über 80 Prozent kamen aus der Region», so Reber.

