Oltner Stadtrat stemmt sich gegen verankerte Beitragspflicht

Streit ums Geld Unterführung Hammer-Olten SüdWest gibt weiter zu reden: Grundeigentümer sollen nicht verpflichtet werden, sich an Basiserschliessungen zu beteiligen Geht es nach dem Willen der Oltner SVP-Fraktion, sollten begünstigte Grundeigentümer zur Übernahme der Erschliessungskosten ihrer Liegenschaft verpflichtet werden können. Der Stadtrat setzt lieber auf Verhandlungen. Urs Huber Jetzt kommentieren 08.03.2023, 11.35 Uhr

Hier eine Visualisierung aus dem Projektwettbewerb von 2012 zur Personenunterführung Hammer–Olten SüdWest. Bild: zvg

Nein, er findet den Auftrag der SVP-Fraktion im Oltner Gemeindeparlament keine gute Idee. Zu umständlich, zu rechtsmittelanfällig. Der Oltner Stadtrat setzt lieber auf «massgeschneiderte Lösungen am Verhandlungstisch» und darauf, deren Resultate auf «vertraglichem Weg zu fixieren».

Doch worum geht’s in besagter Frage? Die SVP will mit ihrem Auftrag den Stadtrat verpflichten, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Wofür? Um einen Teil der Kosten für Basiserschliessungen, die der Stadt entstehen, auf die Verursacher abwälzen zu können. Auslöser dieses Auftrags: die Personenunterführung Hammer–Olten SüdWest. Die gibt seit mehr als einem Jahrzehnt mehr oder weniger zu reden. Vor allem der Kosten wegen.

SVP sagt, die Finanzierung sei nicht gesichert

Letztmals im November 2022, als das Parlament zur Genehmigung eines Nachtragkredits von 600’000 Franken gerufen wurde. Damals hatte die SVP-Fraktion erfolglos einen Rückweisungsantrag des Geschäfts gestellt. Einer der Gründe dafür: Die Finanzierung des rund 22 Millionen Franken schweren Projekts sei nicht gesichert. Das Parlament hiess den Kredit aber grossmehrheitlich gut.

Die Stadt Olten sei im konkreten Fall darauf angewiesen, entweder die Kosten über eine Mehrwertabgabe oder aber mit allgemeinen Steuergeldern zu finanzieren. Diese Art der Finanzierung sei aber stossend, wenn wie im vorliegenden Fall «ein kleiner Personenkreis beziehungsweise ein einziges Unternehmen übermässig stark von einer Basiserschliessung profitiere», so die SVP in ihrer Begründung.

Marion Rauber, Baudirektorin. Bild: Bruno Kissling

Wer profitiert von den Steuergeldern?

Der Stadtrat räumt zwar ein, dass Grundeigentümerbeiträge für Erschliessungsanlagen mittels Verfügung eingefordert werden könnten. Dies etwa sei in Oensingen der Fall. Allerdings habe eine Nachfrage dort ergeben, dass diese Regel kaum zur Anwendung komme, so Stadträtin Marion Rauber in der stadträtlichen Antwort. Deren Umsetzung nämlich sei komplex.

Es bestehe aufgrund «der Ausgangslage auch eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass das Rechtsmittel ergriffen wird und damit lang andauernde Blockaden für ein Projekt einhergehen», so Rauber weiter. Zudem würde eine solche Bestimmung für alle Grundeigentümer gelten.

Die grosse Frage: Wer ist zahlungspflichtig?

Die Abgrenzung für die Nutzung einer Basiserschliessung sei gerade darum unklar, weil diese per Definition für viele einen Mehrwert bringe. «Aus diesem Grund erhebt Olten, wie übrigens fast alle Solothurner Gemeinden, keine fixierten reglementarischen Beiträge für die Basiserschliessung», so Rauber weiter.

Die bevorstehende Stadtteilverbindung zwischen Olten Hammer (rechts) und Olten SüdWest (links) ist Auslöser des SVP-Auftrags. Bild: Bruno Kissling

«Eine Einigung am Verhandlungstisch ist mit wesentlich kleinerem Prozessrisiko verbunden», führt der Stadtrat in seiner Antwort weiter aus. Ohne gesetzliche Grundlage bleibe mehr Verhandlungsspielraum und die Möglichkeit, mit der Grundeigentümerin einen Abschluss zu finden, welche den grössten Sondervorteil beanspruchen kann.

Zu guter Letzt wirft der Stadtrat in die Waagschale, die Stadtteile verbindende Personenunterführung Hammer einer Beitragspflicht zu unterwerfen, würde die Möglichkeit einer Umsetzung drastisch reduzieren. Die Einrichtung eines solchen Reglements würde womöglich zu zeitlichen Verzögerungen führen, in deren Folge das Projekt nicht gleichzeitig mit dem Multiprojekt der SBB umgesetzt werden könnte. Der Stadtrat beantragt deshalb, den Auftrag nicht erheblich zu erklären.

