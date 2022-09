Strategiewechsel Gemeindehaus der Oltner Christkatholiken: Statt einem Modelabel gibt's jetzt Wohnungen «Nile» zieht nicht ins Gemeindehaus der Oltner Christkatholiken; nun setzt die Kirchgemeinde auf Mietwohnungen. Präsidentin Monique Rudolf von Rohr erklärt, was passiert ist. Urs Huber Jetzt kommentieren 21.09.2022, 17.00 Uhr

Monique Rudolf von Rohr vor dem Kirchgemeindehaus an der Kirchgasse: Im Oktober 2021 schien alles so gut wie geritzt. Bruno Kissling (Archiv)

Der seinerzeitige Entscheid war nicht völlig unbestritten, kam aber doch mit deutlichem Mehr zu Stande: Im Oktober letzten Jahres vermeldet die Christkatholische Kirchgemeinde Region Olten nämlich einen Durchbruch. Die etwas klamme Gemeinschaft hatte einen Mieter für den Parterrebereich ihres Kirchgemeindehauses an der Oltner Kirchgasse gefunden: die Schweizer Modekette «Nile».

Geplant war, diese mit einem Zehnjahresmietvertrag und Option auf weitere fünf Jahre auszustatten. Die Gemeinschaft hiess die Absicht sowie einen Investitionskredit von gut 150'000 Franken für notwendige Bauarbeiten mit deutlichem Mehr gut. Als Mieterträge wären jährlich gut 40'000 Franken zu erwarten gewesen.

Das Aus für die ursprüngliche Idee

Eben: wären gewesen. Aus dem Vorhaben wird jetzt nichts. Nicht nur der verstrichene Baustart, im Sommer 2022 vorgesehen, deutet darauf hin. Jetzt steht fest: Nile kommt nicht und der Umbau zum Verkaufsladen auch nicht.

Grund: Die notwendigen Umbauten, Nile hätte sich an den Innenausbauten beteiligt, überstiegen die finanziellen Mittel der Christkatholiken bei weitem. Unter anderem wären im Zuge des geplanten Umbaus statische Massnahmen notwendig geworden, die den Budgetrahmen um mehr als das Doppelte gesprengt hätten.

«Das war für uns einfach zu viel»,

sagt Präsidentin Monique Rudolf von Rohr. Das Ende des Projekts Nile also. Die Modekette habe auf den Entscheid der Kirchgemeinde sehr verständnisvoll reagiert, gibt die Präsidentin zu verstehen.

Ein Nile-Laden an der Hauptgasse 17

«Wir haben diesen mit Bedauern zu Kenntnis genommen», gibt ein Sprecher von Nile auf Anfrage zu verstehen. Zwischenzeitlich habe man aber einen neuen Standort gefunden. «Voraussichtlich im Dezember wird ein Nile-Laden an der Hauptgasse 17 eröffnet.» Der Laden in Olten wird der 18. Nile-Standort sein. «Dazu kommen unabhängige Boutiquen und Department Stores, die Nile in ihrem Sortiment führen», so der Sprecher weiter.

Aber: Was nun, Frau Kirchgemeindepräsidentin? Für Monique Rudolf von Rohr ist klar: «Wir brauchen dringend regelmässig fliessende Einnahmen.» Als Alternative zum Ladeneinbau sieht der Kirchenrat jetzt die Umgestaltung der aktuell zwei Wohnungen in deren drei. «Parterre und Untergeschoss sollen weiterhin von der Christkatholischen Kirchgemeinde Region Olten genutzt werden können», so Rudolf von Rohr. Der sich dort befindliche Saal und die Küche sind für die Gemeinde nämlich von grosser Bedeutung.

Idee der Fremdnutzung hat sich durchgesetzt

Aber: Trübsal blasen kann sich die Kirchgemeinde nicht leisten. Bereits in der kommenden Dezemberversammlung sollen die Stimmberechtigten über das neue Vorhaben entscheiden. Dass sich das Projekt Nile zerschlagen hat, darüber sind alle Parteien im Vorfeld schriftlich orientiert worden.

«Ich glaube, die Einsicht um die Notwendigkeit einer teilweisen Fremdnutzung des Kirchgemeindehauses hat sich durchgesetzt»,

mutmasst die Kirchgemeindepräsidentin. Sie sieht eher wenig Oppositionspotenzial in der aktuellen Frage.

Die Umsetzung des Bauprojekts Wohnungen wird gemäss Auskunft der Präsidentin weit weniger aufwendig sein als der Einbau einer Ladenfläche zur gewerblichen Nutzung. Zudem hofft sie zusammen mit dem Kirchgemeinderat, der Souverän stimme dem Antrag zu, wonach der einst gesprochene Kredit über gut 150'0000 Franken jetzt einer anderen Verwendung, nämlich jener des Wohnprojekts, zugeführt werden kann.

